La compañía china irá a por todas con el Huawei P40 Pro, un terminal que se convertirá en su próximo smartphone tope de gama y que, si todo sale según lo previsto, llegará al mercado en marzo de 2020. Hace unos días tuvimos la oportunidad de repasar sus posibles especificaciones, y sí, no hay duda de que son impresionantes, ¿pero será suficiente para compensar la ausencia de los servicios de Google? Es una buena pregunta, y la respuesta es complicada.

El auge de las tensiones entre Estados Unidos y China dio pie a una guerra comercial que tuvo a dos grandes damnificados, Huawei y ZTE, aunque la primera ha sido, sin duda, la más perjudicada. La guerra comercial que libran ambos países está llegando poco a poco a su fin gracias a los avances que están registrando las negociaciones de sus principales representantes, pero es una situación que evoluciona lentamente y que no quedará totalmente resuelta hasta bien entrado 2020.

Donald Trump ha sido bastante claro con el tema de Huawei, no descarta incluir a la compañía en un acuerdo para poner fin a esa guerra comercial. Esto tiene dos implicaciones muy importantes, la primera es que no vamos a ver un levantamiento «mágico» del veto a la compañía china, es decir, no habrá un «perdón» gratuito por parte de Trump a la compañía, quiere algo a cambio. La segunda es que, viendo como avanzan las negociaciones entre ambos países, no cabe esperar que la situación de Huawei mejore a corto plazo.

Con esto en mente la conclusión es clara y simple, si la compañía china quiere lanzar el Huawei P40 Pro siguiendo el plan que tenía establecido (marzo de 2020) no tendrá más remedio que repetir la estrategia que vimos con la serie Huawei Mate 30, es decir, integrar una versión personalizada de Android sin los servicios y sin las aplicaciones de Google.

Huawei P40 Pro sin Google Play Store: un sacrificio demasiado grande

Pensar en un smartphone tope de gama construido en metal y cristal y equipado con lo último de lo último nos pinta un panorama realmente tentador, pero no es suficiente para compensar la pérdida de la tienda de aplicaciones de Google. Al final el valor real de un smartphone queda definido en gran parte por el ecosistema de software que le rodea, y si este falla todo falla.

Vamos a explicarlo con otro ejemplo que nos ayudará a entenderlo mejor. Imagina un iPhone 12 con una terminación premium novedosa, unos componentes de última generación y unas cámaras de infarto. Atractivo, ¿verdad? Bien, ¿lo comprarías si viniese sin la App Store y sin soporte de Apple a nivel de actualizaciones de seguridad? Pues eso es, a grandes rasgos, lo que ocurrirá con el Huawei P40 Pro.

Podemos enfocarlo de muchas formas e intentar buscar el lado positivo, pero un smartphone es una inversión, y hoy por hoy es imposible concebir un Android que ofrezca un valor pleno sin los servicios de Google, nos guste más o menos, como también es impensable un iPhone sin acceso a la App Store.

Cabría pensar que Huawei podría compensar esta situación con unos precios más económicos, pero nada más lejos de la realidad. El Huawei Mate 30 Pro, que viene sin los servicios de Google, tiene un precio de 999 euros, aunque se puede comprar por 1.099 euros en un pack que incluye una tablet MediaPad M6 de Huawei. Como podemos ver esas cifras lo colocan en competencia directa con la serie Galaxy S10+ y Galaxy Note 10 de Samsung, y también con los iPhone 11 de Apple.

Curiosamente en China la dependencia de los servicios de Google es mucho menor, tanto que el Huawei Mate 30 Pro ha sido un éxito en dicho mercado, pero no podemos decir lo mismo a nivel internacional.

¿Invertirías 1.000 euros en un smartphone sin servicios de Google?

Creo que esa es la pregunta sincera que debemos hacernos todos antes de terminar este artículo, ya que nos permitirá darle la profundidad y la transparencia que buscamos. En lo personal tengo claro que no, pero además de forma rotunda. Tiendo a elegir smartphones tope de gama porque no quiero renovar cada pocos años, así que me fijo en el hardware, pero también en el software, y en este sentido la ausencia de dichos servicios para mí sería un obstáculo.

No debemos tener en cuenta únicamente el tema del soporte a nivel de software, sino también la ausencia de la tienda de aplicaciones de Google. La Google Play Store tiene más de 3 millones de aplicaciones, mientras que la tienda de aplicaciones de Huawei, incluida en la serie Mate 30 y que por lógica se extendería a los Huawei P40 y P40 Pro, apenas llega a 11.000 aplicaciones.

Puede que algunos usuarios encuentren todo lo que necesitan, pero debemos mirar a medio plazo. Las aplicaciones nuevas que vayan llegando a Android no aparecerán en esa tienda, y lo mismo ocurrirá con los juegos triple A para smartphones y con muchas aplicaciones de ocio. Es un sacrificio demasiado grande.

Ahora os toca a vosotros, ¿compraríais un Huawei P40 Pro con unas especificaciones de hardware de primer nivel y un precio aproximado de 1.000 euros si no incluye los servicios de Google?