Ubisoft completa el desarrollo de Star Wars Outlaws

Mostrado inicialmente en el Xbox Showcase 2023, hace prácticamente un año, el de Star Wars Outlaws fue uno de los anuncios más interesantes de una conferencia bastante memorable. Y si bien ese día solo tuvimos un tráiler de anuncio, Ubisoft profundizó más el día siguiente, en su Ubisoft Forward 2023, otro evento que también estuvo bien surtido de anuncios destacables, y en el que nos mostraron alrededor de 10 minutos de gameplay, poniéndonos a muchos los dientes todavía más largos.

En aquel momento, eso sí, todavía estaba reciente el lamentable lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor, y aunque evidentemente Ubisoftt no era responsable del desastre de Electronic Arts, responsable de Survivor, el cúmulo de decepciones de lanzamientos lamentables de los últimos tiempos nos empujó, ya desde el primer momento, a evitar el entusiasmo y las grandes expectativas, en una medida de autodefensa que, a día de hoy, resulta imprescindible siempre que hablamos de juegos que todavía no se han publicado.

Ahora bien, aún con las más que debidas y necesarias reservas, el feedback que nos ha ido llegando estos meses sobre Star Wars Outlaws es, definitivamente, prometedor, y durante este tiempo también hemos visto algunas señales que apuntaban a que Ubisoft ha sido bastante prudente al establecer los plazos de desarrollo, para evitar tener que anunciar retrasos o, peor aún, comprometer la calidad del juego a su lanzamiento para cumplir con un determinado calendario.

#StarWarsOutlaws has gone gold!

Our team can’t wait for you to start exploring the Outer Rim and living the life of a scoundrel – August 30 can’t come soon enough! pic.twitter.com/3l6CSrp7IK

— Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 3, 2024