El nuevo proyecto de Valve, Half-Life: Alyx, ha desatado una auténtica locura por la realidad virtual. Este juego se presenta como un título triple A con el que la compañía que dirige Gabe Newell ha querido cumplir dos grandes objetivos: resucitar su franquicia más popular sin tener que asumir la responsabilidad que suponía tener que desarrollar un Half-Life 3 y aprovechar el potencial que ofrecen los kits de realidad virtual para crear algo único.

Cuando se produjo la presentación de Half-Life: Alyx en Valve fueron muy claros, es un juego que ha sido desarrollado desde el principio con la realidad virtual en mente, lo que significa que el sistema de control y las escenas de acción están perfectamente adaptadas a las particularidades de dicha tecnología, un hecho que hoy hemos podido comprender un poco mejor gracias al vídeo que acompañamos.

En dicho vídeo podemos ver nuevo contenido con escenas de juego real donde apreciamos al detalle las diferencias que marca el sistema de control utilizado en la realidad virtual y aplicado a Half-Life: Alyx. Debo decir que es verdaderamente impresionante, sobre todo por la capacidad de reconocimiento de los movimientos con los dedos y por las posibilidades de interacción con los escenarios. Recargar el cargador de la pistola ya no es tan simple como pulsar «R», ahora tenemos que hacer el gesto con las manos.

Creo que Half-Life: Alyx es el mejor ejemplo de todo lo que puede ofrecer la realidad virtual no solo desde el punto de vista técnico (el apartado gráfico resulta espectacular), sino también a nivel de inmersión, que se ve potenciada a través de la jugabilidad y de la interacción con los diferentes elementos que dan forma al juego. Viendo lo que ha conseguido Valve no me extraña que se haya revitalizado el interés por los kits de realidad virtual.

El lanzamiento de Half-Life: Alyx se producirá en marzo de 2020 y llegará como un juego exclusivo para PC. Sí, es la primera vez en muchos años que tendremos un triple A exclusivo para compatibles, siento tristeza y alegría al mismo tiempo. Bromas aparte, espero que este título cumpla con las expectativas de Valve a nivel de ventas, ya que será clave a la hora de «animar» a la compañía a desarrollar Half-Life 3.

Si las ventas son buenas y Valve ve que todavía hay un gran interés hacia esta franquicia lo más probable es que se animen, por fin, a retomar el desarrollo de Half–Life 3. Su lanzamiento no se producirá a corto plazo, tendremos que armarnos de paciencia, pero ya sabéis, más vale tarde que nunca.