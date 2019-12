Continuamos con los artículos especiales de fin de año donde repasamos lo que -a juicio de los redactores de MC- ha sido lo mejor del año en varios apartados. Hoy toca repasar el gran grupo de portátiles que son los que están tirando del carro de los ordenadores personales.

Y hay oferta para dar y tomar, ya que este grupo incluye híbridos, convertibles y 2 en 1 (seguramente los equipos más atractivos en computación cliente), además de los portátiles básicos, los ultraportátiles, los dedicados a juegos o las estaciones de trabajo móviles. Muy difícil elegir solo uno, pero ahí os dejamos nuestra opinión personal con «Los mejores portátiles de 2019». Igual que en la selección de smartphones para este año, podríamos hacer varias listas y seguro que tú tienes tus favoritos. Los vemos en los comentarios.

HP Spectre x360 13

Gama: Convertible

Característica más destacable: Varios modos de uso

Precio: 1.259 euros

Recomendado por Juan Ranchal

Después de analizar el HP Spectre 13 en versión portátil tenía ganas de probar la variante convertible de esta serie que HP ha convertido en la estrella de su catálogo para el mercado de consumo. El titular del análisis que realicé hace unos meses lo dice todo: una obra de arte hecha convertible.

HP Spectre x360 13 es la culminación de la línea de convertibles de la multinacional estadounidense. Creado a medio camino entre un ultraportátil y un tablet, ofrece las funciones de ambos gracias a un sistema de bisagras que permite girar la pantalla desde 0 hasta 360 grados para situarla encima del teclado, además de dos modos carpados para compartir presentaciones, reproducción de contenido multimedia, videoconferencia o simplemente usar con más comodidad el lápiz óptico soportado.

Su pantalla es una IPS micro-edge de 13,3 pulgadas multitáctil, con retroiluminación WLED, el sistema de seguridad HP Sure View integrado y resoluciones hasta 4K. HP ha recortado el tamaño de los biseles un 6% respecto al anterior modelo, ha refinado un diseño ya espectacular con uso de aluminio CNC en el chasis y ha cambiado la ubicación del botón de encendido para mayor comodidad y ha añadido puertos USB Type C con soporte para Thunderbolt 3.

Emplea procesadores Intel de cuádruple núcleo con potencia suficiente para este equipo, memoria RAM desde 8 a 32 Gbytes y unidades de estado sólido M.2 PCle NVMe para almacenamiento realmente rápida. A su conectividad no le falta de nada y destaca el teclado HP Premium con retroiluminación. Añade elementos de seguridad como una cámara de infrarrojos para autenticación facial con Windows Hello, sensor de huellas y chip TPM 2.0. El audio de Bang & Olufsen con micrófono digital de matriz doble y altavoces estéreo premium, el lápiz óptico y una autonomía de hasta 22 horas, rematan un equipo espectacular.

No tengo dudas y mantengo las impresiones del análisis. HP Spectre x360 13 es uno de los mejores convertibles que hoy en día puede comprar un consumidor, universitario o profesional. Un modelo premium que pasa por ser el más bonito del segmento, pero que además de un diseño y acabado superlativo ofrece el resto de características que podemos esperar de un tope de gama diseñado para convencer a cualquier usuario: movilidad, versatilidad, conectividad, productividad, seguridad y autonomía para todo un día de trabajo. Más información y venta en HP Store.

Dell XPS 13

Gama: Ultraportátil

Característica más destacable: Movilidad y equilibrio

Precio: 1.028 euros

Recomendado por Tomás Cabacas

El Dell XPS 13 ha sido durante muchos años una de las pocas alternativas serias a Apple en el terreno portátil. En esta última iteración la firma norteamericana soluciona el problema de la webcam, que por fin tiene la calidad que se espera de un equipo de estas características. Los ingenieros de la compañía lo han conseguido además manteniendo unos marcos de solo 4 mm. (un 25% menos que el modelo original) y con un aprovechamiento de pantalla del 80,7% lo que redunda en un diseño tan espectacular como práctico.

A nivel hardware y como es habitual en Dell, el equipo es configurable. En función de nuestro presupuesto podemos tener desde un equipo solvente en tareas de ofimática por menos de 1.000 euros (dado su actual precio rebajado) a una solución muy potente dotada de la última generación de procesadores Intel y hasta 16 Gbytes de RAM.

