Tráiler y fecha de estreno de la temporada final de ‘The Man in the High Castle’

Amazon ha publicado el tráiler de la cuarta y última temporada de The Man in the High Castle (El hombre en el castillo), una de sus series más exitosas hasta la fecha cuyo estreno internacional a través de Prime Video será el próximo 15 de noviembre.

The Man in the High Castle es la adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick. Plantea un pasado alternativo en el que la Alemania de Adolf Hitler habría ganado de Segunda Guerra Mundial. Una historia de aventuras y suspense en un Estados Unidos invadido y dividido en dos, con los nazis gobernando la mitad este del territorio y los japoneses la oeste; y con la resistencia intentando sobrevivir mientras prepara el contraataque

The Man in the High Castle se estrenó en 2015 y desde entonces se han publicado tres temporadas de diez episodios cada una, con la cuarta que viene como despedida. Se trata de una muy cuidada producción al frente de la cual está Ridley Scott, y que además cuenta con un solvente reparto en el que destaca el británico Rufus Sewell (Dark City, Los Pilares de la Tierra).

The Man in the High Castle ha sido, hasta el lanzamiento de producciones recientes como Good Omens, Carnival Row y muy especialmente The Boys, con la que han pegado un pelotazo -merecido, cabe señalar- que nadie esperaba, la serie original con mayor impacto a nivel mediático de la plataforma. Veremos si su temporada final cierra por todo lo alto la historia.