Elgato Game Capture HD60 S+, análisis: no es magia, es tecnología

El pasado mes de septiembre vimos la presentación de la Elgato Game Capture HD60 S+, una capturadora de vídeo externa que posiciona dentro de la gama alta y que ofrecen un excelente conjunto de prestaciones tanto por su soporte multiplataforma como por sus opciones de grabación.

Por su versatilidad y sus posibilidades la capturadora Elgato Game Capture HD60 S+ es una solución que va dirigida tanto a streamers como a creadores de contenidos, sin importar la experiencia que estos tengan trabajando con dispositivos de grabación de contenidos. Esto es posible gracias a un enfoque «plug and play», a una compatibilidad total con las principales herramientas de software que se utilizan actualmente y a una solución propia totalmente gratuita que ha sido diseñada para sacarle el máximo partido sin renunciar a una interfaz sencilla y minimalista.

Durante varios días hemos tenido la oportunidad de probar la capturadora Elgato Game Capture HD60 S+, y hoy por fin estamos listos para compartir con vosotros nuestras impresiones. Antes de lanzarnos de lleno al análisis queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad de prueba y por dejarnos trabajar sin prisas y con total libertad.

Sin más preámbulos, empezamos. Poneos cómodos que hay mucho que leer.

Elgato Game Capture HD60 S+: primer vistazo

Esta nueva capturadora viene en una caja que mantiene la estética tradicional de Elgato, con una combinación discreta de color azul en diferentes tonos. Nada más sacarla de la caja lo primero que me llamó la atención fue su pequeño tamaño. La capturadora es muy compacta (mide 112 x 75 x 19 mm), y eso es muy positivo, ya que le permite integrarse en cualquier rincón de nuestro escritorio.

Repasando todo el contenido del paquete nos encontramos con el cableado necesario para instalarla y ponernos a grabar nuestros contenidos en unos minutos. Tenemos un cable HDMI 2.0 y un conector con USB Type-C por un extremo, que es el que conectamos a la capturadora, y con USB 3.0 por el otro lado, que es el que irá al PC o consola.

La calidad de construcción de la capturadora raya a un gran nivel y el diseño mantiene la línea redondeada y minimalista que hemos visto en los modelos anteriores de la compañía. Nada que objetar en este sentido, la Elgato Game Capture HD60 S+ queda bien en cualquier espacio, no desentona en absoluto.

Tras lanzar esta primera mirada estamos preparados para repasar las especificaciones clave de la capturadora:

Funcionamiento «plug and play». Es fácil de utilizar y muy sencilla de configurar.

Puede capturar vídeo en diferentes resoluciones: 2160p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS, 1080i, 720p 60 FPS, 576p y 480p 60.

Soporta HDR10 para conseguir una alta calidad de imagen.

Tecnología «Passthrough Zero-Lag» 4K 60 FPS HDR10, gracias a la cual podemos disfrutar de nuestros juegos favoritos en su formato original sin perder rendimiento.

Tecnología de latencia ultra baja y captura ilimitada para grabar horas en la unidad de almacenamiento que queramos de forma óptima.

Soporte de grabación «Flashback», gracias a la cual podemos retroceder en el tiempo y guardar esos momentos tan intensos que hemos pasado por alto.

Podemos añadir comentarios en vivo a la grabación de manera directa, y sin tener que entrar en complicadas configuraciones.

Ofrece una compatibilidad total: podemos utilizarla con cualquier tipo de software, ya sea la propia herramienta dedicada de Elgato u otras como OBS Studio, Streamlabs OBS y Xsplit.

Incluye todos los conectores que necesitamos para utilizarla.

Es compatible tanto con PC como con consolas (se integra a la perfección con Xbox One X y PS4 Pro).

Peso: 115 gramos.

No hay duda, es una capturadora de primera con un alto nivel de prestaciones, y esto tiene una contrapartida perfectamente comprensible: necesitamos un PC relativamente avanzado para poder utilizarla correctamente. Para que no tengáis dudas y sepáis desde el primer momento qué especificaciones debéis cumplir os dejo un listado completo de los requisitos mínimos:

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits o macOS 10.13.

Core i5 serie 4000 o superior.

Tarjeta gráfica GTX serie 10 (1050 o superior).

