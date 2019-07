Corsair HS35, análisis: color y estilo para disfrutar de tus juegos favoritos

Los Corsair HS35 fueron presentados oficialmente a finales de junio y llegaron al mercado con un enfoque claro, convertirse en unos auriculares gaming de referencia dentro de lo que podemos considerar como gama económica.

Esto se deja notar en el precio, ya que cuestan 44,99 euros, una cifra bastante razonable cuando hablamos de auriculares para gaming, ¿pero qué valor ofrecen los Corsair HS35 por ese dinero? Es una buena pregunta, y gracias a Corsair España voy a poder responderla con un completo análisis.

He tenido la oportunidad de probar los Corsair HS35 durante más de una semana y he utilizado tanto contenidos multimedia (Netflix, Youtube y música en formato CD) como juegos. Para completar mi experiencia los he llevado puestos durante varias horas seguidas, todo con el objetivo de poner a prueba su ergonomía y ver sí son cómodos incluso tras largas sesiones de uso, y si se adaptan sin problemas a usuarios con gafas.

No os entretengo más, sé que estáis deseando empezar a leer el análisis, así que me pongo manos a la obra. Ponemos cómodos, que arrancamos.

Corsair HS35: primer vistazo

Hablar de auriculares económicos suele generar polémica. Es comprensible, he utilizado varios modelos de diferentes fabricantes y la verdad es que en la mayoría de los casos siempre encuentro un mismo problema, la calidad de construcción acaba siendo tan pobre que afecta a la ergonomía, haciendo que los auriculares acaben siendo molestos tras varias horas de uso o que se deformen a los pocos días.

Los Corsair HS35 vienen en una sencilla caja de cartón que resulta extremadamente ligera. Sí, nada más cogerla me sorprendió lo poco que pesaba. Esto es consecuencia directa del peso de los auriculares, y es que los Corsair HS35 apenas llegan a los 250 gramos. Unos auriculares ligeros equivalen a un menor peso sobre nuestra cabeza, algo muy positivo ya que reducirá la fatiga al utilizarlos durante varias horas.

Es fácil pensar que un peso muy bajo puede ser sinónimo de una baja calidad de construcción, y si hablamos de auriculares gaming económicos más todavía, pero por suerte esto no se cumple con los Corsair HS35. Nada más tenerlos en las manos se aprecia el buen hacer de Corsair, la solidez de los auriculares es notable en todos sus extremos, la línea combina toques clásicos con detalles en negro brillante y un intenso color rojo que, francamente, me ha gustado mucho. Podemos encontrar los Corsair HS35 también en color negro, verde y azul, el precio no cambia y las prestaciones tampoco.

Las sensaciones que transmiten al tacto son también muy buenas. Corsair ha elegido una combinación de plástico mate con zonas brillantes que reduce el impacto de las huellas dactilares y consigue, al mismo tiempo, crear un efecto atractivo que se ve rematado por el vivo color rojo, que combina a la perfección el negro. El extensor de la diadema está construido en metal, y tenemos dos logos de Corsair a los laterales en color plateado.

Tanto las almohadillas como el acolchado de la diadema utilizan espuma con efecto memoria y tela microperforada para facilitar la transpiración y reducir el calor que se acumula tras largas sesiones de uso. Son de tipo circumaural, lo que significa que cubren totalmente las orejas para aislarnos del exterior.

El ajuste que conseguimos con la diadema es perfecto, síntoma claro de que Corsair ha cuidado la ergonomía, y queda totalmente fijado para evitar desplazamientos por movimientos bruscos. En la parte posterior contamos con controles de volumen y un botón para silenciar el micrófono, y en el otro auricular tenemos un conector jack de 3,5 mm donde podemos contarlo.

Sí, el micrófono es extraíble y además viene con una terminación flexible, lo que nos permite ajustarlo en todo momento a nuestras necesidades. Todo un acierto, ya que podemos quitarlo cuando vayamos a jugar en solitario o a disfrutar de nuestros contenidos multimedia favoritos, y volver a colocarlo en un instante cuando nos vuelva a hacer falta.

La conexión que utiliza el Corsair HS35 es el clásico jack de 3,5 mm, lo que significa que ofrece sonido estéreo y que es compatible con cualquier dispositivo que equipe dicha salida.

Antes de pasar a contaros nuestra experiencia de uso os dejamos un resumen con las especificaciones clave del Corsair HS35:

Auriculares estéreo con transductores de neodimio de 50 mm.

Sonido estéreo.

