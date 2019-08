Novedades VOD 35/19: ‘Carnival Row’, una fantasía alegórica de Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y las vacaciones se han acabado, se podría decir. Pero no hay mal que por bien no venga, y por lo que nos toca en esta sección, se empieza a percibir un cambio de aires. No obstante…

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se gana la cabecera una vez más con el que, posiblemente, sea el lanzamiento más interesante de la semana. Uno y no más, en lo que a producciones originales se refiere. Lo curioso es que siguen añadiendo montones de películas de todo tipo, de lo más zafio y desfasado -siempre a gustos, ¿eh?- a cosas más actuales y contenidos de autor dignos del mejor Filmin.

Carnival Row

Protagonizada por Orlando Bloom (El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe) y Cara Delevingne (Escuadrón suicida, Valerian y la ciudad de los mil planetas) y producida por Guillermo del Toro (¡sobran las presentaciones!), Carnival Row es la nueva obra del creador de Los 4400. Con semejante magma, ya puedes imaginarte por dónde van los tiros: fantasía; pero alegórica, ojo. Y nada fina. Carnival Row traslada al espectador a una suerte de época victoriana alternativa con ramalazos de steampunk en la que los humanos coexisten con inmigrantes «fantásticos» que huyen de otro mundo, el suyo, devastado por la guerra que les trajeron. Por un lado, el descaro y la exageración es tal que la historia pierde credibilidad desde el minuto uno. Además, Amazon vuelve a hacer el cutre y estrena uno de sus grandes lanzamientos para este año sin doblar. Por el otro lado, se mueve a un ritmo tan actual que espanta. Solo les ha faltado advertir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La segunda temporada ya está en marcha.

Netflix

¡Ay, Netflix! A la reina del vídeo bajo demanda le va a costar mantener la corona en los tiempos que vienen, y es que de poco vale publicar toneladas de contenidos originales o exclusivos, si la mayor parte de ellos son cuando menos mediocres, incluso con la pretensión de diversificar para cuantos más tipos de públicos mejor. Pero ¡no te ofusques, que siempre hay excepciones!

Cristal oscuro: La era de la resistencia

Di que sí: Cristal oscuro: La era de la resistencia es la excepción de la semana, y es de las buenas. O sea que si te esperabas que, como sucede a menudo, Netflix haya resucitado el clásico de los ochenta por el mero hecho de atraer a los nostálgicos con un producto que no hace justicia al original… La crítica la está recibiendo con todos los elogios posibles. ¿Te apetece volver al mundo de Thra para vivir una nueva aventura? Ahora tienes la oportunidad. Eso sí, estamos en 2019 y las tecnologías son otras, por lo que cartón piedra el justo y necesario. Para bien o para mal, la magia de Jim Henson tuvo su momento y fue hace mucho tiempo. Ojo al dato: si no viste o te gustaría volver a ver Cristal Oscuro, también la encontrarás en Netflix.

13 mandamientos (T1), serie belga sobre la caza a un asesino en serie obsesionado con los Diez Mandamientos.

(T1), serie belga sobre la caza a un asesino en serie obsesionado con los Diez Mandamientos. Amor en obras , comedia romántica.

, comedia romántica. Carole y Tuesday (T1), serie de anime sobre dos amigas y su amor por la música.

(T1), serie de anime sobre dos amigas y su amor por la música. Dave Chappelle: Sticks & Stones , monólogo de humor.

, monólogo de humor. El menú del millón (T2), programa en el que varios restaurantes intentarán impresionar a nuevos inversores con sus creaciones.

(T2), programa en el que varios restaurantes intentarán impresionar a nuevos inversores con sus creaciones. El pequeño Bheem (T1-T2), serie de dibujos animados para los más pequeños de la casa.

(T1-T2), serie de dibujos animados para los más pequeños de la casa. Historical Roasts (T1), especial de humor en clave histórica.

(T1), especial de humor en clave histórica. I Think You Should Leave with Tim Robinson (T1), especial de humor con muchas caras conocidas.

(T1), especial de humor con muchas caras conocidas. Kardec , película brasileña en torno a la figura de Allan Kardec, uno de los pioneros del espiritismo allá por el siglo XIX.

, película brasileña en torno a la figura de Allan Kardec, uno de los pioneros del espiritismo allá por el siglo XIX. Madres trabajadoras (T3), comedia canadiense sobre unas madres a las que se les ha acabado el permiso de maternidad.

(T3), comedia canadiense sobre unas madres a las que se les ha acabado el permiso de maternidad. Rookie Historian Goo Hae-Ryung (T1), serie coreana de época y romántica, para más inri.

(T1), serie coreana de época y romántica, para más inri. Styling Hollywood (T1), nuevo programa basura sobre estilismo en Hollywood.

(T1), nuevo programa basura sobre estilismo en Hollywood. The A List (T1), serie británica juvenil de suspense.

(T1), serie británica juvenil de suspense. Travis Scott: Look Mom I Can Fly , documental sobre el rapero Travis Scott.

, documental sobre el rapero Travis Scott. Tuca y Bertie (T1), serie de animación para adultos de los creadores de Bojack Horseman, ahora con pajarracas.

(T1), serie de animación para adultos de los creadores de Bojack Horseman, ahora con pajarracas. Un bandido honrado (T1), serie colombiana, directa desde Caracol Televisión, sobre un capo arrepentido.

(T1), serie colombiana, directa desde Caracol Televisión, sobre un capo arrepentido. ¡Vaya clase! , comedia francesa sobre una reunión de exalumnos repleta de reproches.

, comedia francesa sobre una reunión de exalumnos repleta de reproches. Vera y el Reino Arcoíris (T3), y otra serie de dibujos animados para los más pequeños de la casa.

HBO

HBO sigue a su ritmo, sin prisa pero sin pausa, y esta semana se conforma con lanzar la nueva temporada de una de sus series estrella de los últimos finales de verano; los nuevos capítulos de las demás y varias películas.

Ballers

Ballers es la apuesta de HBO para esta semana. El drama satírico deportivo protagonizado por el omnipresente Dwayne Johnson llega a su quinta temporada… Y nada ha cambiado:la mirada a un grupo de jugadores y exjugadores de fútbol americano se mantiene en su línea, que a la postre es uno de los pocos trabajos -muchos de ellos muy entretenidos, nadie lo niega- en los que ‘The Rock’ demuestra que es mejor actor de lo que lo que dejan entrever sus enormes músculos.

