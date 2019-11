Desde que Samsung apostó por el acabado Edge en sus smartphones tope de gama allá por 2015 (serie Galaxy S6) hemos visto una adopción creciente de la pantalla curvada en el sector, una realidad que ha estado propiciada, en gran medida, por una reducción gradual de los bordes cuya meta final es la creación de un smartphone todo pantalla.

Es un objetivo complicado, no solo por todo lo que supone a nivel tecnológico (integración de la cámara frontal y de otros elementos), sino también por las cuestiones estructurales y de diseño que hay que superar. Algunos fabricantes se han acercado bastante a esa idea gracias a recursos tan socorridos como las cámaras retráctiles (el OnePlus 7 Pro, por ejemplo), pero ninguno ha conseguido todavía crear un smartphone todo pantalla «de verdad».

Según Ice Universe, una de las fuentes más conocidas del sector smartphone, en 2020 veremos una adopción creciente de la pantalla curvada en smartphones, pero con una vuelta de tuerca importante, y es que esa curvatura se extenderá a la parte superior e inferior. Hasta ahora ese acabado curvado que extiende la pantalla del terminal se había limitado a los laterales, y según esta información a partir del año que viene llegará a los topes horizontales.

La idea es, desde luego, muy interesante. Aplicar un acabado Edge a todos los lados del terminal contribuiría a crear ese efecto de terminal todo pantalla y permitiría la creación de diseños únicos que traerían una innovación real e interesante para el usuario a un sector que, desde hace un tiempo, ha quedado estancado. Sin embargo, esto también implica problemas importantes que no sería nada fáciles de superar.

Uno de los más evidentes sería el tema de la protección y de la integridad estructural del smartphone, pero a esto debemos unir otros como la colocación de la cámara frontal y el sistema de carga a utilizar. Está claro que si la pantalla se extiende por todos los lados del terminal los fabricantes podrían verse limitados a recurrir a la recarga inalámbrica, es decir, el smartphone no podría cargar por cable ya que no habría sitio para ubicar el conector.

No debemos olvidarnos, además, del tema de la desaparición de los botones físicos, otro aspecto importante que habría que resolver y que podría traer complicaciones tras un uso continuado. A esto debemos unir que la dependencia del termina de la pantalla sería total, así que una leve rotura podría acabar por dejarlo totalmente inutilizado.

New design of flagship smartphone in 2020: quad curved screen.

In addition to the left and right sides, the top and bottom are also curved.

This design will appear in the top flagship phones.

Please look forward to. pic.twitter.com/uBWf3ICGlU

— Ice universe (@UniverseIce) November 26, 2019