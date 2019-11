Lanzamientos: juegos y recomendaciones para diciembre 2019

Después de un gran año de lanzamientos y juegos, y con un 2020 que ya cuenta con varios títulos AAA para sus primeros meses, en esta ocasión parece que tendremos una despedida de año algo más discreta. Pero no por ello dejaremos de contar con varios lanzamientos destacables.

A continuación podréis encontrar el listado completo con nuestra selección de lanzamientos para el próximo mes de diciembre, ordenados según su fecha de salida.

3 de diciembre

Life is Strange 2: Episodio 5

Más de un año después de su estreno por fin se estrenará el último capítulo de esta aventura gráfica, que pondrá punto y final a la emotiva historia de fraternidad, persecuciones y sucesos sobrenaturales protagonizada por estos Diaz.

Al igual que el resto de entregas, podremos seguir disfrutando de este juego en PC, PS4 y Xbox One.

Arise: A Simple Story

Este juego nos propone un viaje emocional a través de las vidas agridulces de dos personas, mientras los recuerdos de ambos cobran vida, y el tiempo actúa a nuestra voluntad. Una intensidad que busca que tanto la felicidad como los momentos difíciles de estos se vuelva nuestra a medida que más lo jugamos.

Con un a primera acogida realmente buena, este juego estará pronto disponible para PC, PS4 y Xbox One, aunque por el momento no se ha especificado si en el futuro llegará también a la portátil de Nintendo.

EarthNight

Bajo la intención de cambiar nuestra forma de pensar acerca de los juegos de corredores automáticos, y con una clara influencia de los grandes clásicos arcade, este juego se presenta como una aventura de plataformas y acción en unos coloridos y muy logrados escenarios de desplazamiento en dos dimensiones.

Estrenado originalmente como uno de los exclusivos de Apple Arcade, finalmente completará sus lanzamientos con su llegada a Nintendo Switch, PS4 y PC.

Tools Up!

Ya sean hechas gemelos, profesionales o aficionados, está claro que las reformas de casas nos gustan. Tanto que ahora podremos contar con este juego cooperativo local en el que poner a prueba nuestras habilidades y las de nuestros amigos para vencer al reloj y una serie de divertidas hecatombes.

Entero y sin necesidad de reformas, el juego completo hará un aterrizaje completo en todas las plataformas, disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Phoenix Point

Este juego nos traslada en medio de una desesperada lucha para recuperar la Tierra de las garras de una amenaza alienígena mutante, con un sistema de combates tácticos por turnos desarrollados por el creador del clásico XCOM, unos mapas generados por procedimientos, y un factor de administración de recursos llevado a escala global.

Sólo disponible para Xbox One y PC, está previsto que Phoenix Point debute bajo una primera exclusividad para Epic Games, aunque se espera que al igual que las primeras entregas de Gollop, próximamente también podamos encontrarlo en Steam.

SaGa Scarlet Grace: Ambitions

La segunda entrega de esta célebre saga de juegos de rol que aterriza en occidente, tras el reestreno de Romancing SaGa 3, con un título completamente nuevo y una propuesta gráfica que mezclará componentes de 2D y 3D para ofrecernos un título actual a la vez que clásico.

Sin embargo, en esta ocasión el juego estará limitará sus lanzamientos a PC, PS4, Nintendo Swtich y móviles Android e iOS, sorprendiendo así su ausencia en Xbox One.

Skellboy

Tomando el papel de Skippy, un feroz a la par que mono esqueleto viviente en 2D, deberemos tratar de salvar la mundo de las terribles hordas de monstruos que amenazan con destruir este fantástico mundo en 3D. Para ello, nos intercambiaremos las distintas partes del cuerpo, aprovechando así sus habilidades contra ellos mismos.

Con un primer estreno enfocado en exclusiva para la Nintendo Switch, recientemente se ha confirmado su próxima disponibilidad en Steam para 2020.

Blair Witch

Esta entrega de terror psicológico ambiental en primera persona se centrará en la trama de la película homónima, metiéndonos en la piel del investigador Ellies, quien verá como un caso de desaparición se torna en una sinietra e interminable pesadilla.

