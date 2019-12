La APU Ryzen 7 4700U contará con una CPU de 8 núcleos a 4,2 GHz

El salto de AMD a una arquitectura MCM le ha ayudado a reducir de forma significativa el gasto en I+D, y le ha permitido dar forma a tres generaciones de procesadores altamente competitivos con un creciente número de núcleos. La última gran evolución de dicha arquitectura ha llegado con los Ryzen 3000, basados en Zen 2, y la próxima la veremos con la APU Ryzen 4700U, un chip muy prometedor, como vamos a ver a continuación.

La APU Ryzen 7 4700U marcará el salto a los ocho núcleos, una mejora importante frente a la generación actual, que está limitada a configuraciones de cuatro núcleos y ocho hilos. Obvia decir que una configuración de este tipo está mucho mejor preparada para trabajar en aplicaciones exigentes capaces de hacer un óptimo aprovechamiento de más de cuatro núcleos ya que puede trabajar con ocho procesos, mientras que la serie actual maneja cuatro procesos y cuatro subprocesos (ocho hilos de ejecución).

Videocardz ha recogido un listado aparecido en 3DMark que confirma que esta APU tiene una velocidad de trabajo base de 2 GHz y un modo turbo de 4,2 GHz. Es importante recordar que el modo turbo alcanza esa frecuencia tan elevada con un único núcleo activo, lo que significa que cuando tenemos dos o más núcleos funcionando a la vez las frecuencias máximas de dicho modo se reducen de manera considerable.

Este modelo se encuadra en la serie «U» de AMD, lo que significa que está diseñado para portátiles de bajo consumo en los que la movilidad y la autonomía sean las dos claves más importantes. Su TDP es de 15 a 35 vatios, aunque tendrá una adaptación a la serie «H» (prioriza el rendimiento) con un TPD configurable de hasta 45 vatios.

Como podemos ver en la tabla adjunta este modelo se encuadra en la serie de APUs Renoir de AMD, una generación sobre la que ya os hablamos recientemente. Los modelos más potentes para escritorio tendrán un TDP de 65 vatios y contarán con una GPU Radeon Vega con 13 unidades de computación activas. Esto quiere decir que sumarán hasta 832 shaders, 56 unidades de texturizado y 8 unidades de rasterizado.

Los motores de geometría seguirían siendo el gran talón de Aquiles de esta línea de gráficas integradas. Parece que AMD no tiene previsto dar el salto a la arquitectura RDNA en sus APUs de nueva generación, un movimiento cuestionable que no termino de entender. Quizá quieran limpiar stock o simplemente no hayan tenido tiempo de completar la transición a dicha arquitectura en este nivel.

Xbox Series X y PS5 utilizarán una APU AMD de nueva generación que estará equipada con un procesador Zen 2 de ocho núcleos y dieciséis hilos, pero a diferencia de la serie Ryzen 4000 sí que contarán con una GPU integrada basada en la arquitectura RDNA de segunda generación.