Red Dead Redemption 2 llega a Steam la semana que viene

Es seguro que el término de búsqueda «Red Dead Redemption 2 Steam» ha sido usado por miles de usuarios que esperaban que uno de los grandes juegos de este otoño (y del año) llegara a la plataforma de Valve.

Si eres uno de ellos no tendrás que esperar demasiado. El Red Dead Redemption 2 estará disponible en Steam el 5 de diciembre, según el anuncio en la cuenta oficial de Twitter de Rockstar:

Red Dead Redemption 2 for PC is coming to Steam on December 5 pic.twitter.com/IBi3zIcAZE — Rockstar Games (@RockstarGames) November 27, 2019

Después de su exitoso lanzamiento en consolas, los jugones en PC tuvimos que esperar más de un año para la versión de Red Dead Redemption 2 en ordenadores personales. Y acabó llegando al PC a través de varias tiendas digitales como la Epic Games Store, el servicio Google Stadia y el propio lanzador de Rockstar Games.

Sin embargo, no fue comercializado en la principal plataforma digital de distribución mundial, lo que perjudicó a los usuarios que usan Steam y seguramente al propio estudio que quizá se quedó sin vender unas miles de copias. Es difícil cuantificar cuánto influye en las ventas un juego y la plataforma de distribución usada, pero es obvio que se retroalimentan.

Sea como fuere, la semana que viene se corregirá una situación bastante anómala y para la que no ha habido una explicación satisfactoria. No se ha tratado -dicen- de una exclusiva para una plataforma concreta como podría haber sido la de Epic Games (que «solo» se queda con el 12% de los ingresos frente al 20-30% de Steam) y por otro lado los anteriores juegos PC de Rockstar se han vendido en Steam desde el primer momento.

Por lo demás, qué te vamos a contar que no sepas de este juego de acción-aventura en primera y tercera persona ambientado en un mundo abierto del salvaje oeste, con modos para un jugador y multijugador. Aunque la versión para PC no ha alcanzado las puntuaciones de las de PS4 o Xbox One, seguramente por una optimización bastante mala que no ha estado a la altura de la calidad del juego, es un título que debería haber estado desde el primer día en Steam. Rockstar ha prometido mejorarlo y es uno de esos títulos sobresaliente que te recomendamos jugar a pesar de la cuestión reseñada. En Steam desde el 5 de diciembre.