Los mejores juegos de la década (2010-2019)… según MC es nuestro último especial colaborativo para despedir 2019, y es que a pesar de que la controversia acerca de cuándo empieza y concluye una década está -o debería estar- más que superada, la mente es terca con algunas cuestiones y… bueno. Digamos que el año que viene nos podremos explayar y para este nos conformamos con dejaros un fogonazo.

Cabe recordar que al igual que hemos hecho con el resto de los mejores… según MC, este es un artículo en el que colaboramos parte del equipo de redacción de MC y refleja única y exclusivamente la opinión de quienes hemos participado. De ahí que insistamos con el según MC. Quede claro, pues, que esto son meras recomendaciones personales que, eso sí, compartimos con vosotros de manera sincera. Si os apetece dejar un comentario con vuestros títulos favoritos, estaremos encantados de leeros.

Vamos ya con el tema que nos ocupa, con los mejores juegos de la década (2010-2019)… o del decenio, que sería el término apropiado. Sea como fuere, que conste que nos ha costado mucho elegir, porque en estos diez años han salido auténticos juegazos. Pero había que hacerlo y…

Género: Aventura / RPG

Plataformas: Nintendo Switch, Wii U

Recomendado por J.Pomeyrol

Si mi juego preferido de este año ha sido The Legend of Zelda: Link’s Awakening, puede no parecer casualidad que de la «década» elija The Legend of Zelda: Breath of the Wild, máxime cuando ya he confesado mi amor incondicional por la saga de aventuras de Nintendo… Pero es casualidad. Mientras que el primero lo escogí por descarte, con este no tengo la más mínima duda: es impresionante.

Podría sustentar mi recomendación en la opinión de la crítica, y es que según la metacrítica The Legend of Zelda: Breath of the Wild sería el segundo mejor juego de la década, superado únicamente por Super Mario Galaxy 2 (que también me encantó). Sin embargo, a pesar del titular que hemos elegido, los mejores son solo los que más nos han gustado. Y eso, conociéndome y haciendo repaso mental rápido a lo que más me ha gustado estos últimos diez años, sí es casualidad.

También podría decir -y es mucho decir- que Breath of the Wild el mejor Zelda que ha salido jamás y con diferencia, pues no pierde la esencia y al mismo tiempo evoluciona en magnitud de todo de manera… impresionante, sí. La libertad de acción, un mundo enorme que se siente vivo, un acabado visual digno del mejor Miyazaki… Si empiezo no paro, así que lo dejo ya porque precisamente con este juego, ya habrás tenido la oportunidad de leer todo lo imaginable.

Completar -no al cien por cien, pero cerca- The Legend of Zelda: Breath of the Wild y su doble expansión me llevó algo más de 300 horas a lo largo de un año… y qué bien me lo pasé. Mi número uno indiscutible para esta década que encarrila su fin. Es una suerte que lo tenga tan claro, porque me he puesto a pensar cuál habría elegido de no haberlo jugado y me surgen las dudas: ¿Super Mario Galaxy 2? O quizás Pillars of Eternity…



Género: Acción / RPG

Plataformas: PS4

Recomendado por Isidro Ros

Fue el juego que me impulsó a comprar una PS4, una carta de presentación que estoy seguro que os ayudará a entender por qué he elegido a éste como el mejor juego de 2010-2019. Tanto la ambientación como el diseño artístico de Bloodborne me parecen de lo mejor que he visto hasta ahora en un videojuego, aunque su historia y la profundidad de sus personajes no se queda atrás.

Pocos juegos han logrado transmitirme esa sensación de inmersión tan única que he tenido con Bloodborne, y puedo contar con los dedos los que han conseguido mantenerme enganchado hasta el final motivándome, además, a paladearlos lentamente hasta descubrir todos sus secretos, sin prisas y sin sentirme agobiado. Mi experiencia con este juego fue única, tanto que llegué a terminarlo dos veces, tanto su contenido base como su expansión.

Recuerdo que, cuando se produjo su presentación oficial, muchos tildaron a Bloodborne de ser un simple Dark Souls con armas de fuego, pero la realidad es totalmente distinta. La ambientación y la historia ya dejan claro que estamos ante algo totalmente diferente, y la jugabilidad lo confirma de una manera contundente. En Bloodborne no tienes la seguridad que te proporciona un escudo, así que cada decisión que tomes supone un riesgo mayor.

Para compensarlo los chicos de Miyazaki introdujeron un sistema de recuperación de puntos de vida que te invita a jugar de una manera más agresiva. Cuando recibes daño una parte de tu barra de salud queda en naranja pálido, si golpeas al enemigo rápidamente podrás recuperar una parte importante de la vida que has perdido.

