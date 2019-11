La compañía que dirige Gabe Newell nos sorprendió ayer con la presentación de Half-Life Alyx, un juego que trae un soplo de aire fresco a la franquicia y que nos invita, al mismo tiempo, a volver a soñar con Half-Life 3.

No puedo negarlo, es una de mis sagas favoritas. Tuve la suerte de jugar a la entrega original en PC y también me hice con el prototipo de Dreamcast. También jugué a Half-Life 2 en PC tan pronto como estuvo disponible, y me gustó tanto que lo terminé varias veces. Incluso llegué a comprar la versión de Xbox (la original) por coleccionismo.

Como muchos de vosotros llevo más de una década esperando con ganas la llegada de Half-Life 3, y parece que tendremos que seguir esperando. Podríamos tomarnos la presentación de Half-Life Alyx como una decepción, me parece perfectamente comprensible que alguien lo enfoque de esa manera, pero hay connotaciones positivas en el anuncio de este juego que creo que deberían llevarnos pensar todo lo contrario.

David Speyrer, Robin Walker y Dario Casali, de Valve, han confirmado en una entrevista algunas cosas interesantes sobre Half-Life Alyx, tanto a nivel jugable como de desarrollo, y quiero compartirlas con vosotros porque arrojan un poco de luz sobre lo que ha ocurrido con Half-Life 3.

El desarrollo de esta nueva entrega de la franquicia no se tuvo claro desde el principio, es decir, Valve empezó a trabajar en su juego triple A centrado en la realidad virtual sin un enfoque concreto más allá de la exploración para mostrar las posibilidades de dicha tecnología, pero en algún momento se produjo esa transición y se convirtió en Half-Life Alyx. ¿Por qué? No lo aclaran, pero está claro que vieron un elemento innovador en la jugabilidad y la forma de interaccionar con el entorno que ofrece la realidad virtual, y que les pareció buena idea aprovecharlo para revitalizar la franquicia.

Half-Life Alyx es un proyecto hecho desde cero para realidad virtual, así que no es viable jugarlo con teclado y ratón. No habrá una versión adaptada, ya que según sus responsables necesitaría dedicar todo el teclado solo para la interacción con las puertas de los escenarios.

Bien, ¿y por qué no ir directamente a por Half-Life 3? Pues porque es un proyecto «aterrador». Es la muerte por éxito a la que tantas veces hemos hecho referencia, una franquicia se mitifica tanto que las expectativas alrededor de su próxima entrega se elevan a niveles imposibles de cumplir. Esto crea una presión tan grande sobre los desarrolladores que se acaba condenando totalmente el proyecto. No exagero, recordad lo ocurrido con Duke Nukem Forever.

Con Half-Life Alyx en Valve han podido esquivar esa presión al dar forma a un spin-off centrado en realidad virtual. Se han quitado de encima esas enormes expectativas y han podido revitalizar la franquicia, volver a colocarla en el punto de mira con un riesgo mínimo. ¿Significa esto que habrá un Half-Life 3? Puede ser, en la entrevista el equipo de Valve dijo que no lo descartan, aunque afirmaron una vez más que es un proyecto que les da «miedo» y que todo depende de la acogida que tenga Half-Life Alyx.