Un nuevo exploit para iPhone apodado «checkm8«, permitiría eventualmente un jailbreak permanente en millones de iPhones porque el tipo de vulnerabilidad donde se apoya no podría ser bloqueado por Apple con una actualización de software en iOS.

El exploit para iPhone es de tipo bootrom (arranque) y es el primero de su tipo desde que hace una década se localizó el último para el iPhone 4. La vulnerabilidad afecta al código inicial que los dispositivos iOS cargan cuando arrancan. Apple no podrá parchearla ni sobrescribirla con actualización de software ya que se trata de código cargado en la ROM (memoria de sólo lectura).

La vulnerabilidad afecta a centenares de millones de móviles de Apple, desde el iPhone 4S (SoC A5) hasta los iPhone 8 e iPhone X (SoC A11). Los iPhone más recientes, XS / XR y 11/11 Pro no están afectados, por lo que se cree que Apple la reparó a nivel de hardware en el procesador A12.

Por el momento, el nuevo exploit para iPhone todavía no es funcional para el grueso de usuarios, ya que solo funciona a través de USB (tethered cuando hablamos de jailbreaking) y tiene que habilitarse con cada arranque. Sin embargo, su potencial es enorme y a buen seguro la comunidad producirá una versión untethered, de acción permanente y que podrá usar fácilmente cualquier usuario.

Dicen de este checkm8 que es el mayor desarrollo de su tipo en años, aunque hay que recordar que también podrá ser utilizado por los ciberdelincuentes para todo tipo de hackeos ya que no deja de estar apoyado en una vulnerabilidad de seguridad. Y de las más gordas. Si bien Apple puede parchear el bootrom para sus dispositivos más nuevos, los cientos de millones de iPhones que ya existen no pueden parchearse sin reemplazar el hardware.

El autor ha explicado que la revelación pública está motivada porque «una vulnerabilidad de bootrom para dispositivos más antiguos hace que iOS sea mejor para todos. Los Jailbreakers y demás desarrolladores podrán liberar sus teléfonos a la última versión y no necesitarán permanecer en las versiones más antiguas de iOS esperando un jailbreak. Estarán más seguros».