Bloodborne se inspira en la franquicia Dark Souls, pero ha sabido crear su propia esencia tanto a nivel técnico como jugable. A mi juicio un juego casi perfecto que tiene, como únicos problemas, las limitaciones técnicas que tuvo que afrontar como juego exclusivo de PS4. Una lástima que no hayamos podido ver cómo habría lucido este juego en un PC de gama alta.



Género: MMORPG

Plataformas: PC, PS3, PS4, Xbox One

Recomendado por Eduardo Malo

Tras el poco éxito de Final Fantasy XI, Square Enix quiso quitarse la espina para volver a intentar crear un juego multijugador online a la altura de su universo de fantasía, aventurándose con el todavía más ambicioso Final Fantasy XIV.

Aunque una mejor recepción que su precursor, esta entrega tampoco fue bien recibida por ninguno de los fans ni críticos del momento, que lo tildaron como una copia poco jugable todavía muy imperfecta del anterior juego online, ya que de hecho, incorporaba incluso recursos y gráficos del mismo.

Sin embargo, el equipo no perdió los ánimos, lanzando una segunda versión del juego original y la primera expansión de contenido con A Realm Reborn, que prometía una reinvención total del juego original. Algo que de hecho se logró con creces.

Y es que desde su «segundo» lanzamiento en 2013, el juego no sólo ha conseguido mantenerse como uno de los mejores juegos de rol actuales, sino que ha continuado expandiendo ambos contenidos y jugadores, acumulando ya tres expansiones y más de 18 millones de usuarios activos.

El resultado final, todavía con margen e intenciones de mejora, nos brinda un título con una larga historia digna de las mejores tramas de Final Fantasy, junto con una excelentemente bien llevada división entre el mundo abierto y las mazmorras instanciadas, de manera que podamos combinar entre el juego en solitario y el multijugador online.

Todo ello combinado con un complejo sistema de combate a tiempo real basado en las míticas clases presentes a lo largo de toda la saga, incluyendo incluso algunas misiones, contenidos y referencias al resto de entregas que gustarán tanto al aficionado como a los nuevos jugadores (aunque siempre con ese valor añadido para los más veteranos).

Por último, cabe destacar el impresionante despliegue gráfico y sonoro, que ayudan a que el juego evolucione de forma constante para nunca parecer anticuado, y que nos deja grandes contribuciones con la participación de entidades como Nobuaki Kamoto, Akihiro Yoshida o Nobuo Uematsu.

Género: Aventura / Acción

Plataformas: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Swith

Recomendado por Eduardo Medina

Si Hollow Knight hubiese aparecido durante la primera mitad de los 90 en lugar de 2017 sería considerado en la actualidad como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, pero desgraciadamente salió al mercado en una época en la que lo han considerado indie (o sea, hasta cierto punto, underground) y encima dominada por los “pelijuegos”, quedándose prácticamente en las antípodas de las corrientes dominantes de la industria.

Hollow Knight es un metroidvania de la vieja escuela. Esto quiere decir que el jugador se verá obligado a explorar un rico y complejo mapeado con diferentes niveles y fases en las que sudará tinta para avanzar. Para los que anden perdidos, los metroidvanias son un género 2D de perspectiva lateral que tiene la exploración como centro de la jugabilidad, acompañada de altas dosis de plataformas, acción y generalmente una dificultad elevada. Hollow Knight cumple con todo eso, estando claramente inspirado en juegos como Metroid, Zelda (estos dos en sus entregas 2D) y parcialmente Dark Souls.

Entrando en detalles más específicos e intentando no destripar mucho de la historia (un cuento que merece la pena), el jugador se verá sumergido en un mundo de insectos humanoides que tendrá que salvar de su colapso. Si bien hay cierto abuso de los escenarios tipo mazmorra, algunas de las localizaciones de Hollow Knight muestran un acabado artístico espectacular y su banda sonora es realmente buena, no teniendo nada que envidiar aquí a una superproducción de gran presupuesto.

Lejos de recorrer el mapeado de una determinada manera, Hollow Knight invita al jugador a recorrerlo de forma anárquica, o dicho de otra manera, invita al jugador a perderse por el mapeado. No, aquí lo divertido no está en ir en “línea recta” y pasarse el juego por la vía fácil, sino que lo interesante es explorar y descubrir, ver nuevos lugares y descubrir secretos que permitan recoger ítems que otorguen nuevas y mejores habilidades al protagonista. Otro aspecto muy a tener en cuenta es el preciso y suave control, que permite sortear sin frustraciones injustificadas las a veces difíciles fases de plataformas.

