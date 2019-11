Cuentan en CNN que «Google apunta a las mujeres con su nuevo servicio de juegos Stadia» y la razón para afirmar tal suposición no es otra que… el diseño de los mandos. Tanto por su color como por sus dimensiones, los mandos de Stadia tienen «un enfoque más neutral en cuanto al género», aseguran.

«El mando de Xbox viene en colores como azul eléctrico o rojo camión de bomberos. Los controladores de Sony están disponibles en negro, así como en varios tonos de neón y camuflaje. Y el controlador negro de Nvidia se parece demasiado a la máscara de Darth Vader», sostienen, dando a entender que estos son colores del gusto masculino, exclusivamente. «Google está vendiendo mandos que vienen en blanco, negro o verde wasabi», contraponen, aunque conceden que Nintendo ha hecho algo similar con la Switch Lite y «colores brillantes como el turquesa y el amarillo».

En una entrevista con el medio estadounidense, portavoces de Google comentaron que consideraron «cientos de colores» y encuestaron a «miles de jugadores» antes de decidirse por el verde wasabi, y según la directora de diseño, Isabelle Olsson, ese color tenía «un atractivo universal«. «Tanto los hombres como las mujeres gravitaron hacia este color. Terminó siendo súper neutral en cuanto al género pero aún así muy expresivo. Es realmente difícil encontrar colores como ese«, explica Olsson. Resulta curioso que justo sea el modelo que menos imágenes promocionales tiene.

Sin embargo, no es cierto que Google haya innovado en este aspecto, si es que a producir mandos que no sean solo de colores oscuros se le puede llamar innovar. Al margen de Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch ya tenía mandos en colores vivos (rojo y azul) y todos los mandos clásicos de las consolas de la firma japonesa desde Wii han tenido una versión en blanco. Los propios mandos de Wii eran blancos, por no decir que ha habido mandos de multitud de colores desde hace bastante, incluyendo los de PlayStation y Xbox.

De hecho, podemos remontarnos a los tiempos de la Dreamcast de Sega para encontrar los primeros mandos claros y coloridos… Pero es un ejemplo que no sirve, pues su gran tamaño representa también otro de los «sesgos sexistas» que vendría arrastrando el diseño de este tipo de periféricos. «Una prueba rápida del producto realizada por CNN Business demostró que el controlador es un poco más fácil de agarrar para manos pequeñas que los productos similares presentados por sus rivales», apuntan en el artículo. Y Google se lo certifica: fue intencional.

«Está hecho para manos pequeñas y grandes, por lo que es muy útil para un gran segmento de jugadores que no siempre son apreciados«, responde el diseñador de Google Jason Pi, sin especificar si ese «gran segmento de jugadores que no siempre son apreciados» es el de las mujeres o algún otro. Lo más impactante del caso, sin embargo, es que hayan conseguido crear un mando «hecho para manos pequeñas y grandes», porque nadie hasta ahora había logrado llevar a cabo semejante hazaña. Y se lleva intentando años.

Por supuesto, si bien lo que afirma Google no tiene por qué se falso, pues a fin de cuentas diseñar un mando para que sea lo más cómodo y accesible posible para el mayor número de gente es de lógica, la «prueba rápida del producto realizada por CNN Business» suena más a calzador del momento que a algo serio. En Hardcore Gamer, un medio mucho más pequeño, publicaron la semana pasada una comparativa entre los mandos de las principales consolas y el de Stadia y el resultado salta a la vista.