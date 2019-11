Europa declara oficialmente el estado de emergencia climática

El Parlamento Europeo acaba de aprobar una de las resoluciones más importantes para el futuro de nuestro planeta. Con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones, la Eurocámara acaba de decretar que nuestro planeta se enfrenta a una «emergencia climática». Y es el primer continente donde se aprueba tal declaración.

Si bien el propio anuncio resulta insólito, no es sorpresa que la Comisión Europea haya aprovechado este momento preciso para dar este anuncio. Y es que además de la inminente celebración de la COP25, la cumbre mundial sobre el medio ambiente que tendrá lugar el próximo lunes 2 de diciembre en Madrid, esta misma semana se ha dado a conocer el dato récord de concentración de gases invernadero en la atmósfera.

Sin embargo, no todos parecen estar contentos con la nomenclatura utilizada, «Emergencia daría a entender que se trata de una situación de pánico generalizado o estado de excepción», defendía uno de los parlamentarios del Grupo Popular Europeo, «No necesitamos caer en el pánico, necesitamos actuar y que el resto del mundo actúe«.

De hecho, cabe resaltar que una parte de los votos en contra y abstenciones han pertenecido a algunos de los parlamentarios de grupos posicionados a favor de la toma de medidas. Sin embargo, parece que todavía existen dudas e incluso miedos con lo que supone la declaración de este estado de emergencia: «si declaramos la emergencia climática, luego tendremos que actuar en consecuencia. Podemos declarar emergencias climáticas, pero la gente nos pide acciones, no declaraciones» declaraba el holandés Bas Eickhout.

Y es que de hecho son ya muchos los que alegan que nos estamos acercando a un punto de no retorno, señalando Pietro Fiochi la contraproducente baja implicación de los considerados países más contaminantes: «Esto no sirve. China, India y EE UU no están haciendo nada por lo que el esfuerzo de Europa es totalmente inútil«.

Por su parte, desde Europa ya se ha presentado un primer programa para la reconversión de las zonas carboneras, con un presupuesto de hasta 5.000 millones de euros, y el objetivo de reducir la industria y el uso de estos carburantes contaminantes. Ahora todas las miradas quedan puestas en la conferencia climática del lunes, y ver si realmente se logra adoptar esta emergencia climática a nivel global.

«Emergencia climática»: un símbolo, pero importante

«Que Europa declare el estado de emergencia climática es simbólico. Pero si no votamos a favor, el mensaje sería terrible. Hago un llamamiento a la responsabilidad de cada uno de los eurodiputados», había declarado Pascal Canfin, eurodiputado francés del partido de Emmanuel Macron enrolado en Renew Europe. Finalmente se llegó a un consenso para fusionar ideas y la resolución final llevaba el sello conjunto de liberales, socialistas y verdes.

Ciertamente es una declaración simbólica, pero no es lo menos que no hay tiempo ya para matizar calificativos. Un centenar de autores de 40 países compilaron el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU con referencias a 6.000 estudios científicos. El consenso abrumador de los autores en consonancia con la opinión de los científicos era que habíamos alcanzado un punto de inflexión crítico y que eran necesarios «cambios rápidos y de gran alcance».

No sirven ya las excusas, solo acciones concretas para frenar una emergencia (urgencia o como quieran llamarlo) que está teniendo consecuencias reales y terribles para los humanos y el resto de seres vivos del planeta. Como decimos siempre en este tipo de temas. La acción es urgente: O cambiamos o el planeta nos cambiará por la fuerza.