¿Es agradable no ser yo? Tiene que ser muy relajante. Sherlock Holmes (Sherlock Holmes, la seria. BBC 2010)

El profesor esta mañana parece más aburrido que de costumbre. Aparta el libro de Descartes hasta que cae de la mesa y observa durante unos instantes el grotesco espectáculo de las páginas medio dobladas del libro que ha quedado abierto contra el suelo. Entonces sin mirar a la clase empieza a hablar: «Creo que el error real por el que las personas alcanzan altos grados de infelicidad es precisamente porque intentan ser alguien. Se afanan en construir una especie de personaje que creen que deben ser cuando en realidad es una montaña de patrañas de márketing, prejuicios y maniobras producto de lo que los demás quieren que creeamos que es justo y es bueno. Por eso lo más práctico en realidad es intentar no ser, es decir, evitar ser… ciertas cosas.»

El profesor titubea unos instantes y luego se sienta en el borde de la mesa: «Así que prescindiendo de las elaboradas patrañas morales que hemos aprendido durante este curso mi mejor consejo para ustedes es que elijan quién no quieren ser y que se dediquen con ahínco a esquivar todo aquello que les acerque a ello. En vez de intentar ser alguien afánense por intentar no ser nadie. Sean sinceros con ustedes mismos y examinen qué es lo que no les gusta de lo que les rodea y de ustedes mismos y tendrán una excelente guía para alcanzar la felicidad. Yo, como resulta evidente, he fracasado así que bien mirado… no me hagan caso.» Entonces el profesor abandonó la clase sin decir una sola palabra más.

Ya en 2016 tuvimos la oportunidad de analizar el Kia Optima, un coche que como apuntábamos entonces suponía todo un desafío de la marca coreana para competir en una franja de mercado en el que la calidad y los acabados forman una parte importante de la ecuación para un comprador menos sensible al precio ya que necesita un coche representativo de cierto tamaño.

Ficha técnica del Kia Optima TGDI

Fabricante: Kia

Modelo: Optima

Motor y acabado: 2.0 T-GDi 238 CV GT A/T

Potencia: 238 CV

Velocidad 200 Kmh

Aceleración 0-100: 10.2 s

Largo/ancho/alto: 4310/1800/1447 mm

Potencia máxima RPM: 238 CV a 6.000 RPM

Par máximo Nm/RPM: 353 / 3.500

Caja de cambios: Automático 6 velocidades

http://www.kia.es

Precio: 32.308 euros

Como comentábamos entonces la empresa coreana estaba en el buen camino derribando algunos de los mitos asociados a los vehículos de la marca. Con esta renovación del Optima Kia sigue por el mismo camino, sin grandes cambios estéticos o de acabados pero mejorando entre otras cosas el equipamiento y sobre todo las motorizaciones.

Kia Optima TGDI: Aire de familia

En el exterior de esta versión del Optima el coche parece a primera vista casi exactamente idéntico que su antecesor. De hecho sus medidas son exactamente las mismas y la línea de la carrocería, estilizada y moderna tal y como la definíamos en la anterior prueba, no cambia para nada. Sigue dando la impresión de coche con aires deportivos y tamaño respetable con pinceladas de personalidad que pudimos ver también en el Stinger.

Los faros de forma afilada y la parrilla delantera tienen la misma forma, pero esta última muestra una rejilla con un dibujo distinto. La rejilla de ventilación que ocupa la parte central del faldón inferior sí que cambia de forma y pasa a ser pentagonal. Además los faros antiniebla y los led se han separado de esta parrilla y se encuentran incrustados a los lados en pequeñas rejillas laterales con forma triangular.

El efecto general se mantiene pero los elementos añadidos dan un aspecto algo más deportivo al frontal, cosa que combina muy con la versión GT que pudimos probar. En la parte de atrás del nuevo Optima no hemos notado diferencias con la versión anterior salvo las bandas reflectantes que han subido a la altura del cierre del maletero. Los detalles que delatan la versión GT son pocos: las llantas, la doble salida de escape y poco más.

En el interior del Kia Optima TGDI

Al acceder al interior del Optima tampoco vemos muchos elementos que identifiquen a la versión. Los más evidentes son los asientos con pespunte en color rojo y la palabra GT en el respaldo. El volante y otros elementos como el apoyabrazos central o el fuelle de protección de la palanca de cambios también están tapizados con las costuras rojas.

Por lo demás los acabados son buenos, con una calidad idéntica a los de la generación anterior. Al igual que en las versiones anteriores existe un espacio de almacenamiento para el teléfono móvil delante de la palanca de cambios que en nuestro caso disponía además de cargador inalámbrico para el móvil. Además dispone de conexión usb, de 12 voltios y entrada de audio y se puede ocultar mediante una tapa corredera.

El diseño del volante ha cambiado aunque se mantiene la disposición de botones. En la versión GT, tal y como ocurre en algunas versiones deportivas de otros modelos, el volante tiene forma especial achatado en la parte inferior. También de la versión GT dispone acelerador y freno metálicos en estilo deportivo. Los asientos son cómodos por el acolchado y más envolventes que las versiones no deportivas del Optima con una buena sujeción lateral.