Terminación en plástico y metal con un acolchado de alta calidad (espuma con efecto memoria).

Micrófono extraíble con cancelación de ruido (con certificación Discord).

Frecuencia de respuesta de 20Hz – 20 kHz , con una sensibilidad de 113 dB (± 3 dB) y una impedancia de 32 ohmios.

, con una sensibilidad de 113 dB (± 3 dB) y una impedancia de Cable de 1,1 metros de longitud.

Control de volumen integrado en el auricular.

Botón para silenciar el micrófono integrado en el auricular.

Conector estándar jack de 3,5 mm para una compatibilidad total.

Peso: 250 gramos.

Corsair HS35: nuestra experiencia

El «unboxing» de los Corsair HS35 me dejó un buen sabor de boca. Son muy ligeros, pero la calidad de construcción es buena y tenían toda la pinta de ser muy cómodos. Cuando me los puse en la cabeza todos mis augurios se cumplieron, los auriculares se adaptan como un guante y ejercen la presión justa para quedar bien sujetos sin llegar a molestar. Llevo gafas, así que para mí esto es algo fundamental a la hora de elegir unos auriculares.

La posición de la diadema también es buena. Podemos regularla de una manera muy sencilla y queda firmemente fijada. Si vives tus juegos favoritos de una manera muy intensa no tienes de qué preocuparte, los Corsair HS35 no perderán el ajuste ni la regulación que hayas elegido.

Como habréis podido imaginar al tratarse de unos auriculares que utilizan el conector jack de 3,5 mm su compatibilidad es universal, es decir, funcionan con cualquier equipo que cuente con dicho conector. He podido probarlos tanto en mi PC como en el portátil, en una Nintendo Switch, en PS4, en dos smartphones y en una tablet y los Corsair HS35 han funcionado a la perfección. No esperaba menos, pero no me costaba nada ampliar las pruebas para asegurarme de que no había ningún problema.

La calidad de sonido que presentan los Corsair HS35 cuando reproducimos música de forma directa es, en general, buena. Es cierto que estos auriculares no tienen la contundencia y el equilibrio que podemos encontrar en otros modelos superiores, pero teniendo en cuenta su precio y lo que podemos encontrar en el mercado en esa franja no hay duda de que quedan por encima de la media.

En las pruebas con juegos he utilizado The Evil Within, Resident Evil 2 Remake, Destiny 2, Diablo III y League of Legends. El aislamiento que consiguen los Corsair HS35 está al nivel de otros modelos más caros, y la calidad de sonido superó con creces las expectativas que tenía tras la primera ronda de pruebas. A pesar de que estos auriculares se limitan a ofrecer sonido estéreo el posicionamiento y la intensidad de los efectos resultó sorprendentemente bueno, aunque sin duda lo que brilló con luz propia fue el micrófono.

Como hemos anticipado el micrófono que viene con los Corsair HS35 cuenta con certificación Discord y tiene cancelación de ruido. En las sesiones de juego con Destiny 2 y League of Legends utilizando Discord el resultado fue sobresaliente, mis compañeros me escuchaban a la perfección y mi voz sonaba de forma natural y con una alta calidad. Mientras jugaba tenía puesto un aire acondicionado que hacía un ruido considerable, y en ningún momento les resultó molesto.

En cuanto a la comodidad he llegado a utilizar los Corsair HS35 durante seis horas seguidas y no he sentido ninguna molestia. Al ser tan ligeros apenas se nota que los llevas puestos, y la presión no llega hasta el punto de generar malestar en la zona de las patas de las gafas.

Notas finales: un valor muy sólido

Elegir auriculares es una decisión muy importante, y puede llegar a ser bastante complicado, sobre todo si tenemos un presupuesto ajustado que nos limita a tener que buscar en las gamas más básicas.

Los Corsair HS35 se presentan como una opción que llama la atención por su diseño y por unas especificaciones muy interesantes, generando unas expectativas que, al final, se acaban cumpliendo. Su calidad de sonido está por encima de la media (siempre dentro de su categoría y gama), la experiencia en juegos es muy buena y el micrófono es, sin duda, de lo mejor que podemos encontrar dentro de la gama básica de auriculares gaming.

Fáciles de utilizar, con una compatibilidad universal, una buena calidad de audio y de voz y diseñados, además, con una ergonomía muy cuidada que nos permitirá disfrutar de largas sesiones de juego sin que el cansancio o la presión sea un problema. No hay duda, los Corsair HS35 son una opción muy sólida y muy recomendable.