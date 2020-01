Open Book es un lector de libros electrónicos con software y hardware Open Source

Open Book es un proyecto iniciado por el desarrollador Joey Castillo con el que se pretende crear un lector de libros electrónicos totalmente Open Source, abarcando tanto el software como el hardware.

Open Book lleva tiempo en desarrollo y apunta a estar bastante avanzado, ya que su hardware está casi terminado, aunque el software parece que todavía necesita de más trabajo para estar listo. A pesar de ser un producto inacabado, ha conseguido erigirse como el ganador del concurso Take Flight with Feather de HackADay, lo que significa que al menos se fabricarán 100 placas base para que luego la gente pueda comprar unidades del lector de libros electrónicos.

Open Book utilizará placas construidas por Adafruit que serán vendidas a través de Digi-Key, si bien todavía quedan cuestiones como el precio y cuándo estarán disponibles. Sin embargo, Castillo ha publicado en Twitter un vídeo en el que se puede ver una versión totalmente ensamblada del libro electrónico y con una versión preliminar del software que utilizará, así que por lo menos se puede decir que va tomando forma.

For more detail about the state of the book, I made a 90-second video showing and explaining the (very) simple software for book reading, so far. As a side note: zeroing in on a wooden case design! Stained, laser-cut 1/16″ basswood + nylon screws. Need to try some hardwoods next! pic.twitter.com/2sfoBqNnTW

— joey castillo (@josecastillo) January 23, 2020