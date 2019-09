Ayer pudimos confirmar los requisitos de la beta de Call of Duty Modern Warfare 2019 y nos llevamos una grata sorpresa, ya que los recomendados quedaban por debajo de la estimación de requisitos que os ofrecimos recientemente. Esto nos hizo pensar en una buena optimización, y efectivamente, las primeras pruebas de rendimiento apuntan en esa dirección.

Call of Duty Modern Warfare 2019 escala bien en procesadores de cuatro núcleos y se beneficia de un alto IPC para ofrecer una buena tasa de fotogramas por segundo, aunque va más suelto en chips con cuatro núcleos y ocho hilos. No parece imprescindible contar con un procesador de seis núcleos, pero debemos tener en cuenta que puede que la cosa cambie en la versión final, sobre todo si se utiliza algún sistema antipiratería que acabe consumiendo recursos a nivel CPU.

Por lo que respecta a la tarjeta gráfica Call of Duty Modern Warfare 2019 no es tan exigente como cabría esperar. Infinity Ward ha utilizado un nuevo motor gráfico que permite utilizar técnicas de fotogrametría para mejorar la calidad gráfica, y también se ha confirmado el soporte de trazado de rayos en tarjetas gráficas NVIDIA.

De los requisitos que dio Activision podíamos deducir que con una GTX 970 o una Radeon RX 570 íbamos a poder disfrutar de la beta en condiciones óptimas, y los primeros datos de rendimiento que hemos tenido la oportunidad de ver confirman que así es. Call of Duty Modern Warfare 2019 está tan bien optimizado que una modesta Radeon RX 570 puede mover el juego sin problemas en 1080p con calidad máxima y mantener 60 FPS estables.

Sin duda una buena noticia para todos los fans de la franquicia que están esperando esta entrega y que cuentan con configuraciones de gama media y gama-media baja, ya que podrán jugarlo en condiciones óptimas sin tener que actualizar su equipo.

En caso de que tengas una tarjeta gráfica inferior, como una GTX 1050 Ti o una Radeon RX 560 de 4 GB, tranquilo, Call of Duty Modern Warfare 2019 ofrece una gran variedad de opciones gráficas que podrás ajustar en niveles medios para mantener 60 FPS sin problema.

Por lo que respecta al rendimiento del juego con trazado de rayos todavía no tengo datos fiables, así que prefiero esperar a ver más pruebas antes de sacar una conclusión. Os recuerdo, antes de terminar, que el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2019 se producirá el próximo 25 de octubre, y que llegará a PS4, Xbox One y PC.