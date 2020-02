BioWare prepara un gran rediseño para Anthem

Pese a que en su momento el juego no terminó de disgustarnos, lo cierto es que Anthem se quedó como una sombra de lo que BioWare y EA realmente habían prometido en un principio, provocando un gran aluvión de críticas negativas y una fuerte salida de la comunidad.

Construido bajo los pilares de dos grandes sagas como Mass Effect y Dragon Age, y con siente años de desarrollo, las expectativas de los jugadores ejercieron una enorme presión sobre la innovación, jugabilidad y densidad de Anthem.

Y es que aunque la compañía apuntó y prometió estos objetivos (quizás demasiado idílicos) cuando se lanzó finalmente durante febrero del año pasado, el juego se presentó plagado de problemas técnicos y grandes inconsistencias.

Algo que, en un juego con un enorme componente multijugador, no tardó en hacer mellahasta relegar el título a un segundo plano del catálogo.

Es por eso por lo que no deja de sorprendernos que ahora, un año después, la última publicación oficial de BioWare anuncie una serie de actualizaciones cargadas de numerosos y notables cambios para el juego, en un claro intento de revertir su fatídica situación actual.

«Durante el último año, el equipo ha estado trabajando duro para mejorar la estabilidad, el rendimiento y la calidad general del juego, al tiempo que ofrecía tres temporadas de nuevos contenidos y características«, explicaba Casey Hudson, jefe de BioWare, «También hemos escuchado los comentarios de los jugadores sobre que Anthem necesita una experiencia de botín más satisfactoria, una mejor progresión a largo plazo y un juego final más satisfactorio. Por lo tanto, reconocemos que aún hay trabajo fundamental por hacer para aprovechar todo el potencial de la experiencia, lo que requerirá una reinvención más sustancial que sólo una actualización o expansión«.

Mientras tanto, BioWare ya ha confirmado que la versión actual de Anthem continuará estando disponible y jugable, aunque se abandonará el actual modelo de contenidos por temporadas a favor de actualizaciones más pequeñas y regulares centradas en este objetivo a futuro.

No obstante, todavía habrá algunos eventos y contenidos adicionales en las tiendas, así como la inclusión y permanencia de todo el contenido de temporada ya publicado.

Cómo reinventar un juego y triunfar

Aunque pueda parecer difícil, Anthem no lo tiene todo en su contra. Y es que no sería la primera vez que vemos como un juego destinado a «morir», cambia por completo su fórmula y logra no sólo sobrevivir, sino asegurarse una nueva continuidad.

Uno de los ejemplos más claros lo podemos ver con Final Fantasy XIV, la segunda entrega online de los mundos de fantasía de Square Enix, que con unas mecánicas y un juego en general bastante limitadas llegó a tildarse como «la peor entrega de la saga».

Sin embargo su primera expansión, A Realm Reborn, pudo dos años más tarde reflotar el juego y la comunidad, logrando una crecimiento todavía presente en sus dos últimas expansiones, y acumulando más de 18 millones de jugadores en todo el mundo.

Pero todavía más claro es el ejemplo de Fortnite, actualmente el juego más popular de mundo, que no agregó su popular modo Battle Royale hasta varios meses después de su lanzamiento, por detrás incluso de otros juegos como PlayerUnknown’s Battlegrounds.