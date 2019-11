El mercado de los auriculares gaming ha experimentado una importante evolución con el paso de los años, y Corsair ha sabido adaptarla a la perfección en su catálogo de productos. Los Corsair HS45 Surround son uno de los mejores ejemplos, ya que se perfilan como una evolución de los Corsair HS35 y cuentan con una serie de cambios perfectamente orquestados para marcar una diferencia importante a nivel de prestaciones sin que el precio se dispare.

No todo el mundo necesita el mismo tipo de auriculares para gaming, y tampoco está dispuesto a invertir una gran suma de dinero para hacerse con un modelo de gama alta. Corsair es consciente de esta realidad, y por ello realizó recientemente una renovación de sus series Corsair HS y VOID Elite. Los Corsair HS45 Surround posicionan dentro de la gama media económica y se dirigen a aquellos usuarios que tengan un presupuesto ajustado pero que quieran disfrutar un valor sólido en términos de diseño, calidad de sonido y prestaciones.

Gracias a Corsair España hemos tenido la oportunidad de probar los nuevos auriculares HS45 y hoy, tras casi una semana de uso, por fin estamos listos para compartir con vosotros nuestras impresiones y ofreceros una valoración completa. Tened en cuenta que estamos ante un producto sobrio y con un acabado elegante y discreto (algo que a mi juicio es un punto a favor), así que si buscáis unos auriculares gaming con un diseño más llamativo y que cuenten con iluminación LED RGB debéis poner el ojo directamente en los VOID Elite.

Si tenéis cualquier duda podéis dejarla, como siempre, en los comentarios, estaremos encantados de ayudaros a resolverla. ¿Preparados? Pues coged sitio, que empezamos.

Corsair HS45 Surround: primer vistazo

Ya os lo hemos adelantado al inicio del análisis, estos auriculares son una evolución natural de los Corsair HS35, un modelo que posicionó en la gama media-baja y que ofrece un valor bastante bueno en relación precio-prestaciones.

Los puntos en común se dejan notar tanto a nivel de diseño como en el enfoque multiplataforma de los Corsair HS45 Surround, algo que resulta muy positivo ya que estamos ante un kit que funciona prácticamente con cualquier dispositivo (PCs, consolas, smartphones, tablets y un largo etcétera) gracias al conector jack de 3,5 mm.

Cuando utilizamos dicho conector disfrutamos de un sonido estéreo de alta calidad gracias a sus dos controladores de neodimio de 50 mm. Si decidimos utilizarlos conectados a un PC podemos utilizar el adaptador de sonido envolvente 7.1 incluido en la caja y disfrutaremos de una experiencia verdaderamente única.

La diferencia que marca la inclusión del adaptador USB que integra el sonido 7.1 virtual es muy importante, aunque sobre ello vamos a profundizar más adelante cuando os contemos nuestra experiencia de uso, ahora vamos a aprovechar para dar un repaso al diseño y a la calidad de acabados que presentan los auriculares Corsair HS45 Surround.

El diseño es muy discreto, sobrio y elegante, gracias a las líneas clásicas que ha utilizado Corsair y al juego de tonos de negro. Los detalles en color negro brillante y el logotipo de Corsair en color plateado ubicado en cada uno de los pabellones les confiere un toque atractivo, y los acolchados en espuma viscoelástica con efecto memoria, presente tanto en las orejeras como en la diadema, dejan constancia del cuidado por la calidad que ha puesto Corsair en estos auriculares.

Antes de entrar a contaros nuestra experiencia de uso vamos a echar un vistazo completo a las especificaciones clave de estos auriculares:

Transductores de neodimio de 50 mm personalizados para conseguir una buena calidad de sonido.

Compatibilidad universal bajo el conector jack de 3,5 mm (sonido estéreo).

Sonido envolvente en 7.1 (virtual) a través del conector USB.

Acabado en plástico con acolchados de espuma viscoelástica con efecto memoria y tela para facilitar la transpiración.

Micrófono extraíble con cancelación de ruido y certificación para Discord.

Cable de 1,8 metros.

Frecuencia de respuesta de 20Hz – 20 kHz, con una sensibilidad de 111 dB (± 3 dB) y una impedancia de 32 ohmios.

Impedancia del micrófono: 2,2K ohmios, con una frecuencia de respuesta de 100 Hz a 10 kHz y una sensibilidad de -40 dB (+/-3 dB).

Compatible con el software iCUE de Corsair.

Medidas y peso: 184 mm x 88 mm x 205 mm, 260 gramos.

Precio: 49,99 euros.

