Todos hemos cometido algún error al montar un PC. Es perfectamente normal, y es que no importa los años de experiencia que tengamos, todos podemos equivocarnos, aunque es cierto que los errores más importantes se suelen cometer cuando tenemos menos conocimientos, tanto teóricos como prácticos.

Puedes estar al día de la actualidad más importante que acontece al sector tecnológico, saberte de cabeza las equivalencias de procesadores y tarjetas gráficas, y conocer todos los entresijos de los componentes más relevantes, pero si careces de experiencia es casi seguro que acabarás cometiendo más de un error al montar un PC

Sobre este tema publicamos recientemente un artículo especial centrado en diez errores que se cometen con frecuencia a la hora de montar un PC. Nuestro objetivo con esa guía era ayudaros a mejorar y daros las bases necesarias para evitar algunas equivocaciones que pueden llegar a tener consecuencias bastante graves.

Mi peor error al montar un PC

Y aprovechando el interés que ha generado esa guía he creído que sería buena idea dedicar el artículo de opinión de esta semana a comentar los peores errores que hemos cometido al montar un PC. Como de costumbre nos mojamos nosotros primero, así que empiezo yo.

El peor error que he comentado al montar un PC fue, desde una perspectiva teórica, montar una GeForce FX 5200 Ultra de 128 MB. Esta tarjeta gráfica la utilicé para acompañar a un Pentium 4 a 2,8 GHz con 512 MB de memoria RAM, y ya os hablé de ella cuando publicamos el artículo dedicado a elegir la peor tarjeta gráfica que hemos tenido.

Cuando escogí esa tarjeta gráfica la información era mucho más limitada y me dejé llevar por su bajo precio de venta. Fue una mala compra, debería haber invertido un poco más y haber comprado una Radeon 9600 Pro en aquel momento, pero ya sabéis, de los errores se aprende. Esa mala elección marcó un punto de inflexión importante en mi interés por la tecnología, y desde entonces me convertí en un «enamorado» de comparativas y pruebas de rendimiento.

Desde un punto de vista práctico mi peor error al montar un PC fue no ordenar un poco el cableado de mi siguiente equipo, un Core 2 Duo E8200 con 2 GB de RAM y una GeForce 9600 GT. Cuidé hasta el más mínimo detalle de esta configuración, de hecho la amplié a 4 GB de RAM y pude estirar la vida útil del equipo durante muchos años, pero nunca me digné a ordenar los cables. Por suerte no tuve problemas.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido vuestro peor error al montar un PC? Los comentarios son vuestros, nos leemos.