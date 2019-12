El veto de Estados Unidos a Huawei ha tenido consecuencias muy graves para la compañía china. Sin duda uno de los más importantes ha sido la imposibilidad de utilizar Google Play Services, un problema al que la compañía ha respondido con la integración de Huawei Mobile Services.

Estamos ante un conjunto de aplicaciones y de soluciones con el que Huawei espera eliminar casi por completo su dependencia de Google Play Services, es decir, del conjunto de aplicaciones y servicios que definen la experiencia de Android que todos conocemos. Si tenéis dudas sobre este tema os invito a repasar este artículo, donde os explicamos qué supone un smartphone basado en dicho sistema operativo que venga sin los servicios y aplicaciones de Google.

Crear aplicaciones que sustituyan a las que vienen incluidas en Google Play Services no es algo especialmente complicado, así que no creemos que Huawei vaya a tener problemas para cumplir ese objetivo. Lo difícil vendrá cuando tengan que convencer a los usuarios de que sus aplicaciones son, como mínimo, igual de buenas que las de Google para que estos se animen a utilizarlas.

Por otro lado no debemos olvidar que aunque hayan invertido mil millones de dólares tienen un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, ni siquiera con una suma de dinero tan mareante: la tienda de aplicaciones. Actualmente la Google Play Store tiene más de tres millones de aplicaciones y cuenta con un soporte total por parte de los desarrolladores, que no dudan en mantenerlas actualizadas y en subir sus nuevos proyectos.

Esa realidad contrasta con la que hemos visto en la App Gallery de Huawei, donde apenas encontramos unas 11.000 aplicaciones. En dicha tienda podemos encontrar algunas aplicaciones tan básicas como WhatsApp, por poner un ejemplo conocido por todos, pero sus carencias frente a la alternativa de Google son muy claras.

Veremos cómo evoluciona este proyecto y si el gigante chino consigue salir por sí solo del atolladero en el que ha caído por el veto de la Administración Trump. Francamente me parece poco probable, solo hay que ver lo que ha ocurrido con el lanzamiento del Huawei Mate 30 y su hermano mayor, el Huawei Mate 30 Pro, dos terminales con unas excelentes especificaciones de hardware que no han vendido como se esperaba por la ausencia de Google Play Services.

Todo parece indicar que los Huawei P40 y Huawei P40 Pro correrán la misma suerte, es decir, que vendrán sin Google Play Services. Si esto es así Huawei lo va a tener muy complicado para convencer al usuario de que invierta mil euros (o más) en un terminal que no cuenta con el respaldo del ecosistema de aplicaciones de Google, y que solo tiene acceso a 11.000 aplicaciones.