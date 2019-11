Half-Life: Alyx desata una auténtica fiebre por la realidad virtual

Valve parece haber visto uno de los principales motivos de por qué la realidad virtual ha sido un fracaso comercial: la falta de contenidos atractivos. Gracias al anuncio de Half-Life: Alyx, según cuentan en PCGamesN, la solución de realidad virtual Valve Index se encuentra ahora agotada en Estados Unidos y Canadá.

A pesar de haber pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de la última entrega oficial de la franquicia, Half-Life tiene todavía un gran tirón dentro de la comunidad gamer, lo que explicaría el agotamiento del stock disponible para Estados Unidos y Canadá de la Valve Index. Viendo que los dispositivos y soluciones de realidad virtual raras veces han tenido una pegada importante en el mercado, es obvio que el anuncio de Half-Life: Alyx ha despertado un interés en el consumidor que pocas veces se ha visto en este segmento, y eso que Valve Index no es precisamente barata, costando el pack completo más de 1.000 euros.

Sin embargo, el precio de la Valve Index podría estar justificado, ya que podría consolidarse como una de las mejores soluciones de realidad virtual del mercado, incluyendo dos pantalla RGB LCD que funcionan a una resolución nativa de 1440×1600 píxeles en cada ojo y con una tasa de refresco de 144Hz. Esto se suma a la construcción ergonómica del conjunto entero y los altavoces externos.

¿Conseguirá Valve Index que la realidad virtual despegue en el mercado de masas?

Son muchos los que lo han intentado hasta ahora, pero nadie ha conseguido que la realidad virtual sea un verdadero éxito en el mercado de consumo. Oculus, uno de los competidores más veteranos, parece haber recibido un duro golpe tras la renuncia de John Carmack por, según sus palabras, no estar satisfecho con los resultados obtenidos.

La empresa a la que mejor le ha ido en el terreno de la realidad virtual ha sido aparentemente Sony, cuyo PlayStation VR ha conseguido vender varios millones de unidades, pero representando tan solo un pequeño porcentaje de todos los usuarios que tiene PlayStation 4, por lo que al final no ha servido para darle un impulso real a la realidad virtual en el mercado de consumo. De hecho, el hecho escaso impacto ha servido de motivo a Microsoft para descartar, al menos por ahora, la realidad virtual en Xbox Scarlett.

Sin embargo, lo difícil en la vida no es tanto llegar como mantenerse. El tirón de Half-Life: Alyx ha permitido agotar el stock existente de la Valve Index en Estados Unidos y Canadá, y de no estar hecho este título para ser jugado con realidad virtual, muy posiblemente en estos momentos no estaríamos dando esta noticia.

Veremos si tras el lanzamiento de Half-Life: Alyx, previsto para marzo de 2020, la Valve Index consigue mantener el interés que ha despertado o si bien empezará a apagarse poco a poco hasta quedar en el olvido.