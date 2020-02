El coronavirus causa estragos en el suministro de Nintendo Switch para Japón

Los estragos económicos provocados por el coronavirus de Wuhan se están dejando notar en muchos ámbitos. Si antes vimos cómo LG y ZTE han preferido borrarse del Mobile World Congress de Barcelona, ahora ha sido Nintendo la que ha reconocido tener problemas de suministro en Japón.

El hecho de que China sea en la actualidad la gran fábrica del mundo puede terminar provocando no solo miedo a los eventos, sino también problemas en el suministro de muchos productos y componentes. Nintendo ha salido al paso para avisar que el coronavirus provocará retrasos inevitables en la producción de unidades de Switch para Japón, incluido periféricos como los controladores Joy-Con y Ring Fit Adventure. Pero no solo a la consola y los periféricos afecta la situación, sino también a los juegos, ya que las reservas japonesas de la versión para Nintendo Switch de Animal Crossing han sido retrasadas a una fecha no especificada cuando se esperaba abrirlas el 8 de febrero.

Nintendo ha preferido ser transparente y reconocer en declaraciones para Engadget que puede “confirmar que la fabricación de algunos productos de Nintendo para el mercado japonés se ha retrasado debido al impacto del brote de coronavirus. Nintendo no anticipa un impacto significativo en nuestra cadena de suministro global para sistemas y accesorios en este momento, y las ventas de productos en América del Norte y Europa, incluidos los pedidos anticipados, no se ven afectados. Nos gustaría expresar nuestra preocupación y apoyo a todos los afectados por el coronavirus durante este difícil momento.”

En resumidas cuentas, parece que de momento este problema de suministro no va afectar a Europa y Estados Unidos, si bien la prioridad en estos momentos es contener el virus y reducir al máximo los canales por los que podría propagarse.

Nintendo no es el único vendedor de componentes de hardware que se ha visto afectado por el coronavirus, ya que Samsung y Foxconn han tenido que cerrar sus fábricas y Apple sus tiendas físicas en China. Veremos cómo termina al final este asunto y si se consigue recuperar la normalidad, pero por ahora el coronavirus de Wuhan amenaza con al menos ralentizar el crecimiento económico en los próximos meses, siendo esta una situación que se agrava si se tiene en cuenta que la mayoría de las fábricas del mundo se encuentran en China, por lo que el resto de grandes potencias tienen ahora una gran dependencia de dicho país.