Indicadores

Los indicadores y el sistema de información y entretenimiento son los mismos que en la versión anterior con una pantalla de siete pulgadas dispuesta en la parte superior del salpicadero del Kia Optima TGDI. Los indicadores son analógicos, tanto para la velocidad como para el contrarrevoluciones mientras entre ambos se dispone una pantalla de 4,3 pulgadas que muestra distinto tipo de información de viaje.

Entre los sistemas que se han incorporado al Kia Optima TGDI está la compatibilidad con las nuevas versiones de Android Auto y Apple Car Play y un nuevo sistema de cámaras de aparcamiento que simulan una visión cenital del coche para facilitar las maniobras. Además se ofrece un sistema de detección de fatiga, detección de peatones, sistema de frenado de emergencia cuando se detecta un obstáculo así como sistema de mantenimiento de carril y desconectado automático de luces largas cuando encontramos un coche de frente.

Un detalle nuevo es el sistema de iluminación mediante tiras de led cuyo color podemos personalizar. Además el color cambiará según cambiemos el tipo de conducción con el selector correspondiente junto a la palanca de cambios. El maletero sigue siendo el mismo y con 510 litros tenemos espacio de sobra para viajes y otros usos prácticos aunque no sea tan grande como los modelos equivalentes de otras marcas.

Potencia GT

Uno de los elementos nuevos de esta nueva generación de Optima es el de los propulsores y precisamente el motor de gasolina de 238 caballos de la versión GT es uno de los renovados ya que en la versión GT de la generación anterior el propulsor era de 245 caballos. En realidad la respuesta es muy parecida ya que según cifras oficiales tanto el GT anterior como el actual aceleran de cero a 100 en 7,4 segundos y el par máximo es exactamente el mismo: 353 Nm.

Al poner en marcha el motor del Kia Optima TGDI nos recibe un pertinente sonido de coche deportivo que proviene de los tubos de escape. Se trata de un sonido agradable y acolchado gracias a la buena insonorización del habitáculo, que nos ha parecido incluso algo mejorada con respecto a la ya bastante buena del Optima anterior. Esto tiene cierto truco ya que Kia utiliza un sistema llamado Sistema de Sonido Activo que transmite al habitáculo parte del sonido del motor a través de los altavoces.

La respuesta del cambio del convertidor de par nos ha parecido muy buena tanto en aceleración como en recuperaciones y aprovecha bien la potencia del motor. En modo Sport tiene una respuesta aún más sensible y estira un poco más las revoluciones para aprovechar al máximo la potencia del motor. Hay un cambio notable en la rigidez de las suspensiones al seleccionar este modo y se nota mucho a la hora de afrontar trayectos con curvas.

Kia Optima TGDI: Firme en las curvas

En este modo el Optima se mantiene con mucha firmeza dentro de la trayectoria mientras que en modo normal oscila algo más sin llegar a ser preocupante. La dirección es algo lenta y poco precisa sin embargo y quizás es el elemento menos deportivo del conjunto de características del coche. A pesar de ello podemos conducir a velocidades altas sin demasiados problemas, pero es un punto en el que se han hecho más concesiones al confort que a la deportividad.

En general es un coche cómodo, menos en modo Sport, del que hay que tener en cuenta que las suspensiones son algo más bajas, lo que dificulta algunas maniobras en entornos urbanos. Además es un coche algo gastón, sobre todo en ciudad en donde podemos superar los 12 litros si no tenemos algo de cuidado con el acelerador.

Muy interesante el nuevo modo de conducción introducido por Kia: el modo Smart. Al seleccionar este modo el propio coche irá cambiando entre la configuración Eco, Comfort y Sport según nuestra forma de conducir y las condiciones de la carretera. Es curioso ver cómo el coche está en modo Eco al conducir con parsimonia por una carretera y pasar automáticamente a modo Sport al pisar a fondo el acelerador para un adelantamiento.

Conclusiones

Este tipo de versiones deportivas de berlinas entre medianas y grandes suelen buscar un compromiso entre la deportividad y el confort (signo de identidad de esta franja de mercado). Según el fabricante esta balanza se inclinará de un lado o de otro. En el caso del Optima GT el confort está más presente que la deportividad. Aunque en modo Sport algunos elementos como las suspensiones o el cambio le dan un carácter más deportivo estas pinceladas no llegan a conseguir una personalidad completa.

Se trata de detalles, en realidad se trata de un coche seguro y rápido con suficiente diversión en sus cilindros como para arrancarnos una sonrisa de satisfacción. Además tiene buenos acabados, un excelente conjunto de ayudas a la conducción, un confort notable y un diseño actual (aunque haya cambiado apenas con respecto a la generación anterior). Pero sobre todo un precio muy interesante para un coche de la potencia y calidad de este Kia Optima TGDI.