El precio del iPhone 11 es muy bajo y puede ser un problema para Apple

Con el lanzamiento del iPhone 11 la compañía que dirige Tim Cook ha vuelto a apostar por mantener un precio contenido para atraer a un mayor número de usuarios, un movimiento con el que no se han limitado a seguir los pasos que dieron con el iPhone Xr, sino que se han atrevido a ir más allá.

Los consumidores están cada vez más concienciados con la importancia del precio a la hora de comprar un smartphone, y el iPhone 11 no iba a ser la excepción. Con el paso del tiempo ese halo de «estatus» que rodea al producto estrella de Apple ha ido perdiendo fuerza, un problema que unido al alargamiento de los ciclos de renovación y al empuje de gigantes del calibre de Xiaomi y Huawei, que ofrecen terminales tope de gama a precios muy atractivos, ha llevado a Apple a una situación complicada.

Ofrecer un smartphone tope de gama a un precio competitivo ha sido la estrategia de Apple para su presente generación de smarpthones, y no hay duda de que ha sido todo un acierto. El iPhone 11 es, gracias a su precio de 699 dólares (809 euros en España) el modelo más vendido de la nueva generación, un resultado que contrasta con el que ha obtenido el iPhone 11 Pro Max que es, de momento, el menos vendido (y curiosamente también el más caro).

Hay interés en el iPhone 11, pero el precio es clave

A los usuarios les sigue gustando el iPhone en sentido amplio, de eso no hay duda. El halo de «estatus» al que hicimos referencia se ha ido desgastando pero esto no implica que haya desaparecido. Sin embargo, el precio se ha convertido en un problema cada vez más importante, hasta tal punto que cada vez más usuarios se plantean recurrir a modelos «antiguos», como los iPhone 6s y iPhone 7, porque son más económicos.

Todo esto, unido a las buenas ventas del iPhone 11, nos dejan una lectura clara, el consumidor ya no está dispuesto a asumir cualquier precio para hacerse con un iPhone, más bien todo lo contrario. Con esto en mente no es extraño que suenen tambores que apunten al posible lanzamiento de un iPhone SE 2 y que la industria y los inversores se muestren positivos, pero no todo el mundo está convencido de que Apple esté yendo por el camino correcto.

Tim Long, analista de la firma Barclays, está preocupado por la tendencia que está siguiendo Apple de reducir el precio medio de venta de su iPhone, un movimiento que pueden compensar a través de su división de servicios, pero que podría pasarles factura cuando se produzca el debut de los terminales equipos con tecnología 5G, ya que su precio de venta será mucho más elevado.

Dicho de una manera más sencilla, Tim cree que Apple está «malacostumbrando» a los usuarios con unos precios «demasiado bajos», y que esto está dando forma a una «bomba de relojería» que podría explotarle a Apple con el lanzamiento de los iPhone 5G, ya que su precio de venta será, como mínimo, 150 dólares mayor comparado con los modelos de la generación actual.

¿Estará dispuesto el consumidor a pagar más por acceder a la conectividad 5G? Todo depende de la fecha en la que lleguen. Si los nuevos iPhone equipados con dicha tecnología aterrizan en 2020 su acogida puede acabar siendo bastante fría, ya que el despegue real del 5G no se producirá realmente hasta 2021. En cualquier caso creo que Apple podría optar por una estrategia mixta para evitar una subida de precio súbita y total que impacte de forma negativa a las ventas de su producto estrella. Lo tiene muy fácil, podría limitar el 5G a los iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max y dejar al iPhone 12 como opción económica con 4G.