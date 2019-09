Nintendo Direct, todas las novedades

Nintendo celebró anoche un nuevo Nintendo Direct, el evento en línea que la compañía japonesa utiliza para adelantar los lanzamientos y novedades que están por llegar y que como es habitual de unos años a esta parte, está dedicado en exclusiva a la sobremesa híbrida de la casa, Nintendo Switch. Hubo un poco de todo, incluyendo juegos, más juegos y alguna que otra sorpresa, aunque lo cierto es que la mayoría de lo que viene ya se conocía.

Tras el Nintendo Direct de principios de año y el celebrado en el E3 el pasado junio, la gran N ha centrado este último en confirmar fechas de lanzamientos, enseñar más a fondo los títulos más llamativos, descubrir algunos nuevos y actualizar el catálogo de Nintendo Switch Online con algo más que software.

Lanzamientos

En total, los lanzamientos anunciados durante este Nintendo Direct pasan de la treintena y lo que más abunda son los títulos multijugador y los RPG. Entre lo más destacado se encuentra:

Overwatch

Overwatch es la novedad que abrió Nintendo Direct ayer y, de hecho, se filtró que así sería horas antes del evento ya se supo que sería una de las novedades destacadas. El superventas de Blizzard Entertainment se estrenará en Nintendo Switch el próximo 15 de octubre.

Por supuesto, no faltó la mención al remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, que aterrizará en Switch el próximo 20 de septiembre.

Assassin’s Creed: The Rebel Collection

La franquicia de Ubisoft descargará a finales de año dos de sus entregas en una: Assassin’s Creed IV: Black Flag y Assassin’s Creed Rogue forman el paquete Assassin’s Creed: The Rebel Collection, solo para un jugador, cuya fecha de lanzamiento es el 6 de diciembre.

Luigi’s Mansion 3

Vuelve el hermano del fontanero más plataformero del mundo de los videojuegos con una tercera aventura hecha a medida: Luigi’s Mansion 3. Llegará el 31 de octubre con un inmenso hotel encantado por explorar y un nuevo modo de juego competitivo para varios jugadores.

Doom 64

Disponible por primera vez en otra plataforma distinta a la Nintendo 64 en la que se jugó en su día, Doom 64 se estrenará en Nintendo Switch el próximo 22 de noviembre.

Trials of Mana

Otro remake más, el del clásico Trials of Mana, la secuela del gran Secret of Mana. Llegará el 24 de abril de 2020.

Xenoblade Chronicles – Definitive Edition

Y otro remake más, en esta ocasión del título original de Wii, del que solo se ha adelantado que aparecerá en el catálogo de Nintendo Switch a lo largo de 2020.

Super Kirby Clash

Por último, un personaje clásico donde los haya, pero con nueva «aventura»: Super Kirby Clash, un juego de combates para hasta cuatro jugadores que ya está disponible en versión gratuita recortada («free-to-start» lo llaman).

Hasta aquí lo destacado, pero hay más, mucho de lo cual llegará a Nintendo Switch con todos los contenidos publicados:

Animal Crossing: New Horizons (20-03-20)

Call of Cthulhu (08-10-19)

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (2020)

DAEMON X MACHINA (13-09-19)

Dauntless (próximamente)

Devil May Cry 2 (19-09-19)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (ya disponible)

Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido (27-09-19)

Farming Simulator 20 (03-12-19)

Grid Autosport (19-09-19)

Just Dance 2020 (05-11-19)

Little Town Hero (15-10-19)

Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 (2020)

NBA 2K20 (06-09-19)

Ni no Kuni: La ira de la Bruja Blanca (20-09-19)

Pokémon Espada y Pokémon Escudo (14-11-19)

Return of the Obra Dinn (otoño)

Rogue Company (2020)

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast (24-09-19)

The Outher Worlds (próximamente)

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (17-01-20)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (15-10-19)

Vampyr (29-10-19)

Actualizaciones

Al margen de los próximos lanzamientos, Nintendo ha anunciado también actualizaciones para dos de sus juegos: Super Smash Bros. Ultimate, que acaba de recibir el «pack del aspirante 3» con Banjo Kazooie como novedad y que en noviembre hará lo propio con el siguiente, un cuarto luchador llamado Terry Bogard. ¿Te suena? Era uno de los personajes principales del éxito de SNK Fatal Fury.

Por otra parte, la actualización de TETRIS 99 «INVICTUS» llega mañana mismo, y habrá versión en formato físico con todo el contenido y 12 meses de suscripción en Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online

Hablando de Nintendo Switch Online, el servicio en línea está a punto de cumplir su primer año de actividad y lo celebra renovando el catálogo que ofrece de manera gratuita a sus suscriptores. Demos la bienvenida, pues, a una veintena de títulos de Super Nintendo.

Además, la compañía lanzará una réplica del mando original de la consola pero adaptado a los nuevos tiempos: inalámbrico y con carga de batería vía cable USB. Solo estará al alcance de los suscriptores al precio de 29,99 euros.

La lista de juegos completa es la siguiente y estará disponible a partir de mañana 6 de septiembre:

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

F-Zero

Joe & Mac 2: Lost in the Tropices

Kirby’s Dream Course

Kirby’s Dream Land 3

Pilotwings

Star Fox

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Stunt Race FX

The Legend of Zelda: A Link to the Past

A continuación puedes ver el vídeo completo de Nintendo Direct.