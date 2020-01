Es uno de los lanzamientos más importantes de 2020. Cyberpunk 2077 ha generado una expectación enorme tras los últimos vídeos con escenas de juego real que ha liberado CD Projekt RED, y es normal, tiene una pinta impresionante.

La confirmación de la implementación de trazado de rayos acelerado por hardware en tarjetas gráficas NVIDIA RTX serie 20, aplicado a reflejos y refracciones y también al sonido, también generó mucho revuelo, pero uno de los temas recurrentes que se ha repetido sin descanso durante los últimos meses se centraba alrededor de una pregunta tan simple como interesante: ¿cómo va a funcionar Cyberpunk 2077 en Xbox One y PS4?

La respuesta es mal, muy mal, tanto que CD Projekt RED no ha tenido más remedio que posponer el lanzamiento del juego. El retraso que confirmamos en esta noticia no tenía una explicación concreta, el estudio polaco simplemente dio a entender que Cyberpunk 2077 es un proyecto muy ambicioso y que por ello no podían terminar de optimizarlo y de pulirlo a tiempo.

A título personal debo reconocer que lo primero que pensé fue que se había retrasado por culpa de la optimización necesaria para implementar de manera apropiada el soporte de trazado de rayos, pero no, al final la culpa de ese retraso la han tenido PS4 y Xbox One, y es que CD Projekt RED no ha sido capaz de alcanzar un rendimiento aceptable moviendo el juego en ambas consolas.

Cyberpunk 2077 está terminado, es decir, se puede jugar desde el principio hasta el final, pero el rendimiento que ofrece en PS4 y Xbox One es «insatisfactorio», especialmente en la consola de Microsoft. Dado que los juegos en dichas plataformas suelen rondar entre los 20 y los 30 FPS esa valoración nos llega a pensar en tasas inferiores a los 20 fotogramas por segundo, lo que equivale casi a un pase de diapositivas, como dijimos en el título.

¿Sorprendido? Pues no deberías, al fin y al cabo ambas consolas datan de 2013 y tienen unas especificaciones de hardware «obsoletas». Han tenido un ciclo de vida muy largo gracias a la optimización y a los desarrollos centrados en ellas, sin más.



¿Crees que exageramos? Para nada, recuerda que PS4 y Xbox One montan unSí, tiene ocho núcleos pero su rendimiento es muy bajo y funciona, encima, a unas frecuencias muy pobres (1,6 GHz en PS4 y 1,75 GHz en Xbox One). A esto debemos añadir que ambas consolas apenas sumanunificada, GDDR5 en el caso de PS4 y DDR3 en el caso de Xbox One, y que sus núcleos gráficos no llegan a estar ni siquiera al nivel de una tarjeta gráfica actual de gama media-baja.

En este sentido la que peor parada sale es Xbox One porque su GPU apenas suma 768 shaders, mientras que la de PS4 tiene 1.152 shaders. Sí, es más potente, y esto le permite aguantar un poco mejor el esfuerzo que requieren juegos como Cyberpunk 2077, pero sigue siendo un sistema con una potencia muy limitada.

Cyberpunk 2077: ¿habrá una reducción de calidad gráfica?

CD Projekt RED necesita más tiempo para pulir las versiones de PS4 y Xbox One y conseguir que el rendimiento sea, como mínimo, aceptable. Esto ha hecho planear la sombra de un posible «downgrade» sobre Cyberpunk 2077, algo que, de confirmarse, sería una terrible noticia, ya que acabaría afectando en mayor o menor medida a la versión para PC, y puede que también a la versión para PS5 y Xbox Series X.

Todavía no hay nada oficial en este sentido, pero si la optimización no logra «un milagro» el estudio polaco no tendrá más remedio que reducir la calidad gráfica para evitar que la tasa de fotogramas sea un desastre. Ya vimos un caso parecido con Control, un juego que en PS4 y Xbox One llegaba a caer hasta los 10 fotogramas por segundo en escenas de acción, lo que hacía que el título resultase injugable.

Con The Witcher III también vimos una enorme reducción de calidad gráfica entre la primera versión que mostraron en 2013 y la que acabó llegando al mercado, dos ejemplos que se unen a otros muchos y que nos llevan a temer, aún más, que ese posible «downgrade» se acabe convirtiendo en realidad.

En cuanto a los requisitos mínimos y recomendados de Cyberpunk 2077 de momento no hay cambios. Cualquier PC actual de gama media debería poder moverlo de forma óptima, aunque habrá que ver, eso sí, el grado de optimización que ofrece en configuraciones de calidad muy altas y al activar el trazado de rayos. Imagino que CD Projekt RED recurrirá al DLSS para reducir el impacto de dicha tecnología en el rendimiento, pero de momento no está confirmado.

Os recuerdo que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 está previsto para el 17 de septiembre de este año. Llegará a PS4, Xbox One y PC, y tendrá una versión para PS5 y Xbox Series X.