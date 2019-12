Edge Chromium será distribuido en Windows 10 a través de Windows Update

Microsoft ha confirmado que Edge Chromium será publicado como estable el 15 enero de 2020 como mínimo para el sistema operativo Windows, y por lo que se puede ver, parece que la corporación de Redmond va a mover ficha para expandirlo de la manera más rápida posible.

El hecho de basarse en Chromium permite al nuevo Edge no estar atado a Windows, abriendo la puerta a la existencia de versiones para macOS y Linux. Sin embargo, esto no quiere decir que la forma de distribución tenga que ser necesariamente la misma para todos los sistemas, ya que en el caso de Windows estamos hablando de productos que son propiedad de Microsoft, así que la documentación publicada por la compañía muestra que Edge Chromium será desplegado en Windows 10 a través de Windows Update.

La documentación sugiere que los usuarios no tendrán la opción de mantener el Edge orignial y que la versión basada en Chromium se implementaría de forma automática para todos los ordenadores que ejecuten Windows 10 1803 (actualización de abril 2018) o posterior. “Para ayudar a nuestros clientes a estar más seguros y actualizados, Microsoft distribuirá Microsoft Edge (basado en Chromium) a través de Actualizaciones Automáticas para Windows 10 RS4 y posteriores”, explica la compañía.

En resumidas cuentas, los usuarios tendrían que empezar a recibir Chromium Edge como una actualización que reemplazará al Edge original a través de Windows Update a partir del 15 de enero de 2020, tan solo un día después del fin de ciclo de Windows 7. Esto posiblemente no guste a muchas organizaciones que utilizan soluciones que están adaptadas a los antiguos navegadores de Microsoft, haciendo que el cambio a Chromium no les convenga. Para ellas la corporación de Redmond ha publicado Blocker Toolkit para evitar la actualización automática del navegador, si bien este mecanismo no impide la instalación manual.

Queda poco tiempo para el estreno oficial de Chromium Edge como navegador web de referencia de Microsoft, así que la compañía está trabajando para corregir errores e impulsar la actualización de las extensiones existentes para que sean migradas a la estructura de la futura aplicación, aunque en caso extremo los usuarios podrán instalar extensiones desde la tienda de Google debido a que tanto el futuro Edge como Chrome se basan en Chromium.

Para los que anden perdidos, Chromium es un navegador web de código abierto impulsado principalmente por Google, el cual luego es tomado por esta misma compañía para crear Chrome tras añadirle el soporte de DRM y otros componentes. Pero Chromium no es una base para crear una aplicación, sino un navegador completo que puede ser compilado, modificado y reimplementado, siendo además popular entre los usuarios de Linux que buscan eliminar ciertas sospechas que rodean a Chrome. Por otro lado, sus enormes capacidades ha hecho que surjan en los últimos años una gran cantidad de navegadores basados en él, como Brave, Vivaldi y el actual Opera, una situación que parece estar empezando a dejar a Mozilla contra las cuerdas.