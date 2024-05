Creative Assembly prepara un Total War: Star Wars

La noticia de que el estudio británico tiene en sus planes de futuro Total War: Star Wars es una buena noticia para los seguidores de la saga Total War (o, para ser más exactos, de las sagas dentro de la familia), para los aficionados a la estrategia en tiempo real y para aquellos que no se pierden una en relación con Star Wars. Y si te ocurre como a mí, que he marcado el check verde en las tres casillas, es bastante probable que ahora mismo te estés subiendo por las paredes (friendly reminder: las expectativas sobre juegos aún no lanzados pueden ser bastante perjudiciales).

En caso de que no conozcas los títulos agrupados en la familia Total War, obra de Creative Assembly, cuyo primer título, lanzado el año 2000, fue Shogun: Total War (hasta 2011, el nombre de los juegos se componía a la inversa, es decir, primero el nombre del título o la saga, y después Total War), son una de las grandes referencias en el mercado de la estrategia en tiempo real. Así, hablamos de más de 20 años de experiencia en un género, con una propuesta muy sólida tanto en lo referido a jugabilidad como en su imponente apartado gráfico.

Star Wars, por su parte, ofrece enormes posibilidades en lo referido a la creación de un juego de este estilo, algo que ya pudimos comprobar en 2001 con Star Wars Galactic Battlegrounds y en 2006 con Star Wars Empire at War, dos grandes títulos que, eso sí, obviamente acusan el paso del tiempo, por lo que pese a que aún son perfectamente disfrutables hoy en día, no sacan ni remotamente partido a lo que ofrece el hardware hoy en día. Así, una puesta al día con este Total War: Star Wars supondría esa puesta al día que muchos esperamos desde hace tiempo.

No hay información de momento, eso sí, sobre el periodo histórico en el que se centrará, ni por lo tanto de las facciones que estarán disponibles para los enfrentamientos. Sin embargo, parece ser que el estudio ya lleva alrededor de dos años trabajando en este título, por lo que si tenemos en cuenta el historial del estudio, cabe esperar que su lanzamiento se produzca en 2025 o 2026 y, por lo tanto, que ya no tengamos que esperar demasiado tiempo para su confirmación oficial y, esperemos, para conocer más detalles sobre Total War: Star Wars.

Recordemos que ésta no es la primera ocasión en la que Creative Assembly expande la familia Total War con franquicias de terceros, pues hace unos años ya se anotó un sonoro éxito con la trilogía Total War: WARHAMMER, de cuya tercera parte publicamos un análisis en profundidad y que, como verás en el mismo, nos dejó un excelente sabor de boca. Así, y aunque ya sabemos lo arriesgado que es esto, pues hace algo más de un año lo sufrimos con otro título de la franquicia Star Wars, resulta difícil no ilusionarse, aunque sea solo un poquito.

