El nuevo Microsoft Edge para ARM ya está disponible

El nuevo Microsoft Edge para ARM ha llegado a su versión estable, por lo que los usuarios de Windows 10 en dispositivos de esta arquitectura pueden disfrutar ya de todas las ventajas que ofrece esta iteración original del nuevo buque insignia de la navegación en el sistema operativo de los de Redmond. De hecho, solo les falta por lanzar la versión para Linux para completar el círculo de interoperabilidad prometido.

Según informan a través de la cuenta de desarrollo oficial, Microsoft Edge para ARM ha sido impulsado a la rama estable del navegador con el lanzamiento de la versión 80 (0.361.48), lo cual significa dos cosas: la primera, que se mantienen realmente apegados a la versión estable de Chromium / Chrome, y es una muy buena noticia; lo segundo, que la actualización debería llegar vía Windows Update, pero en el caso de no hacerlo, se puede forzar.

Se puede comprobar rápidamente si se tiene instalado Microsoft Edge para ARM -en un dispositivos compatible, se entiende- accediendo a la página interna del propio navegador «edge://settings/help» y verificar que, en efecto, la versión disponible es la 80.0.361.48 o superior. Sin embargo, se espera que tarde un poco en distribuirse mediante actualización, hablando siempre por la versión estable.

ARM64 support is now live in Stable Version 80.0.361.48! To ensure you’re on the latest update, head to edge://settings/help. If you haven’t downloaded our Stable version, head over to: https://t.co/Xd66e3h79M for info on how to get that.

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) February 7, 2020