Este Dell XPS 13 rivaliza sin problemas con los nuevos MacBook Air o la Surface Laptop 2, dos de sus rivales naturales entre el público al que va dirigida: profesionales que buscan el delicado equilibrio entre potencia, diseño y autonomía. Tenéis toda la información sobre el equipo en la web de Dell.

Slimbook PRO X

Gama: Ultrabook

Característica más destacable: Alternativa Linux

Precio: 1.049 euros

Recomendado por J. Pomeyrol

A diferencia de mis compañeros, yo no he probado muchos portátiles este año, y a por los que me he lanzado ha sido por mera disposición personal. Es el caso del Slimbook PRO X, a mi juicio, uno de los equipos más interesantes del año por varios motivos, aunque es posible que ni siquiera lo conozcas.

Slimbook PRO X es un ultraportáil ensamblado por la empresa valenciana Slimbook, una pyme especializada en ordenadores con Linux que de unos años a esta parte ha sabido ganarse un hueco en la escena linuxera española y europea ofreciendo equipos, pero también una actitud muy competente. Te pongo en antecedentes porque en este artículo vas a leer sobre lanzamientos de grandes marcas como HP o Dell y, claro, Slimbook no juega en la misma liga.

Sin embargo, no importa cuán grande o pequeña sea una compañía, mientras tenga el producto que buscas. Y Slimbook ha dado con uno realmente interesante. Con el tiempo he llegado a la conclusión de que para trabajar en casa o en la oficina, nada supera a un buen PC de sobremesa; por lo tanto, algo que creo que hay que esperar de uno que se denomina portátil o ultraportáil, es que haga honor tal denominación.

A su vez, tras pasar por mis manos todo tipo de equipos de todo tipo de tamaños, también he entendido que en el equilibrio está la virtud: las 13 pulgadas me resultan muy justas, las 15 aumentan el tamaño del equipo considerablemente… ¿Y qué tal una pantalla de 14 pulgadas sobre un chasis de 13? ¿Y si además le metes componentes de primera y hasta una gráfica dedicada? ¿Y si todo eso se queda en un peso total de 1,1 kg? Entonces, habemus Slimbook PRO X.

En definitiva, el Slimbook PRO X (el de 14 pulgadas, ya que tienen otro de 15) es un auténtico ultraportáil y un excelente equipo, así como el que mejor me ha encajado con las ideas sobre portabilidad que he explicado. No me extiendo más. Si quieres leer con todo detalle qué opino sobre este equipo, puedes hacerlo en el análisis del Slimbook PRO X en MuyLinux.

ASUS ZenBook 15

Gama: Portátil

Característica más destacable: Potencia y versatilidad

Precio: 1.599 euros

Recomendado por Isidro Ros

Estamos ante un portátil ultraligero que se perfila como una solución todoterreno. El ASUS ZenBook 15 tiene en la versatilidad su principal valor, algo que ha sido posible gracias a la integración de componentes de bajo consumo y de alto rendimiento.

Lo primero que llama la atención del ASUS ZenBook 15 es su diseño y su calidad de construcción. Está construido en aleación de aluminio y tiene la clásica línea «zen» de ASUS que enamora desde el primero momento. Su pantalla NanoEdge reduce de manera significativa los marcos y mejora la proporción entre esta y el chasis del equipo, mientras que la pantalla secundaria ScreenPad 2.0, ubicada en la zona de la almohadilla táctil, le da un toque verdaderamente único.

Este equipo cuenta con la certificación de resistencia militar MIL-STD 810G, lo que significa que está diseñado para seguir nuestro ritmo sin problemas, y su peso es de apenas 1,65 kilogramos. Sé lo que estáis pensando, que todo esto está muy bien, ¿pero qué ofrece a nivel de hardware? Pues una configuración excelente, ya que viene con un potente procesador Intel Core i7-10510U de cuatro núcleos y ocho hilos a 1,8 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo, suma 16 GB de RAM, incluye una unidad SSD de 512 GB y tiene una GTX 1650 Max-Q, un modelo que cuenta con:

1.024 shaders.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 8 GHz.

Interesante, ¿verdad? Es un ultraportátil muy equilibrado, y su pantalla no se queda atrás, ya que es de 15,6 pulgadas, cuenta con un panel IPS, lo que significa que ofrece ángulos de visión de 178 grados, tiene una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y representa un 72% del espectro de color NTSC y un 100% del espectro de color Adobe.