Tras su estreno en PC y Xbox One el pasado mes de agosto, finalmente esta entrega de terror hará su aparición en PS4.

Farming Simulator 20

Un año más vuelve este curioso simulador de gestión, que nos lleva por todos los pasos y la industria agrícola, con una visión realista de todos los trabajos que conlleva el más pequeño campo de cultivo y ganadería.

Lo que no deja de sorprendernos es el hecho de los primeros lanzamientos se queden limitados en la Nintendo Switch y móviles, retrasando hasta 2020 el resto de entregas para el resto de plataformas.

Fight’N Rage

Un Beat’em Up en 2D inspirado principalmente en la era dorada de los videojuegos arcade, con una estética píxel de los 90, y un claro tributo a las mecánicas principales que hicieron de este género uno de los más populares de su época.

Tras un primer estreno en ordenadores hace un par de años, ahora los jugadores de PS4 también podrán vivir esta experiencias nostálgicas.

Halo: The Master Chief Collection

Con el próximo lanzamiento de Halo Infinite en la mira, esta colección reunirá los seis títulos de la saga Halo por primera vez en una entrega única, diseñada y mejorada en exclusiva para proporcionar la mejor experiencia de cada juego en PC.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Combinando los contenido de Neverwinter Nights Diamond Edition con nuevas opciones mejoradas, esta entrega nos asegura más de 100 horas de jugabilidad para la serie de aventuras original, además de una rejugabilidad infinita gracias a sus herramientas de creación y edición de campañas.

Tras una larga exclusividad para PC, finalmente esta obra de Forgoten Realms se una al resto de adaptaciones y lanzamientos de los clásicos de rol para las consolas PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

4 de diciembre

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Ambientada dentro del universo licenciado de Vampire Masquerade, la historia Coteries of New York nos presentará la lucha por el poder entre las facciones vampíricas de Camarilla y Anarchs, presentada como una historia independiente de la espera saga Bloodlines.

Orientado a contentar a ambos veteranos y nuevos jugadores, este sangriento juego limitará sus lanzamientos a PC (compatible para Windows, Mac y Linux) y Nintendo Switch.

Everreach: Project Eden

Se trata de un RPG de acción y disparos en el que encarnaremos a Nora Harwood, un miembro de la división de seguridad de Everreach en una misión para asegurar el proceso de colonización del llamado Eden. Con una gran influencia artística de Starcraft, podremos explorar un basto mundo alienígena repleto de secretos, combates terrestres tácticos, y una guerra de vehículos de alta velocidad.

Con una primera fecha programada para septiembre, y tras sufrir varios retrasos, finalmente se ha fijado diciembre como la fecha final para ambos lanzamientos de PC y Xbox One.

5 de diciembre

Star Ocean First Departure R

Se trata de la remasterización de la primera entrega de esta saga japonesa de rol, ciencia ficción y fantasía lanzado originalmente en 1996, además de una versión optimizada del título homónimo publicado para PSP en 2007, añadiendo unos nuevos gráficos HD y características adicionales.

Así pues, ampliando la anterior exclusividad de Sony, podremos encontrar este juego disponible para PS4 y Nintendo Switch.

Mosaic

Tras presentarnos sus miedos infantiles en Among the Sleep, ahora Krillbite Studio nos presenta una aventura más adulta y oscura, que nos hará reflexionar sobre el aislamiento urbano y el miedo a no ser más que una simple pieza dentro de una inalcanzable maquinaria.

Comenzando por un estreno bajo la exclusiva para PC (compatible con Windows, Mac y Linux), y repitiendo el procedimiento de su anterior entrega, ya está previsto que este juego complete sus lanzamientos con una futura llegada a PS4, Xbox One y Nintendo Witch.

Darksiders Genesis

Con un estilo de juego completamente nuevo, en esta ocasión la saga Darksiders ha optado por abandonar el género Hack and Slash para presentarnos este Dungeon Crawler en el que, por primera vez, conoceremos el universo previo a la llegada del jinete Lucha.

Con un lanzamiento exclusivo para PC, la gran sorpresa llega con su reciente confirmación de ser uno de los primeros juegos en añadirse a la consola Google Stadia.

