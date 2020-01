En 2018 Insomniac Games nos sorprendió con Spider-Man para PS4, un juego que recibió críticas muy positivas tanto por su excelente apartado técnico como por su acertada jugabilidad. Su éxito ha sido indiscutible, y está claro que tendrá una segunda entrega, aunque esta acabará siendo exclusiva de PS5.

Así de claro lo indica una reciente filtración que explica, además, algunas de las novedades más importantes que traerá Spider-Man 2 a nivel técnico y jugable. El salto a PS5 tendrá consecuencias tanto en la resolución de pantalla como en la calidad gráfica y la fluidez. Podemos esperar resolución 4K y trazado de rayos, una tecnología que, como sabemos, estará presente en ambas consolas de nueva generación.

No está claro si dicha tecnología se aplicará a los efectos de luces y sombras o a los reflejos, pero teniendo en cuenta el peso que tienen los reflejos por la propia ambientación del juego (edificios altos y ventanas) me inclino a favor de esta última, es decir, de los reflejos realistas.

Spider-Man 2 generará escenas delictivas y crímenes aleatorios al estilo Diablo

Ha sido una de las sorpresas más interesantes que me he llevado al leer esta nueva información. Como sabrán la mayoría de nuestros lectores uno de los avances más importantes que trajo Diablo fueron las mazmorras generadas de forma aleatoria, de manera que cada partida fuese «diferente» a la anterior.

Esto añadía un marcado componente de azar y hacía que el juego fuese un desafío constante, ya que no podíamos aprendernos el recorrido de cada nivel (este cambiaba en cada partida). Pues bien, eso es lo que va a trasladar Insomniac Games a Spider-Man 2, y de una manera muy curiosa: generando crímenes y delitos de forma aleatoria a lo largo y ancho de los mapas que tendrá este nuevo juego.

Sí, hemos dicho mapas porque, a diferencia de la primera entrega, que estaba limitada a Manhattan, tendrá además otras dos zonas: Brooklyn y Queens. Esto es consecuencia directa de lo que os hemos contado en este artículo, contar con más memoria y con una unidad SSD permite a PS5 manejar mapas más amplios y limitar los tiempos de carga en las transiciones que se realizan entre ellos.

En cuanto a la historia Oscorp tendrá un papel protagonista y deberemos hacer frente a villanos tan conocidos como el Duende Verde, Venom, Carnage y Mysterio. No esperamos cambios importantes en la jugabilidad ni en el enfoque general del juego (mundo abierto), aunque las animaciones y la ambientación mejorarán de forma notable, gracias a la presencia de más NPCs y de una inteligencia artificial más trabajada.

PS5 al límite con Spider-Man 2: ¿tan pronto?

Es positivo que una consola desarrolle su máximo potencial pronto, pero decir que PS5 tocará techo técnico en 2021 con Spider-Man 2 es, sin duda, una mala noticia. Digo esto porque implica que la consola de Sony mostrará lo mejor de sí unos meses después de su lanzamiento, ¿qué ocurrirá entonces durante sus siguientes años de vida?

Si se mantiene el ciclo de vida que hemos visto en la generación actual de consolas PS5 debería mantenerse en activo durante un mínimo de 7 a 8 años, es decir, hasta 2027 o 2028. Si la consola «agota» su potencia en 2021 con Spider-Man 2 tendremos por delante muchos años de estancamiento, ya que los desarrollos de videojuegos se centra, como sabemos, en las consolas.

Puede que Sony opte por «romper» ese escenario con una PS5 Pro, pero no por ello deja de ser complicado aceptar que una consola de nueva generación pueda quedar agotada en apenas un año. Curiosamente esto no ocurrió con Xbox 360 ni con PS3, pero sí que vimos algo parecido con PS4 y Xbox One, que fueron incapaces de mover juegos tempranos, como Dying Light (enero de 2015), en condiciones óptimas.

Será interesante ver cómo evoluciona esta nueva generación de consolas y qué medidas toman Sony, Microsoft y los desarrolladores para lidiar con ese estancamiento innato que sufren, cada vez de forma más evidente, las consolas.