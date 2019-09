Un procesador Threadripper 3000 ha aparecido en el sitio de testeo Geekbench y según sus puntos de referencia supondrá un gran salto en potencia bruta frente a los modelos existentes.

AMD quiere seguir presionando a Intel repitiendo el éxito de los Ryzen 3000 de consumo. Y los Threadripper 3000 (encuadrados en las soluciones de alto rendimiento HEDT) apuntan bien para motorizar tanto las máquinas entusiastas para jugadores como las estaciones de trabajo. AMD cubrirá ambos mercados con distintos modelos y chipsets, los TRX40, TRX80 y WRX80 que ya vimos en su paso por USB-IF para obtener su certificación.

Al igual que los Ryzen, tienen su base en la arquitectura ZEN 2, con procesos de fabricación de 7 nanómetros y un diseño derivado de los módulos de chips múltiples MCM «Rome». AMD comercializará versiones de hasta 64 núcleos y 128 hilos de procesamiento nativo; hasta 8 canales de memoria y 80 carriles PCI-Express Gen 4.0.

El modelo avistado en Geekbench sería el «básico» de la plataforma, un modelo de 32 núcleos y 64 hilos con frecuencias de trabajo desde 3,6 GHz a 4,2 GHz. En tareas de un solo núcleo alcanza 1.275 puntos, muy similar al del actual Threadripper 2990WX y ligeramente más bajo que el de un Intel Core i9-9900K.

Es -obviamente- en tareas donde entra en juego el multinúcleo donde este Threadripper 3000 muestra sus poderes, con un rendimiento estratosférico de 23.015 puntos, que, para situarnos, vendría a ser un 70% superior a los de un Threadripper (se supone equivalente en precio) de segunda generación.

Como siempre que hablamos de estos puntos de referencia, conviene tomar sus resultados con prudencia, ya que no sabemos quién ha realizado las pruebas y no se conoce si la versión probada es un prototipo o una versión comercial. Además, no es sencillo extrapolar los resultados y traducirlos al rendimiento en el mundo real, si bien es el único punto de comparación que tenemos hasta la fecha.

Los AMD Threadripper 3000 deberían estar disponibles en el tercer trimestre de 2019. Algunas fuentes apuntan a un lanzamiento en octubre. Deberán competir con modelos como el Intel Core i9-10900X y la nueva plataforma de alto rendimiento HEDT que, ésta sí, vendría totalmente renovada sobre la base de los Ice Lake de 10 nm.