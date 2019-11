El lanzamiento de Red Dead Redemption 2 para PC ha estado acompañado de una intensa polémica. Lo último de Rockstar ofrece una gran cantidad de ajustes gráficos, lo que permite personalizar la configuración y adaptarla a las posibilidades de casi cualquier equipo actual, pero la optimización es tan pobre que prácticamente brilla por su ausencia.

No hablamos sin motivo. Hace unos días vimos una comparativa de rendimiento de Red Dead Redemption 2 con 23 tarjetas gráficas y quedo claro que es un juego muy exigente en calidades gráficas altas, tanto que ni siquiera algunas de las soluciones más potentes de la gama media y gama media-alta son capaces de moverlo en 1080p con calidad máxima y mantener 60 FPS.

Como no podía ser de una otra forma esto ha generado una fuerte polémica y nos ha llevado a preguntarnos cómo es posible que una simple Xbox One X, cuyo hardware equivale a un PC gaming actual de gama media-baja, pueda moverlo en resolución 4K y mantener 30 FPS relativamente estables.

Red Dead Redemption 2: el milagro de la optimización… y algunos sacrificios

Tenemos tendencia a pensar que los juegos para consola pueden ofrecer un rendimiento superior al que tendrían en un PC equivalente gracias al milagro de la optimización, y sí, es cierto, pero no es el único pilar sobre el que se construyen los desarrollos actuales para consola.

Los desarrolladores parten de un proyecto determinado que creen acorde al potencial de cada consola, y lo van recortando si la situación lo requiere. Hemos visto muchos ejemplos durante los últimos años, y Red Dead Redemption 2 es uno de ellos. Basta con ver cómo luce la versión de PC en calidad máxima y compararla con la versión de consola para entender esa idea del «sacrificio» a nivel de calidad gráfica, pero es un tema mucho más profundo de lo que puede parecer a simple vista, y por eso debemos dedicarle el tiempo que merece.

Xbox One X mueve Red Dead Redemption 2 en resolución 4K y mantiene medias relativamente estables de 30 FPS. No está nada mala para una consola que monta una CPU AMD Jaguar de ocho núcleos a 2,3 GHz, 12 GB de memoria GDDR5 unificada y que cuenta con una GPU Radeon que suma 2.304 shaders, ¿pero con qué configuración gráfica viene esta versión? Es ahí donde está la clave que nos ayudará a entender un poco mejor todo este asunto.

No quiero que me entendáis mal, es evidente que Rockstar ha llevado a cabo un proceso de optimización enorme en consolas y que no ha puesto el mismo esfuerzo en la versión para PC, pero esto no cambia el hecho de que la calidad gráfica que presentan dichas versiones también es muy distinta. DigitalFoundry lo ha explicado a la perfección en el vídeo que acompañamos, en él recogen un profundo análisis de la versión para PC y la de Xbox One X, y agrupan todos los sacrificios que Rockstar tuvo que hacer en la segunda para que fuera viable su desarrollo en la consola de Microsoft manteniendo una resolución 4K.

Esta es la configuración equivalente en PC de la versión de Red Dead Redemption 2 para Xbox One X:

Texturas y detalle geométrico al máximo (5/5).

Calidad de sombras, sombras suaves, reflejos y espejos en calidad alta.

Teselación, TAA, luces volumétricas y oclusión mapeada por paralelaje en calidad media-alta.

Oclusión ambiental, iluminación, efectos de partículas, calidad del pelaje, reflejos en el agua, calidad de restos y objetos resultantes de daños en el escenario y luces de partículas en calidad media.

Iluminación global y sombras de la vegetación en calidad baja-media.

Nivel de detalle de los árboles y de la vegetación (2/10), física del agua (1/6), resolución volumétrica cercana y lejana, reflejos cercanos y sombras lejanas en calidad baja o muy baja.

Características deshabilitadas: FXAA, MSAA, resolución volumétrica de los rayos de luz, SSAO a resolución completa, sombras largas y TAA.

Bien, como podemos apreciar el equivalente sería una mezcla de ajustes en calidad media con algunas cosas puntuales al máximo y otras muchas en calidad baja. Esto marca una diferencia muy grande en términos de rendimiento, de hecho como podemos ver en la parte final la reducción de un punto en la física del agua puede aumentar en gran medida la tasa de fotogramas por segundo.

Al mismo tiempo, pasar de la configuración máxima a una configuración equilibrada hace que sea posible mover Red Dead Redemption 2 en 4K con 60 FPS fijos en una RTX 2080 Ti sin renunciar a un excelente nivel de calidad gráfica.

Notas finales: el equilibrio también es importante

Los desarrollos centrados en consolas consiguen que juegos como Red Dead Redemption 2 puedan funcionar incluso en una Xbox One, pero como hemos visto no es magia, también implica sacrificios que en ocasiones pueden ser muy marcados.

En este caso la versión que Rockstar lanzó en Xbox One X traía un equilibrio de ajustes gráficos perfectamente estudiado para ofrecer la mejor calidad posible sin que el rendimiento decayera a niveles intolerables. Aspectos como las texturas y el nivel de detalle geométrico definen, en gran medida, el aspecto de un juego, y lo mismo ocurre con las sombras y la iluminación, pero estas últimas tienen un impacto menos marcado y consumen muchos recursos, así que se pueden «sacrificar» en gran medida.

Lo mismo ocurre con otros detalles como los reflejos, las físicas o el nivel de detalle de la vegetación y los árboles, aspectos en los que tendemos a fijarnos menos y que tienen un impacto menor en el conjunto gráfico de Red Dead Redemption 2.

¿Quiere decir esto que Red Dead Redemption 2 no está tan mal optimizado después de todo? No, porque ni siquiera una Radeon RX 590 es capaz de moverlo en calidad media-alta y resolución 1080p manteniendo 60 FPS estables. La optimización del juego en PC es pésima, eso no admite discusión, pero con todo lo que hemos visto podemos entender todo el trabajo, y los sacrificios, que hay detrás de la versión para Xbox One X.

Estoy bastante convencido de que Red Dead Redemption 2 acabará llegando a PS5 y Xbox Scarlett, y debo decir que estoy deseando ver en qué estado. ¿Logrará Rockstar portar una versión 4K a 60 FPS? Es probable, y si esa previsión se cumple no será más que otro ejemplo del poco cariño que recibe últimamente el mundo del gaming en PC.