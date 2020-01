Newskill Serike, análisis: el Robin Hood del gaming

Comenzamos 2020 con uno de los últimos productos presentados en 2019 y una de las grandes sorpresas entre los periféricos gaming: el nuevo Newskill Serike. Y es que durante estas vacaciones (gracias a todos esos regalos y juegos recibidos) hemos tenido la ocasión de probar y analizar esta nueva pieza imprescindible para los más jugones.

Nos encontramos así con un teclado mecánico de gran calidad, con características de otros teclados de alta gama como el ultrapolling, anti-ghosting o la iluminación RGB, manteniendo los precios altamente competitivos y asequibles de esta marca española.

Especificaciones Newskill Serike

Interruptores: Outemu Mecánicos Red/Blue/Brown, con una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones y tecnología Anti-Ghosting

Tasa de sondeo: 1.000 Hz Ultrapolling

Iluminación: Individual blanca para todas las teclas

Dimensiones: 456 x 218 x 40 milímetros

Peso: 900 gramos

Software: Newskill Serike

Conectividad: Cable mallado de 1,8 metros con salida USB 2.0

Otros: Compatible con la programación de macros



Antes incluso de abrir la caja, nos encontramos con el primer detalle añadido por esta marca, la personificación y avatar del propio Newskill Serike, que además de representado a través de una ilustración, contará con una historia interconectada desarrollada alrededor de cada uno de los productos y modelos Newskill.

Pasando a su interior, pero todavía sin entrar en materia con el teclado, nos encontraremos con la presencia de algunos detalles y regalos de merchandising, con un par de pegatinas con el logo de Newskill, una tarjeta coleccionable con la ilustración del personaje del producto, y un colgador gamer para el picaporte de la puerta.

Además, pensado tanto para facilitar la limpieza y mantenimiento como para abrirnos la posibilidad de una posterior personalización, también podremos encontrar otros accesorios de utilidad como una pinza para la extracción de las teclas.

Construcción y diseño

Con un peso y unas dimensiones muy similares a la de los teclados gaming, nos encontramos con un chasis y una cubierta superior de metal, combinados con el uso de materiales plásticos para la cubierta inferior y las teclas, que esconden unos interruptores mecánicos Outemu.

Un punto curioso de estos interruptores es que, en las tres variantes de disponibles, podremos apreciar una sensación casi imperceptible del característico clic en la resistencia del tecleo, lo cual si bien quizás nos quita parte de la experiencia de estos teclados, también se traduce en un sonido de uso bastante menor.

Como añadido especial, la versión estándar del Newskill Serike cuenta con un pequeño reposamuñecas plegable, que si bien no cuenta materiales premium como la espuma o piel sintética, nos sigue ofreciendo una experiencia final bastante agradable. Y es que aunque si bien muchos podrían pensar que este tipo de complemento no desempeña un papel tan importante, ofrece una sutil pero notable diferencia de cara a las largas sesiones de juego.

Y es que en lo personal, después de haber probado esta clase de accesorios para el teclado, os puedo asegurar que a la larga se nota bastante la reducción de fatiga en ambos manos y brazos.

La única pega de este diseño, es que quizás podemos echar de menos un par de centímetros más en el ancho de este reposamuñecas, el cual no nos cubrirá cuando hagamos uso de algunas teclas más bajas como la cruceta.

Funcionalidades, desempeño y experiencia de uso

Pese a que en el punto anterior comentábamos el hecho de que a veces el Newskill Serike no termina de transmitir esa sensación mecánica al tacto, cabe destacar que tras varios días de pruebas tanto en el ámbito de los juegos como en otras tareas más cotidianas (navegar por Internet, chatear, e incluso escribir este mismo artículo), podemos asegurar que el teclado muestra una precisión y rendimiento realmente buenos, diferenciándose de los teclados de membrana, e incluso compitiendo con otros modelos englobados en la gama alta.

En cuanto a su uso, más allá de títulos de moda como Call of Duty, donde quizás el protagonismo se centre más en el ratón, hemos centrado las pruebas en juegos como Final Fantasy XIV, League of Legends y The Witcher 3, en los que nos apoyamos en una mayor cantidad de elementos activos a través del teclado. Así pues, el uso de la tecnología anti-ghosting nos permitirá realizar varias pulsaciones simultáneas sin perder ninguno de los tiempos o acciones de respuesta.

Por último, y otro de los puntos más destacables del Newskill Serike en cuanto a su funcionalidad, es la inclusión de varias teclas dobles a través del comando función (en este caso sustituido por el logotipo de la marca), que nos permitirán acceder a algunos de los controles principales de la iluminación del teclado, tales como las 6 posiciones de intensidad de luz, como la velocidad de rotación de algunos de sus efectos.

Software y personalización

Si bien el teclado cuenta con una configuración Plug-and-play que nos permitirá usarlo desde el primer instante en el que lo conectemos a cualquier ordenador, sin embargo, sí que contaremos con un software propio que podremos descargar a través de la web oficial de Newskill.

Desde este programa tendremos acceso a la configuración y reasignación de funciones para todas las teclas del teclado; la opción de crear y asignar macros combinables con acciones de ratón; un control total y personalización de la iluminación RGB, que nos permitirá controlar desde los efectos y colores hasta la intensidad y velocidad de las luces; y la capacidad de guardar todas estas opciones en perfiles independientes.

Cabe destacar que, a diferencia del resto de periféricos de la marca, actualmente este programa no cuenta con una interfaz en español, aunque la sencillez de la herramienta reduce significativamente cualquier dificultad que esto nos pueda ocasionar.

Pero sin duda el punto fuerte de este teclado es el hecho de que, manteniendo muchas de las características de otros teclados mecánicos encasillados en los precios premium, el Newskill Serike apenas alcanzará los 49,95 euros en todas sus variantes de switches, con unos envíos gratuitos a todo el territorio español.

Además, en la propia web del producto, también podremos encontrar una segunda versión TKL (Ten Key Less) que reducirá todavía más el tamaño y peso del mismo, optimizando su portabilidad al prescindir del teclado numérico del lateral.