El gigante de Mountain View inició hace unos años una importante apuesta por el sector smartphone en mercados emergentes. Android One fue la gran apuesta de Google para mejorar la experiencia de uso y el valor de smartphones económicos basados en dicho sistema operativo, un enfoque que han ido puliendo con el paso del tiempo y que se ha convertido en todo un acierto.

Android One convive a la perfección con Android Go y Android, y su peso ha crecido hasta tal punto que incluso hemos visto la llegada de dicho programa a mercados para los que no estuvo concebido inicialmente.

El caso es que parece que a Google ese éxito le ha sabido a poco, ya que según un vídeo filtrado la compañía que dirige Sundar Pichai está trabajando en una versión de Android pensada para «teléfonos tontos». Exacto, esto quiere decir que modelos como el Nokia 3310 4G, por ejemplo, podrían utilizar esa versión del pequeño androide, y también otros modelos similares.

Aunque el vídeo no es especialmente largo muestra una gran cantidad de información. Podemos ver un teléfono Nokia que no está diseñado para trabajar como un smartphone y que, sin embargo, ejecuta una versión de Android especialmente diseñada para funcionar correctamente en dispositivos que carezcan de una interfaz táctil.

La versión de Android instalada es la «8.1», y viene con casi todas las aplicaciones que definen a los «Servicios de Google», como Youtube, Chrome, Mapas y el asistente de Google. La gran ausencia está en la Google Play Store, la conocida tienda de aplicaciones del gigante de Mountain View, y la verdad es que tiene mucho sentido, ya que un teléfono «tonto» no cumple con los requisitos mínimos a nivel de hardware para mover la inmensa mayoría de las aplicaciones que pueblan dicha tienda.

No es buena idea integrar una tienda de aplicaciones en un dispositivo que, probablemente, no podrá utilizar el 99% de ellas por falta de potencia. Lo que sí podría ser interesante es la creación de una versión de dicha tienda con aplicaciones simplificadas y reducidas que sí puedan funcionar de forma óptima en este tipo de terminales.