Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y El irlandés no tiene rival. Porque en una semana bastante escueta en cuanto a lanzamientos de peso, a veces menos es más y en ocasiones especiales, incluso con uno basta. Esta es una de esas ocasiones.

Netflix

Netflix recupera el puesto destacado de esta sección con el que posiblemente es el mejor lanzamiento del año, en cines y en pantallas conectadas, tanto da. Y menos mal, porque el grueso de sus exclusividades, que como siempre son en cantidad, apesta. O dicho de otro modo, Navidad nivel arcada. Quedémosnos con lo bueno, pues.

Con la publicación del tráiler de El irlandés repasamos brevemente qué significa esta película, su contexto y demás. Y podría repetirlo ahora, pero no merece la pena. Pero no porque la película no lo merezca, sino porque hacerle un mínimo de justicia a esta inusual producción de Netflix convertiría la sección en un monográfico, y no es ese su cometido. Si ver en el mismo cartel nombres de la talla de Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci o Harvey Keitel no te motiva a verla, nada lo hará; pero te estarás perdiendo una película de las que ya no se hacen. El irlandés es lo mejor del año.

Diametralmente opuesto es ¿Dónde está mi cuerpo?, una película de animación francesa para adultos sobre el viaje de una mano en busca de su cuerpo que también está recibiendo los aplausos de la crítica.

Más contenidos exclusivos:

Atlantique , drama romántico africano.

, drama romántico africano. Broken (T1), serie documental sobre marketing y tendencias negativas.

(T1), serie documental sobre marketing y tendencias negativas. Feliz navidad y esas cosas (T1), comedia familiar muy navideña, sí.

(T1), comedia familiar muy navideña, sí. Levius (T1), nueva serie de anime en torno a un deporte de locura: boxeo electrónico.

(T1), nueva serie de anime en torno a un deporte de locura: boxeo electrónico. Los Supermonstruos salvan la Navidad , especial de Navidad de esta serie de animación para niños.

, especial de Navidad de esta serie de animación para niños. Lugar de Mulher (T1), comedia brasileña de monólogos.

(T1), comedia brasileña de monólogos. Mike Birbiglia: The New One , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Mytho (T1), comedia negra familiar.

(T1), comedia negra familiar. Navidad, loca Navidad , y otra comedia familiar navideña.

, y otra comedia familiar navideña. Niquelao! Navidad EEUU (T1-T2), concurso de aficionados a la repostería con especial navideño incluido.

(T1-T2), concurso de aficionados a la repostería con especial navideño incluido. Sugar Rush: Navidad (T1), y otro programa de repostería dedicado a la Navidad.

(T1), y otro programa de repostería dedicado a la Navidad. The Movies That Made Us (T1), serie documental sobre grandes éxitos del cine.

(T1), serie documental sobre grandes éxitos del cine. Vera: El invierno de los deseos, y otro especial de Navidad de esta serie de animación para niños.

Nuevos capítulos:

En pocas palabras (T2)

My Country: The New Age (T1)

Patriota no deseado (T5)

The Lies Within (T1)

When the Camellia Blooms (T1)

Entra en catálogo:

7 días en Entebbe

Action Point

Cómo defender a un asesino (T5)

El sendero de la anaconda

Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu

La guerra de 24 horas

Once Upon A Time In Lingjian Mountain (T1)

Payday

¿Qué co#o está pasando?

Sonora

Strong Girl Bong-soon (T1)

The Accidental Spy

The Charming Stepmom (T1)

Voice (T1)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sorprende sin que nadie lo esperase con tres lanzamientos exclusivos, aunque desafortunadamente lo que nos trae es una de cal y otra de arena con el que he elegido destacar.

Amazon se agenció con los derechos de The Report nada más estrenarse en el Festival de Cine de Sundance y la estrena ahora, con el favor de gran parte de la crítica en torno a esta historia basada en hecho reales en la que un investigador del Senado estadounidense sacó a la luz en los setenta la brutalidad de la CIA. La pega, según se puede leer por ahí, un doblaje espantoso, así que mejor verla en versión original.

Más contenidos exclusivos:

Andy Murray: El resurgir , documental deportivo sobre este tenista.

, documental deportivo sobre este tenista. Chiara Ferragni Unposted, documental sobre este figura del mundo de la moda.

Entra en catálogo:

A 20 pasos de la fama

Bergman, su gran año

Buena Vista Social Club

Comando suicida

Con el amor no hay quien pueda

Crónica De Un Engaño

Distrito 13

El Caso Slevin

El Cuervo

El Número 23

El diario secreto de Hannah (T3-T4)

El secreto

Happy, Texas

La Matanza de Texas: El Origen

La peligrosa vida de los altar boys

Lejos de la tierra quemada

Locos por la herencia

Love, Marilyn

Marea humana

Mesrine Parte 2: Enemigo Público Número 1

New police story

Omni: Un acto contra la gravedad

Paddington 2

Peleando en familia

Pijas, malvadas y peligrosas

Retratos de soledad

¡Semos peligrosos! (uséase Makinavaja 2)

Shameless (T8)

Shine A Light

Sin control

Sin código de conducta

Solos en la Ciudad

Tiempo límite

Un Juego Del Diablo

Un mes en el lago

Waking Up in Reno

Última hora

HBO

HBO no tiene apenas nuevo contenido que ofrecer esta semana, pero es que lo mejor que tenía ya lo ha sacado, así que fíjate en lo que siguen emitiendo si no te llama la atención lo que estrenan, porque vale más la pena.

El estreno destacado para esta semana en HBO es Foodie Love: Tráiler, una nueva serie española de comedia romántica firmada y dirigida por Isabel Coixet.

Más contenidos exclusivos:

Lil Rel Howery: Live in Crenshaw, monólogo de humor.

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Britannia (T2)

El padrino de Harlem (T1)

Embrujadas (T2)

La materia oscura (T1)

La vida secreta de las parejas (T2)

Legacies (T2)

Mr Inbetween (T2)

Mrs. Fletcher (T1)

Room 104 (T3)

Santos Dumont (T1)

Watchmen (T1)

Entra en catálogo:

En un lugar sin ley

Lost River

Me llamo Muhammad Ali

Pastel de pera con lavanda

Rick y Morty (T4)

Scary Movie 3

Spotlight

A p ple TV+

Podría terminan diciendo eso de que una semana más, Apple TV+ se limita a lanzar nuevos capítulos de sus tres únicas series en emisión, pero no; por fin estrenan algo nuevo y la verdad es que solo el tráiler ya es inquietante.

Servant es la nueva obra del irregular M. Night Shyamalan y como acabo de comentar, solo con ver el tráiler te va a entrar el yuyu. Pero ese es el propósito, parece: una historia que resulte perturbadora. Si ya en proceso lo consigue o no es otro cantar. Lo único que puedo adelantarte, más allá del tráiler de marras, es que se ha confirmado una segunda temporada.

Nuevos capítulos: