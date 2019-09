Es una pregunta complicada. Todos tenemos muchos juegos en nuestra lista de favoritos, pero si tuvieras que elegir solo uno de ellos, ¿cuál sería el afortunado? En mi caso debo decir que mi juego favorito ha cambiado con el paso de los años. Es comprensible, ya que llevo casi 30 años en el mundo de los videojuegos.

Antes de entrar en la adolescencia me atrevo a decir que Double Dragon fue mi juego favorito. No me culpéis, era un maravilloso cúmulo de clichés de los ochenta y tenía una banda sonora fantástica que, todavía hoy, escucho en ocasiones aprovechando las «mezclas» que llegan en ocasiones a Youtube.

En mi segunda etapa como jugador mi gran favorito fue DOOM, y francamente creo que desde entonces no ha cambiado. He experimentado con muchos títulos y he pasado grandes momentos con otras maravillas como Heroes of Might and Magic, Resident Evil 2, Shenmue, Phantasy Star 4 y Final Fantasy VII (por citar algunos ejemplos aleatorios), pero ninguno me marcó tanto como el primer DOOM.

Recuerdo la sensación que tuve frente al monitor CRT cuando apenas sabía manejar un teclado y un ratón, ese ambiente claustrofóbico que producía el diseño de los niveles y los «gruñidos» de los enemigos creando una tétrica atmósfera que (no me importa reconocerlo) me hizo saltar de la silla en más de una ocasión.

Han pasado muchos años, la calidad gráfica de los juegos ha experimentado un salto enorme y el realismo en algunos casos es impresionante, pero DOOM sigue transmitiéndome las mismas sensaciones de antaño. Es, junto con Heroes of Might and Magic, el único juego «viejo» al que puedo entrar en cualquier momento y pasar horas sin darme cuenta de que tengo entre manos una reliquia de los noventa. Ya me entendéis, es esa sensación mágica y única que hace que a pesar de tener delante píxeles del tamaño del dedo parezca que el tiempo no ha pasado, que no hemos avanzado a una época en la que el trazado de rayos ya está empezando a imponerse.

Mi respuesta es clara, DOOM (el original) es mi juego favorito de toda la historia, y el que me llevaría a una isla desierta, ¿y el vuestro? Nos leemos en los comentarios.