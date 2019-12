El Galaxy Note 10 Lite utilizará el mismo procesador que el Galaxy S9

Los smarpthones de alta gama “baratos” Galaxy S10 Lite y Galaxy Note 10 Lite están siendo unas de las grandes incógnitas de Samsung. Si el Galaxy S10 Lite apunta (esto no está confirmado) a tener un hardware cercano al de otros modelos de su misma generación, el Galaxy Note 10 Lite podría tener peor suerte, ya que las características recientemente filtradas muestran que podría incorporar un hardware más bien propio de 2018.

Según la información recogida por WinFuture, el Samsung Galaxy Note 10 Lite incorporaría una pantalla de 6,7 pulgadas que funciona a una resolución nativa de 2400×1080 píxeles (FHD+), 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno para datos (incluido el sistema operativo). Peor quizá lo más sorprendente sea la utilización de un procesador Exynos 9810, que fue el empleado en algunas de las variantes de la generación Galaxy S9 lanzada al mercado en 2018. Esto supone un contraste con respecto el Galaxy S10 Lite, que apunta a tener un Snapdragon 855 lanzado este mismo año.

En resumidas cuentas, de confirmarse esta información el Galaxy Note 10 Lite sería en esencia un Galaxy S9 reciclado y adaptado al enfoque que siempre ha manejado la compañía surcoreana para esa línea de smartphones, incluyendo el ya clásico S Pen o al menos una experiencia fuertemente centrada en ese lápiz digital.

Otras de las características del smartphone que nos ocupa serían la utilización de una batería de 4.500mAh, la cual es de mayor capacidad que la empleada para el Galaxy Note 10+; configuración de triple cámara trasera de 12 megapíxeles que combina una principal, un teleobjetivo y una gran angular; además de una cámara frontal de 32 megapíxeles. Sí, puede sonar raro que la cámara frontal soporte más resolución que la trasera, pero eso no quiere decir necesariamente que realice fotos de más calidad, más bajo ciertas condiciones específicas.

Como vemos, el Galaxy Note 10 Lite podría ser un smarpthone que combine componentes de distintas generaciones, con un hardware de 2018, un aspecto externo de 2019 y un formato de cámara trasera introducida dentro de un cuadrado que apunta a ser el que utilizará Samsung para 2020. Siendo un intento por parte de Samsung de ofrecer una respuesta “barata” al iPhone 11, ahora se especula que su precio podría ser de 603 euros o 675 dólares, pudiendo ser el Galaxy Note más asequible en años.

Mientras Samsung no haga la presentación oficial no podemos confirmar sus características, pero de solidificarse lo que sabemos hasta ahora el Galaxy Note 10 Lite podría no ser considerado como un smartphone de última generación al menos en lo que respecta a su hardware interno. Por otro lado, se especula que su aspecto externo podría ser similar al del Galaxy S10 Lite.