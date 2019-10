El reconocimiento facial de los Pixel 4 desata la polémica

Google presentó sus nuevos teléfonos Pixel 4 y Pixel 4 XL hace apenas tres días y ya han desatado la primera polémica: el flamante reconocimiento facial que incorporan funciona aunque el usuario tenga los ojos cerrados, por lo que hay quien adelanta la posibilidad de desbloquear los terminales con gente dormida e incluso muerta.

No es broma, y de hecho Google advierte de ello en la página de ayuda dedicada a esta función: «Otra persona puede desbloquear el teléfono si lo pone frente a tu cara, incluso si tienes los ojos cerrados», explican, añadiendo que «guarda el teléfono en un lugar seguro, como un bolsillo delantero o un bolso.».

Como ya contamos en el artículo de presentación de los nuevos Pixel 4, el reconocimiento facial funciona con «un sensor de profundidad que permite dar forma a un sistema de reconocimiento facial 3D de alta precisión», similar al utilizado por los iPhone o por Windows con Hello Cam. Es decir, lo que se denomina habitualmente como reconocimiento facial biométrico, si bien en el caso del iPhone es necesario tener los ojos bien abiertos, al contrario de lo que sucede con los nuevos Pixel 4, tal y como ha demostrado el periodista de BBC especilizado en tecnología Chris Fox, en su cuenta de Twitter.

Con el reconocimiento facial biométrico no es posible suplantar la identidad de una persona con una foto carente de relieve, pero sí con acceso a la cabeza de la misma… por más truculento que suene. Lo de cabeza viva o muerta, eso sí, es otro cantar.

Así, las quejas por lo que parece una chapuza -basta con que te eches una siesta para que el listillo de turno te quite el móvil y lo desbloquee- no han tardado en extenderse a lo largo y ancho de Internet, pero desde Google insisten en que «el desbloqueo facial Pixel 4 cumple con los requisitos de seguridad biométrico fuerte y puede usarse para pagos y autenticación de aplicaciones, incluidas las bancarias. Es resistente a los intentos de desbloqueo por otros medios, como con las máscaras«, recogen en The Register como respuesta de la compañía.

Lo curioso es que en la mencionada página de ayuda también apuntan a otro caso cuando menos llamativo, y es que «es posible que una persona que se parezca mucho a ti, como un gemelo, pueda desbloquear el teléfono». Aunque esto tampoco es algo nuevo.