Combates épicos con jefes finales que requerirán de decenas de intentos, fases de plataformas que harán que el jugador arroje el mando por la ventana, un precioso mundo a explorar contado a través de un bonito cuento y que se puede recorrer de forma anárquica… ¿Qué más puedo pedir? De largo, el mejor título que he jugado en esta década.



Género: Estrategia

Plataformas: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Swith

Recomendado por Juan Ranchal

Si ya se me hace difícil elegir un solo juego en una selección anual imagina de toda una década. Lo bueno es que como hace un tiempo que solo juego en PC y generalmente a los dos géneros que más me gustan (estrategia y rol) la búsqueda se ha reducido bastante. Aún así, hay decenas de títulos que podría haber elegido, desde el Mass Effect 2 al Starcraft II, pasando por The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, XCom 2 y un largo etc.

Finalmente, he optado por una de las series de estrategia más conocidas y longevas. Llevo jugando todas las entregas desde que el genial Sid Meier’s «pariera» a comienzos de los 90 la primera versión y su continuación, el Civilization II de 1996 distribuido por la mítica Microprose que es a mi juicio el mejor videojuego de estrategia de la historia. Desde ahí, otras tres entregas mayores con sus correspondientes expansiones y spin-off para recodar otros títulos tan grandiosos como Colonization o el inusual Alpha Centauri.

Y llegamos a la culminación de la serie: Civilization VI. Llegó a finales de 2016 para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de la franquicia y aunque tenía el mismo objetivo que las entregas anteriores («crear una civilización que resistiera el paso del tiempo») sus novedades fueron abundantes. Típico título de estrategia por turnos de construcción de imperios, recorre desde la Edad de Piedra a la Era de la Información y manteniendo la gran jugabilidad de la serie, mejora gráficos, interfaz y sonido, y ofrece nuevas maneras de interactuar con el mundo.

Entre las novedades, destaca la expansión física de las ciudades por las casillas hexagonales dentro de su límite y la creación de distritos como mejoras personalizadas en mapas de todos los tamaños, formas y colores, incluyendo los reales de la Tierra entera o de sus regiones. El apilamiento de unidades en una sola casilla; el nuevo árbol tecnológico con investigación activa; el de principios separado del anterior para conseguir la victoria por cultura; la definición de políticas de gobierno o los líderes múltiples con unidades para cada una de las 18 civilizaciones originales del juego, fueron otras de las mejoras.

Un juego inabarcable que ha recibido hasta ahora dos expansiones donde destaca la última, Gathering Storm, que además de añadir civilizaciones, líderes, unidades, infraestructuras y habilidades únicas, otras mejoras en el apartado de la diplomacia o el el multijugador, incluye un apartado que lamentablemente está de actualidad: el cambio climático y los desastres naturales. Muy recomendable, aunque lo dicho, podría recomendar otra decena del mismo nivel. Para PC, está disponible en Windows, Linux y macOS. Solo un turno más…. para quedarse sin vida.

Género: Aventura / Acción

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Recomendado por Tomás Cabacas

En los últimos diez años los videojuegos han experimentado una evolución brutal y, desde mi punto de vista, el género sandbox ha sido uno de los que más se ha beneficiado de ello. Red Dead Redemption 2 representa el culmen del concepto mundo abierto y es lo más parecido a un universo «vivo» que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Técnicamente soberbio y con un guión brutal, Red Dead Redemption 2 es uno de esos juegos que recordaremos dentro de 20 o 30 años, cuando esbocemos una media sonrisa al recordar las especificaciones técnicas de un PC en 2019.

Nada en Red Dead Redemption 2 parece precipitado, terminado con prisas o supeditado a lo que «demanda el mercado». Por el contrario, se ha criticado mucho el ritmo, la pausa o las cinemáticas, sin entender que Rockstar concibe este título más como arte que como un simple entretenimiento. Solo tras unas decenas de horas empezamos a entender los porqués de un título que invita a ser degustado con calma, sin guías y sin prisas. Red Dead te invita a crear lazos afectivos con personajes virtuales, que se desenvuelven en un escenario agreste y viven vidas independientes, donde tu actuación es más complementaria que decisiva. Arthur Morgan está lejos del héroe que muchos esperaban.

Si habéis disfrutado y terminado Red Dead Redemption seguro que recordáis la secuencia final y esa sensación de «vacío» que produce. La misma que ocurre tras ver una gran película o terminar el último capítulo de los mejores libros. Por todo ello, creo que Red Dead Redemption 2 es el mejor juego de esta década.