Con el ASUS ZenBook 15 podemos trabajar, disfrutar de un alto grado de movilidad, una buena autonomía (casi 9 horas por cada carga de la batería) y jugar a nuestros títulos favoritos en 1080p y con garantías. Ligero, atractivo, potente y versátil. Solo tiene una pega, el precio, ya que cuesta 1.599 euros.

Razer Blade Stealth 13

Gama: Ultrabook Gaming

Característica más destacable: Potencia y portabilidad

Precio: 1.279 euros

Recomendado por Eduardo Malo

Continuando en la línea de portátiles de alto rendimiento para jugadores, en esta ocasión Razer optó por innovar presentando el primer ultrabook de 13 pulgadas orientado para gaming. Algo que aunque quizás pueda parecer un «sacrilegio» para los más fanáticos de los juegos, resultó ser una de las opciones más interesantes que nos han llegado durante este año.

Y es que pese a contar con una pantalla algo reducida de sólo 13,3 pulgadas, contaremos con un panel Full HD capaz de cubrir el 100% de la gama de color sRGB, y ofrecernos experiencias fluidas hasta las resoluciones 4K.

Equipado además con un potente procesador Intel Core i7 de 10ª generación, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 y hasta 16 G de memoria RAM, el Razer Blade Stealth 13 hace gala también de otra de las tecnologías más características de la marca: los switches mecánicos para teclado.

Como buen ultrabook, también cabe destacar su apartado de conectividad, con dos puertos USB-A, y dos puertos USB-C (uno de ellos Thunderbolt 3) que nos permitirán un uso combinado y rápido para su carga y la retransmisión a monitores, ofreciendo así un uso adicional como portátil secundario fuera de los videojuegos.

Pero sin duda la guinda la ofrece su portabilidad, con un portátil por debajo del kilo y medio de peso, y un grosor total de sólo un centímetro y medio, por debajo del diámetro de las monedas de un céntimo de euro.

Acer Aspire 5 A515-54-735N

Gama: Portátil

Característica más destacable: Equipo secundario económico

Precio: 639 euros

Recomendado por Eduardo Medina

Aprovechando el Black Friday decidí comprar el Acer Aspire 5 A515-54-735N al precio de 480 euros para relevar mi viejo portátil Toshiba, que tras 12 años a veces no era capaz de cumplir con lo poco que le exigía.

Fue difícil resistirme de comprar este Acer Aspire 5 debido a que incluye un Intel Core i7-10510U como procesador, 8GB de RAM y 512GB de almacenamiento de datos en formato SSD, una combinación que al precio de 480 euros resultaba prácticamente una ganga. Y esto no es todo, ya que aparentemente incluye bastantes componentes de Intel (entre ellos la Wi-Fi), por lo que las probabilidades de tener un buen funcionamiento con Linux aumentaban de manera considerable.

Y así fue, el portátil ha resultado ser casi una maravilla. Enciende rápido, las aplicaciones cargan rápido, la respuesta es rapidísima y HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth y teclas Fn funcionan correctamente (al menos las que uso, y curiosamente las de brillo están invertidas, pero al menos cumplen con su función). Eso sí, la configuración del SATA la he puesto en AHCI para ir sobre seguro, las teclas Fn venían activadas por defecto (esto lo he tenido que cambiar en la BIOS) y no me ha gustado eso de que me obligaran a poner una contraseña a la BIOS para inhabilitar Secure Boot.

De hecho, hasta parece que presenta más obstáculos de los deseables para instalarle Windows 10 (viene sin sistema operativo). Con Fedora 31 Workstation instalado tengo poco más de 5 horas de autonomía con un uso continuado, una cantidad que no está nada mal si tenemos en cuenta que se trata de uno de los sistemas Linux más pesados que existen.

Sin embargo, un portátil así a un precio tan competitivo tiene que tener un truco, y sí, lo tiene, en el panel de la pantalla. El panel de la pantalla de este Acer Aspire 5 está por debajo de los mínimos que se le podría exigir, y a menos que esté colocada en el ángulo perfecto hace difícil la lectura, además que la reproducción de los colores es mejorable.

¿Mi conclusión? No es un buen portátil para producir, pero es un equipo secundario inmejorable (y más al precio al que lo conseguí). Afortunadamente lo compré para lo segundo, ya que salgo poco de casa y cuando necesito algo potente para producir siempre tengo a mano mi torre con un Ryzen 7 1700.