Alien: Isolation

Descubre el verdadero significado del terror atmosférico con este survival horror en primera persona mientras acompañas a Amanda, la hija de Ellen Ripley, embarcada en una misión que le permitirá averiguar qué le sucedió realmente a su madre.

Tras haberse estrenado en el resto de plataformas, finalmente el juego hará su esperado debut en la portátil Nintendo Switch.

Don’t Die, Minerva!

Quizás inspirado por cierto fontanero miedoso, este juego de rol, acción y fuertes toques de rogue-lite nos llevará a investigar una casa embrujada con la única ayuda de una linterna, y una mochila llena de simpáticos animales de peluche que cobrarán vida con la magia de la casa.

Tras haber completado fase de desarrollo y acceso temprano, la versión final de este juego estará pronto disponible para PC y Xbox One.

Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion

La segunda expansión para este divertido simulador de vuelo espacial, que nos brindará nuevos objetivos, cuerpos celestes y opciones de desarrollo científico.

Con más de medio año de diferencia, esta expansión estará ahora también disponible para ambas versiones del juego en PS4 y Xbox One.

Tick Tock: A Tale for Two

Con una profunda historia y una atmósfera inspirada en los cuentos de hadas escandinavos, este juego de puzles e ingenio nos propondrá una aventura que sólo podremos completar a través del juego cooperativo.

Así, sumando la Nintendo Switch a su listado de lanzamientos, lo más interesante de este juego es que contará con una compatibilidad multiplataforma total, permitiendo el juego cruzado con cualquier jugador y dispositivo.

6 de diciembre

Ancestors: The Humankind Odyssey

Descubre la increíble odisea a la que se enfrentaron nuestros antepasados primigenios durante los más de 10 millones de años de evolución humana en una nueva aventura desarrollada por el creador del original Assassin’s Creed.

Tras una corta exclusividad en Epic Games, pronto podremos enfrentarnos al pasado desde nuestras consolas PS4 y Xbox One.

Assassin’s Creed: The Rebel Collection

Este recopilatorio reúne las entregas Black Flag y Rogue, junto con todas sus expansiones, y varias funciones exclusivas para la Nintendo Switch: como el modo portátil, la vibración HD, la incorporación de una nueva interfaz de pantalla táctil, un visor optimizado y el control de puntería por movimiento.

9 de diciembre

Ashen

En este souls-like de acción y rol encarnaremos a un vagabundo en busca de un lugar al que llamar hogar dentro de un mundo de fantasía nórdica donde nada dura, y todo se vuelve ceniza. Aun así, gran parte de su jugabilidad se basará en evitar este concepto, forjando nuestras propias relaciones con el resto de personajes para ampliar nuestras posibilidades y recursos.

Tras la exclusividad de Microsoft en PC y Xbox One, finalmente podremos disfrutar de los lanzamientos en Steam, PS4 y Nintendo Switch.

10 de diciembre

Terminator: Resistance

Acción y guerra futurista nos esperan este shooter en primera persona basado en la las legendarias películas «Terminator» y «Terminator 2: Judgment Day», mientras la interminable guerra entre humanos y máquinas se traslada directamente desde el cine a nuestro PC, PS4 y Xbox One.

Blacksad: Under the Skin

Una historia oficial y completamente nueva de Blacksad, ambientada en el homónimo universo de la serie de cómics de novela negra, llega con este juego de investigación narrativo centrado en unas mecánicas combinadas de deducción, enigmas, eventos de respuesta rápida y diálogos multiopción.

Pon a prueba tu percepción y saca al detective que escondes en esta entrega para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Shovel Knight: King of Cards

No, más allá de lo que el nombre pueda sugerir, no se trata de un juego de cartas. Se trata de un juego de acción y plataformas en 2D, con una estética píxel y una interfaz al más puro estilo de los juegos de los 90, y el respaldado del rico universo del ya famoso caballero azul y su pala.

Adéntrate en esta nueva aventura de sabor nostálgico desde tu plataforma favorita, disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Shovel Knight Showdown

Pero si lo que prefieres es la acción frenética, también podrás disfrutar de este juego de lucha multijugador, donde todos los personajes del original Shovel Knight podrán luchar entre sí, o enfrentarse a una pequeña campaña que ahondará en sus historias personales.