Corsair HS45 Surround: nuestra experiencia

Las sensaciones que transmiten al tacto los Corsair HS45 Surround son muy buenas. Su acabado es sólido, no he notado partes ni secciones que denoten fragilidad estructural de ningún tipo y el acolchado es realmente bueno. Para tratarse de unos auriculares de menos de 50 euros el resultado que ha conseguido Corsair es excelente.

A nivel estético el diseño es, como anticipamos, sobrio y discreto, pero elegante al mismo tiempo. Los detalles en negro mate con remates en negro brillante dan forma a un conjunto que resulta muy atractivo, y sin necesidad de entrar en excesos. La instalación y configuración es, como veremos, muy sencilla.

En el auricular izquierdo tenemos un espacio para colocar el micrófono y una rueda para controlar el volumen. La diadema ofrece un ajuste muy bueno y los auriculares tienen un cierre circumaural, lo que significa que cubren totalmente las orejas para conseguir un aislamiento casi total y mejorar la inmersión.

Conectar los Corsair HS45 Surround a través de jack de 3,5 mm se traduce en un funcionamiento «plug and play», es decir, funcionan automáticamente con cualquier dispositivo que utilice dicho tipo de conector. En este análisis los he probado con una consola PS4, un smartphone basado en Android y un MP3 portátil y la experiencia ha sido óptima, con un sonido estéreo de alta calidad y sin ningún tipo de carencia.

Al utilizarlo en un PC o portátil a través del puerto USB disfrutamos de sonido envolvente 7.1 virtual. En las opciones del software iCUE podemos activarlo o desactivarlo, algo que sin duda resulta muy útil, ya que hay ciertos contenidos que suenan mejor en estéreo por sus propias particularidades, como el sonido en MP3 de calidad «baja» por ejemplo.

Como de costumbre he probado los Corsair HS45 Surround en juegos y también con diferentes contenidos multimedia, y la experiencia ha sido muy buena. El sonido envolvente 7.1 marca una diferencia importante, ya que juega con el posicionamiento de los efectos y de los instrumentos para conseguir un resultado único. Por ejemplo, en Resident Evil 2 Remake se perciben a la perfección los sonidos que emiten los zombis que tenemos en diferentes posiciones (detrás, en un lateral, étc), y esto crea una inmersión perfecta.

Tanto en el modo estéreo como activando el sonido 7.1 la calidad que ofrecen los Corsair HS45 Surround es realmente buena, ¿pero estará a la altura el micrófono? Pues sí, en general el micrófono también raya a un buen nivel, cuenta con certificación Discord y ofrece una calidad de voz bastante buena y la cancelación de ruido hace su trabajo. La única nota negativa que presenta la tenemos en los pequeños «soplos» que hemos notado en ocasiones puntuales. No llega a ser molesto, pero es un matiz que obviamente marca la diferencia frente a la calidad de los micrófonos utilizados en otros auriculares superiores, como la serie Corsair VIRTUOSO RGB Wireless, por ejemplo.

No podemos terminar este punto sin hablar de la ergonomía y de las sensaciones que tenemos tras llevarlos puestos durante varias horas. Como anticipamos el ajuste es bueno y la presión es equilibrada, es decir, es lo bastante elevada como para que los auriculares no se muevan fácilmente, pero no llega a ser molesta. Utilizo gafas, pero esto no ha sido un problema gracias a esa presión equilibrada y a la espuma viscoelástica que utilizan los Corsair HS45 Surround. Prácticamente te olvidas de que los llevas puestos, y tras tres horas de uso continuado no he notado la más mínima molestia.

Notas finales: una excelente opción calidad-precio

Los auriculares gaming económicos se han convertido en una de las gamas más importantes no solo para los usuarios, sino también para los grandes del sector. Dar forma a un modelo que ofrezca un buen diseño, una calidad de construcción adecuada y un sonido de calidad con un precio contenido no es nada sencillo, pero Corsair lo ha logrado con los HS45 Surround.

La posibilidad de utilizar los Corsair HS45 Surround con cualquier dispositivo a través del conector jack de 3,5 mm y la calidad que ofrecen trabajando con sonido estéreo representa un valor importante, al que debemos sumar su calidad de acabados, su ergonomía (son muy cómodos) y la integración de sonido envolvente 7.1 virtual, que como hemos comentado marca una diferencia importante no solo en juegos, también en contenidos multimedia.

Pero esto no es todo, son, además, muy fáciles de utilizar. El conector jack de 3,5 mm ofrece un funcionamiento tan simple que es conectarlos y disfrutar, y la integración con el software iCUE se traduce en un funcionamiento sencillo y sin fisuras en PC.

Si buscas unos auriculares cómodos, bien terminados, multidispositivo y capaces de ofrecer un sonido de primera pero tienes un presupuesto muy reducido no lo dudes, los Corsair HS45 Surround son una de las mejores opciones del mercado por menos de 50 euros.