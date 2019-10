Intel nota la presión y baja el precio de los Core 9000 serie F

El lanzamiento de los procesadores Intel Core 9000 fue uno de los movimientos más importantes por parte de Intel en el mercado de consumo general. Con esta generación se mantenía la misma base, en términos de arquitectura, que vimos en los Core 8000, pero se produjo el salto a los 8 núcleos y 16 hilos.

La comparativa no es para nada complicada. Intel mantuvo IPC y características clave con los Core 9000, pero elevó el conteo máximo de núcleos e hilos dentro de la gama media y gama alta, tomando algunas decisiones que, ciertamente, generaron una fuerte polémica. En este sentido la más importante fue la supresión de la tecnología HyperThreading en los Core i7, lo que hizo, por ejemplo, que el Core i7 9700 contase con ocho núcleos y ocho hilos. No fue casualidad, gracias a ello Intel pudo diferenciar de forma más marcada el Core i9 9900K, que tiene ocho núcleos y dieciséis hilos.

Durante algunos meses Intel ha seguido disfrutando de la corona de rendimiento bruto en términos de IPC, pero con la llegada de los Ryzen 3000 esto se acabó. AMD ha dado otro golpe sobre la mesa lanzando una generación de procesadores que no solo tienen el privilegio de ser los primeros para consumo general en 7 nm, sino que además ofrecen un rendimiento bruto que compite de tú a tú con los Core 9000, y en todos los sentidos.

Sí, la firma de Santa Clara sigue contando con la ventaja que presenta su arquitectura de núcleo monolítico. Gracias a ella sus procesadores pueden superar los 5 GHz de forma estable, pero su precio de venta es muy superior comparado con el que tienen los procesadores Ryzen 3000, una realidad que ya ha empezado a pasar factura a Intel en mercados como el alemán, el surcoreano y el japonés, donde los chips de AMD están superando en ventas a sus rivales.

Está claro que Intel ha empezado a notar la presión. Como respuesta la compañía lanzó en su momento los Core 9000 serie F, una generación que viene con la GPU desactivada y que debería ser, en teoría, más «barata» que la línea que sí incluye dicho elemento en un estado funcional. Sin embargo, al final el precio de ambas era prácticamente idéntico, lo que ponía en entredicho el sentido de la primera.

Para contrarrestar el empuje de los procesadores Ryzen 3000 el gigante del silicio ha decidido rebajar el precio de sus procesadores Core 9000 F, un movimiento que, como podemos ver en el cuadro adjunto, nos deja caídas que van desde el 5% hasta el 20%. He revisado los precios en España y de momento no he visto que se haya aplicado en todos los modelos que se comercializan actualmente, de hecho algunos, como el Core i5 9400F, han subido de precio desde que publicamos nuestra guía de compras de procesadores Intel y AMD.

En cualquier caso es una buena noticia, ya que confirma lo que venimos diciendo desde hace semanas, que por fin vuelve a haber una competencia total y real en el sector de los procesadores de consumo general, y gracias a ello podemos encontrar CPUs de alto rendimiento y con un elevado conteo de núcleos a precios que hace un par de años no nos habríamos atrevido ni a soñar.