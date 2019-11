The Last of Us 2 quiere crear conciencia sobre la violencia

Cada día son más los juegos que, frente al gran componente de violencia presente en sus juegos y el enorme estigma de la sociedad contra la industria, están optando por tratar de crear un mayor nivel de conciencia sobre la misma.

Destaca así el caso del todavía no estrenado The Last of Us 2, cuyo equipo ha querido otorgarle un nuevo nivel de realismo a esta nueva entrega, antes de su lanzamiento final.

Para ello, no sólo se espera una mejora gráfica, sino que Naughty Dog ya nos adelantó que cada personaje contaría con características propias como un nivel de estrés, un latido personalizado, e incluso niveles de respiración distintos.

Pero ahora revelan que todavía irán más lejos. Y es que cada personaje presente en el juego, incluyendo enemigos y animales, tendrá su propio nombre y conexión emocional con sus compañeros.

De esta manera, si decidimos matar a un asaltante, sus compañeros gritarán su nombre y aumentarán su ira contra nosotros, algo que también ocurrirá en el caso de la muerte de los perros, cuyos dueños incluso llegarán a lamentarse junto a los cadáveres.

«Al fin y al cabo esto es una historia sobre el ciclo de la violencia, ¿verdad? Pero, más allá de eso, es algo que te habla sobre los efectos del trauma sistémico que pueden quedar en tu alma«, aseguraba Halley Gross, uno de los responsables de guión de The Last of Us 2.

Una tendencia que recientemente también hemos podido ver el caso de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare, la más cruda hasta la fecha, y que en cierto punto del juego nos plantea una decisión fugaz en la que nos surgen dos opciones: guardar la calma y el arma, o disparar antes de preguntar.

Sin embargo, en esta ocasión no sólo la IA de los compañeros nos reprochará nuestras acciones, sino que incluso, dependiendo de la gravedad de las mismas, será el propio juego el que nos muestre un mensaje recriminatorio, e incluso nos interrumpa la partida para «invitarnos a reflexionar» sobre nuestros actos.