Manteniendo el diseño píxel de la saga, este juego repetirá disponibilidad y lanzamientos con su llegada a PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Mechwarrior 5: Mercenaries

En el año es 3015, la humanidad ha colonizado miles de sistemas en una vasta región del espacio dividida por siglos de conflicto, convertidos ahora en los campos de batalla dominados por MechWarriors, pilotos de élite de las enormes máquinas de guerra BattleMechs.

Bajo una primera exclusividad para Epic Games, este shooter de acción futurista estará sólo disponible para PC.

Dragon Quest Builders 2

Vuelve esta entrega de construcción y aventuras basada en el universo Dragon Quest, con un mundo más grande, nuevos enemigos, nuevos objetos, y nuevos patrones de construcción. De nuevo volveremos a contar con un modo historia para un jugador, así como la opción de un modo cooperativo online.

Tras haber repetido la exclusividad en PS4 y Nintendo Switch de su primera entrega, finalmente este título estará disponible para los jugadores de PC.

Call of Juarez: Gunslinger

Los juegos del oeste están de moda, y a falta de una versión de Red Dead Redemption, la gran N nos trae de vuelta esta aventura homenaje a las historias del Lejano Oeste, con la épica y violenta historia de este implacable cazarrecompensas.

Estrenado originalmente en 2013, este juego se unirá pronto al catálogo de la consola portátil Nintendo Switch.

Hades

Desafía al dios de los muertos mientras te abres camino a través del mundo subterráneo en este rastreador de mazmorras de los creadores de dos grandes obras como Bastión y Transistor.

Disponible en exclusiva para PC, este juego estará sólo disponible a través de Steam.

Hearthstone: Descenso de los Dragones

El juego de cartas de Blizzard continúa añadiendo contenidos, con la llegada de esta nueva expansión que traerá a Galakrond, el padre de todos los dragonantes, junto con una nueva colección de cartas y retos únicos.

De igual manera que el resto de expansiones, estos contenidos estarán disponibles para todos los jugadores de PC y móviles.

Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park

Si hubo una cosa que realmente echamos de menos en nuestro análisis de Jurassic World Evolution, era el hecho de que este parque temático estuviese ligado en exclusiva a las últimas entregas cinematográficas de la saga.

Algo que pronto tendrá remedio gracias a este nuevo DLC, que traerá de vuelta a los doctores Alan Grant, Ellie Sattle e Ian Malcom (bajo el doblaje original de las primeras películas), así como la incorporación de algunos dinosaurios presentes en la entrega original de 1993.

Fishing Barents Sea – Complete Edition

PS4, Xbox One y Nintendo Switch

11 de diciembre

Transport Fever 2

Exclusivo para PC

12 de diciembre

Detroit: Become Human

La última entrega de Platinum Games aterrizará por fin para ordenador, donde se espera una nueva mejora de los ya impresionantes gráficos que mostró esta aventura gráfica en PS4 y PS4 Pro.

Lost Words: Beyond the Page

Una aventura en 2D con una novedosa narrativa, donde los jugadores, además de ir progresando a través de los distintos escenarios, deberán ir interactuando con las distintas palabras que irán encontrando, resolviendo acertijos y desenmarañando la historia según vamos avanzando.

Esta aventura indie estará disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Con más de 35 años entre el estreno original de la película de Jim Henson y la nueva serie de Netflix, el éxito de estas marionetas se ha convertido en todo un fenómeno de masas, llevando incluso ahora a una nueva adaptación para crear un juego de rol táctico por turnos para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Tomb Raider: Definitive Edition

Tras los múltiples problemas que ha experimentado Stadia durante su lanzamiento y primer mes de vida, Google ha decidido compensar a sus usuarios añadiendo esta colección con las trilogía completa de la última saga de acción de Lara Croft.

Farming Simulator 19

El último de los lanzamientos de este listado resulta algo curioso. Ya que mientras la nueva entrega de este simulador hace su aterrizaje en Nintendo Switch y móviles, los jugadores de Google Stadia se tendrán que confirmar con la actual entrega de este simulador como una de las últimas incorporaciones del año a su biblioteca de Stadia.