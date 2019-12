El iPhone 11 Pro recolecta datos de ubicación del usuario sin su permiso

Apple es una compañía que siempre ha presumido de ofrecer privacidad a sus usuarios, habiendo conseguido hasta los elogios de Edward Snowden por ello, sin embargo, no son pocas las voces que han cuestionado la política del gigante de Cupertino en esta materia, tocándole en esta ocasión al reciente iPhone 11 Pro.

El conocido investigador en seguridad Brian Krebs ha publicado en una entrada en su blog personal que el iPhone 11 Pro recolecta datos de la localización incluso en casos en los que no debería: “Uno de los comportamientos más curiosos del nuevo iPhone 11 Pro de Apple es que busca de forma intermitente la información de ubicación del usuario, incluso cuando todas las aplicaciones y servicios del sistema en el teléfono están configurados individualmente para nunca solicitar estos datos.”

iOS ofrece la posibilidad de neutralizar totalmente la localización siguiendo la ruta Configuración > Privacidad > Localización, sin embargo, posiblemente no sea conveniente tomar una medida tan drástica, ya que esto impide a todas las aplicaciones el acceso a las características de localización del iPhone, así que como alternativa lo mejor es activar dicha posibilidad individualmente para cada aplicación. Con esas dos posibilidades sobre la mesa, en teoría inhabilitando la localización en todos los servicios y aplicaciones se tendría que tener el mismo resultado que yendo a la Configuración del sistema, pero Krebs denuncia que eso no es así debido a la presencia de “algunos servicios del sistema en este modelo (y posiblemente otros modelos de iPhone 11) que solicitan datos de ubicación, y los usuarios no pueden desactivarlos sin desactivar por completo los servicios de ubicación.”

El investigador señala que, incluso tras desactivar la localización en todas las aplicaciones individualmente (manteniéndola activada en la Configuración de iOS), el indicador de servicios de localización sugería periódicamente que el iPhone 11 Pro seguía recolectando datos de la ubicación del usuario, algo que no es legítimo si en teoría no hay ningún componente del sistema autorizado para hacer eso.

Anteriormente otros usuarios denunciaron este presunto fallo en la configuración de la privacidad de iOS en los iPhone 8, pero Brian Krebs no ha sido capaz de reproducir dicho caso. Tras realizar su descubrimiento, el investigador contactó con Apple, obteniendo como respuesta que de momento desde la compañía “no ven ninguna implicación de seguridad real”, añadiendo que “el icono aparece para los servicios del sistema que no tienen un interruptor en la Configuración”. Dicho con otras palabras, Apple ha explicado que no es un fallo de la configuración de la privacidad de iOS, sino alguna característica, cosa totalmente probable al tratarse de un sistema privativo del que no se puede conocer cómo trabaja por dentro ni todos los componentes que incluye.

Parece que Apple va a tener que dar ciertas explicaciones sobre estos presuntos déficits del iPhone 11 Pro en materia de privacidad, sin que se pueda descartar que esto afecte a otros smartphones de la marca con sede en Cupertino, ya sean de la misma generación o de anteriores.