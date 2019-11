ASUS presenta la GeForce RTX 2080 Ti ROG STRIX White Edition

La ensambladora taiwanesa ha presentado la GeForce RTX 2080 Ti ROG STRIX White Edition, una tarjeta gráfica que podemos considerar casi como una edición especial, ya que se trata de una versión del modelo ROG Strix clásico que viene en color blanco y con iluminación azulada.

El mundo del gaming en PC ha experimentado un viraje importante que ha acabado haciendo que los diseños, los juegos de colores y la iluminación LED RGB tengan más peso que nunca. No es casualidad, el usuario quiere tener la oportunidad de personalizar su equipo, de crear configuraciones únicas, y de darles un aspecto y una estética que encaje con su mundo, con su estilo de vida.

Sé que para algunos esto es secundario o directamente no tiene importancia. He escuchado en más de una ocasión aquello de «tengo el PC debajo de la mesa», o el clásico «quiero potencia, lo demás me da igual», pero no podemos ser cortos de miras, de la misma manera que hay personas a las que la estética no les importa hay otras que opinan todo lo contrario.

ASUS es una de las compañías que mejor ha sabido ver la oportunidad de negocio que esto representa, y por ello no ha dudado en responder a las necesidades del mercado ofreciendo productos con diseños agresivos y con sistemas de iluminación LED RGB integrados. La plataforma ASUS ROG Aura, que permite controlar la iluminación y crear efectos personalizados, también ha experimentado una mejora importante, y la nueva GeForce RTX 2080 Ti ROG STRIX White Edition es otro ejemplo de la importancia creciente del diseño, la estética y la iluminación.

Estamos ante una tarjeta gráfica tope de gama que no destaca solo por sus especificaciones, sino también por su combinación de colores blanco nieve y los LEDs azules. Esto la convierte en una excelente opción para equipos que tengan, por ejemplo, una torre en color blanco, y también para crear contraste con distintas configuraciones de componentes.

A nivel de especificaciones la GeForce RTX 2080 Ti ROG STRIX White Edition monta un núcleo gráfico TU102 que suma 4.352 shaders, 272 unidades de texturizado, 88 unidades de rasterizado, 544 núcleos tensor (inteligencia artificial), 68 núcleos RT (trazado de rayos), tiene un bus de 352 bits y cuenta con 11 GB de GDDR6 a 14 GHz. Trabaja a 1.350 MHz en modo normal, pero el modo turbo sube hasta los 1.770 MHz.

No tenemos detalles sobre el precio oficial de venta que tendrá en Europa, pero los primeros listados (no definitivos) la colocan en la franja de los 1.600 euros, una cifra disparatada ya que el precio de las RTX 2080 Ti ronda los 1.200 euros.

Más información: VideoCardz.