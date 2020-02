Sé que todos tenemos un juego que se ha convertido, por una razón u otra, en nuestro favorito. Puede ser ese título que nos llevaríamos a una isla desierta, o ese juego que nos sedujo con un diseño y una ambientación de primera a pesar de no contar con una calidad gráfica excepcional.

En este artículo de opinión los protagonistas sois vosotros, nuestros lectores, y en esta ocasión queremos que nos contéis cuál ha sido el juego que más os ha marcado por su calidad gráfica. No tiene porqué ser un juego actual, es decir, podéis elegir un título que os marcó en una época concreta porque fue verdaderamente revolucionario. Tenéis libertad total en este sentido.

Como siempre me toca mojarme a mi primero, pero antes de daros mi decisión quiero divagar con vosotros un poquito. ¿Me acompañáis?

Calidad gráfica y limitaciones técnicas en un juego

El tiempo y la evolución que ha vivido el sector tecnológico nos ha permitido superar importantes limitaciones que imperaban en los años 80 y en los años 90. Estoy seguro de que nuestros lectores más veteranos recordarán la revolución que marcó la llegada del 3D temprano al mundo del PC, y el peso que tuvieron las primeras tarjetas aceleradoras 3D.

Hoy podemos encontrar juegos con un alto grado de realismo y con un acabado tan preciosista que «enamora». Por ejemplo, recuerdo las buenas sensaciones que me dejó The Division a pesar del «downgrade» gráfico que recibió, la fantástica ambientación de Bloodborne y la excelencia técnica de God of War en PS4, pero ninguno de esos juegos estaría en mi lista de candidatos al juego que más me ha impresionado a nivel técnico.

Las mayores sorpresas a nivel técnico cuando hablamos de juegos y de calidad gráfica las he vivido entre los años noventa y principios del 2000, una franja en la que se produjo, como dije, la verdadera revolución del 3D, y en la que se sentaron prácticamente todas las bases sobre las que se apoyan los juegos que disfrutamos hoy en día.

Puedo reducir mi lista de candidatos a tres opciones: MDK, Shenmue y Guild Wars. Elegir uno de ellos me resulta muy complicado, ya que MDK marcó un punto de inflexión enorme al ofrecer un mundo 3D rico, variado y amplio sin exigir de un equipo muy potente; Shenmue representó un salto gráfico enorme que demostró que Dreamcast estaba «a años luz» de PS1 y dio forma al concepto moderno de «sandbox»; y Guild Wars fue un juego de rol de tipo mundo abierto con un acabado gráfico fantástico que no requería de un PC tope de gama para funcionar correctamente.

Con todo, y tirando de mis recuerdos, creo que el juego que más me marcó en su momento a nivel gráfico fue MDK. La obra de Shiny Entertainment me dejó boquiabierto, ofrecía un acabado 3D increíble para la época y funcionaba de maravilla en mi modesto Pentium a 133 MHz con 16 MB de RAM y una tarjeta gráfica SiS con 1 MB de memoria. Le tengo mucho cariño, de hecho todavía lo tengo instalado.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué juego ha sido el que más os ha sorprendido por su calidad gráfica? Nos leemos en los comentarios.