4 GB de memoria RAM.

Conector USB 3.0.

Conexión a Internet.

Elgato Game Capture HD60 S+: nuestra experiencia

La instalación de la capturadora es muy sencilla, solo tenemos que conectar el cableado y descargar la aplicación dedicada de la web oficial de Elgato, sin más. Una vez que completemos el proceso estamos listos para empezar a grabar contenidos.

Nuestra experiencia ha sido perfecta, no hemos tenido ningún problema. Como dijimos su funcionamiento es «plug and play», es decir, enchufar y listo. Si queremos grabar directamente el sonido tenemos que seleccionar directamente la capturadora a través del panel de configuración de sonidos de Windows 10. No os llevará más de unos segundos, es un ajuste muy sencillo, pero por si tenéis dudas os dejo el proceso explicado: en la barra de tareas hacemos clic derecho sobre el icono de altavoces y seleccionamos «Sonidos», entramos en la pestaña «grabar» y elegimos la capturadora.

La aplicación dedicada de Elgato ofrece una experiencia de uso muy sencilla e intuitiva, y cuenta con todo lo que necesitamos para empezar a crear nuestros contenidos y grabaciones con calidad profesional y sin esfuerzo. Podemos elegir el destino donde queremos que se guarden los vídeos y ajustar diversas opciones. También tendremos la información que necesitamos para tener claro desde el primer momento cuándo espacio necesitaremos y personalizar la duración de la grabación «Flashback».

Como hemos indicado la integración de la capturadora Elgato Game Capture HD60 S+ con Xbox One X y PS4 Pro es perfecta, y también ofrece una experiencia de uso sin fisuras con otras herramientas como OBS Studio, Streamlabs OBS y Xsplit. Recordad, eso sí, que debéis configurar el ajuste HDR en vuestras consolas para conseguir un funcionamiento óptimo.

Toca ahora hablar de la calidad de imagen y del rendimiento, dos factores clave que creo que definen, junto a la experiencia de uso, el valor que ofrece esta capturadora. Hemos utilizado tres juegos de última generación para comprobar de qué es capaz esta capturadora: Red Dead Redemption 2, Call of Duty Modern Warfare 2019 y Apex: Legends. La experiencia mientras jugábamos ha sido perfecta, no hemos notado la más mínima caída de fotogramas por segundo, y eso que hemos utilizado un equipo que podemos considerar como de gama media, compuesto por un Ryzen 7 3700X, 16 GB de RAM y una GTX 1060 de 6 GB.

En cuanto a la calidad de las grabaciones y la fluidez de las mismas los vídeos adjuntos hablan por sí mismos. Como podéis ver el resultado es muy bueno incluso a pesar de la reducción de calidad por tema de bitrate y peso que tenemos en Youtube. Podemos añadir, además, comentarios en vivo y sonidos.



Notas finales: una excelente opción por precio y prestaciones

Elgato ha hecho un excelente trabajo con la Game Capture HD60 S+. Esta capturadora es fácil de instalar y de configurar, no requiere que tengamos experiencia previa para empezar a aprovechar todo su potencial, cuenta con una herramienta dedicada muy completa e intuitiva y es, además, multiplataforma, lo que significa que podemos utilizarla para grabar tanto en consolas como en Windows 10 y en macOS.

La experiencia de uso no se queda atrás. El impacto sobre el rendimiento mientras grabamos y jugamos es nulo, lo que significa que no tendremos que preocuparnos a la hora de mover juegos exigentes. Para dejarlo claro hemos utilizado Red Dead Redemption 2, uno de los títulos peor optimizados de la presente generación, y como habéis podido ver en el vídeo el resultado ha sido muy bueno.

Mi conclusión es clara, la capturadora Elgato Game Capture HD60 S+ tiene todo lo que necesita cualquier usuario que quiera empezar a grabar sus contenidos, y también puede cubrir sin problema las necesidades de usuarios más avanzados que tengan un presupuesto ajustado y quieran disfrutar de un producto que ofrezca un buen valor precio-prestaciones.

No importa si no tienes experiencia, con esta capturadora podrás empezar a grabar tus primeros contenidos en apenas unos minutos sin tener que preocuparte por el rendimiento, y tendrás a tu alcance todo lo que necesitas para darles un toque personal. Una buena elección.