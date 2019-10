Empezó como un rumor pero al final se ha confirmado. El lanzamiento de The Last of Us: Part II se retrasa al 29 de mayo de 2020, lo que supone que llegará tres meses más tarde de lo previsto, ya que su fecha original de llegada estaba marcada para el 21 de febrero de 2020.

Los responsables del proyecto, Naughty Dog, han explicado que lamentan haber tenido que llevar a cabo un retraso estando tan cerca de su lanzamiento, y han querido explicar qué es lo que les ha llevado a tomar esta difícil decisión.

Según Neil Druckmann, directo de The Last of Us: Part II, cuando empezaron a cerrar determinadas secciones del juego se dieron cuenta de que no iban a tener tiempo suficiente como para terminar de pulirlo. Esto les daba dos opciones, lanzarlo en el tiempo previsto pero con un nivel de calidad que no estaría a la altura de Naughty Dog, o retrasarlo y terminar de perfeccionar esos puntos clave. Al final eligieron la segunda opción.

No es un retraso muy marcado, y teniendo en cuenta la razón que han dado desde Naughty Dog debo decir que han tomado la decisión correcta. The Last of Us: Part II será uno de los últimos grandes juegos que recibirá PS4, y también es uno de los proyectos más importantes de Sony, así que es comprensible que los desarrolladores no hayan querido correr riesgos y que prefieran lanzarlo más tarde para poder cumplir con las expectativas de los jugadores.

Todavía no tenemos detalles sobre la resolución que utilizará The Last of Us: Part II en PS4 y PS4 Pro, pero viendo el nivel de calidad gráfica que han logrado los chicos de Naughty Dog y teniendo en cuenta el potencial de ambas consolas lo más probable es que funcione en 1080p en el modelo original y en 4K reescalado en su variante «Pro». En ambos casos deberíamos encontrarnos con 30 FPS «sólidos».