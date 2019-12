PS Vita fue, para muchos, una consola muy interesante y llena de posibilidades, pero lo cierto es que no tuvo el éxito que Sony esperaba, una realidad que ha movido a la compañía japonesa a tomar la decisión de abandonar el mercado de las consolas portátiles, dejando vía libre a Nintendo Switch.

Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, ha confirmado que es definitivo, que no piensan volver al mercado de las consolas portátiles, una noticia que no ha gustado a los fans de la compañía japonesa, pero es oficial y no tiene vuelta atrás, al menos de momento.

Podríamos pensar que la decisión de Sony no tiene demasiado sentido, al fin y al cabo han abandonado un mercado que todavía ofrece un gran potencial y Nintendo Switch es el mejor ejemplo de ello, pero lo cierto es que en el fondo han tomado una decisión acertada.

Piensa, por un momento, en el trabajo que ha hecho Nintendo para diferenciar su consola en el sector y todo lo que hay detrás de ella a nivel de exclusivas. Bien, ahora piensa en todo lo que tendría que hacer Sony si quiere tener la oportunidad de triunfar en un sector tan competitivo. Es complicado, ¿verdad? Pues eso explica las palabras de Jim Ryan, aunque todavía hay otras cosas que debemos considerar.

La primera es que Sony goza de un gran éxito con PS4 y PS4 Pro, y con PS5 a la vuelta de la esquina lo último que necesita es lanzarse a un sector que en sus últimos intentos solo le ha dado disgustos, y que se encuentra actualmente saturado por la presencia de smartphones para gaming y por la propia Nintendo Switch.

En segundo lugar debemos recordar que la compañía japonesa ha llevado a cabo un movimiento muy inteligente con PS Now, un servicio de juego en la nube que permite disfrutar de juegos de sus consolas PlayStation en PC, y que acabará extendiéndose tarde o temprano a iOS y Android. Cuando esto ocurra Sony podrá «competir» en el sector móvil sin tener que asumir los riesgos que supone lanzar una portátil.

No hay duda, Sony tiene suficiente con PS4 y PS5, no necesita más. Por su parte la gran N se encuentra cómoda con Nintendo Switch y tampoco siente la necesidad de volver a competir de forma directa y limitada en el mercado de las consolas de sobremesa, una realidad que, al final, ha dado forma a una especie de «status quo» que beneficia a ambas empresas.

Más información: TweakTown.