Se filtran las primeras imágenes del Xperia 3, el próximo tope gama de Sony

A pesar de que las ventas no siempre acompañen, Sony sigue intentando hacerse un hueco en el sector de la movilidad con móviles bastante atractivos en lo que se refiere a sus características técnicas. Para intentar relanzarse estaría preparando el Xperia 3, del cual ya se disponen, al menos presuntamente, dos imágenes.

Las presuntas imágenes del Sony Xperia 3 han sido filtradas por el medio chino CNMO y por lo que se puede apreciar, el smartphone apunta a tener un panel protector de pantalla delgado y un panel curvado de color negro en la parte trasera. De momento el resto de características son una incógnita, pero las especulaciones apuntan a la inclusión de un SoC Qualcomm Snapdragon 865 y una pantalla CinemaWide con tecnología OLED, ratio de aspecto de 21:9 y posiblemente una tasa de refresco de 90Hz para ajustarse mejor a la tendencia marcada por otros smartphones de alta gama.

De momento solo hay rumores, así que poco más se puede añadir aparte del hecho de que a partir de las imágenes filtradas no se aprecia ninguna muesca ni mecanismo especial para la cámara trasera. Sin embargo, es de esperar que el Sony Xperia 3 sea un smartphone de alta gama, por lo que se espera mucha cantidad de memoria RAM, una capacidad de almacenamiento de datos grande (y posiblemente ampliable) y cámaras de calidad que permitan la realización de fotografías con un acabado muy bueno, siguiendo la línea del Xperia XZ4.

El Sony Xperia 3 probablemente tenga hacer frente a dispositivos como OnePlus 8, Google Pixel 4 y las líneas Galaxy S y Galaxy Note de Samsung. El hecho de que no haya muchos smartphones tope gama que sobresalgan en Android no es tanto por un mercado un tanto saturado como por el hecho de que Apple es el verdadero dominador de este segmento, mientras que en las gamas inferiores hay una competencia feroz que está siendo ganada principalmente por fabricantes chinos como Huawei y Xiaomi, que llevan años vendiendo smartphones con características más que aceptables a precios muy competitivos. A fin de cuentas, uno no necesita un móvil tope gama para WhatsApp, redes sociales y llamadas, igual que no necesita un Core i7 para oficina y navegar por Internet.

Veremos si Sony consigue hacerse en esta ocasión un hueco en un segmento que se ha mostrado difícil para aquellos que no consiguieron asentarse hace años.