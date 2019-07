A comienzos de esta semana se abrió el acceso completo a Final Fantasy XIV: Shadowbringers, la nueva expansión del MMO de Square Enix que, pese a un inicio un tanto tropezado, logró superar recientemente la cifra de 16 millones de jugadores.

Así pues, hemos tenido la suerte de haberlo podido jugar desde el día 28 de junio y durante su acceso anticipado, y os queremos adelantar nuestras primeras impresiones y las nuevas implementaciones, con una cantidad de contenido equivalente a su entrega original.

Requisitos mínimos Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Sistema Operativo : Windows 7 (64 bit)

: Windows 7 (64 bit) Procesador : Intel Core i5 a 2.4 GHz

: Intel Core i5 a 2.4 GHz Memoria : 4 GB de RAM

: 4 GB de RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX750 o AMD Radeon R7 260X

: NVIDIA GeForce GTX750 o AMD Radeon R7 260X Sonido : DirectX 11 y tarjeta compatible

: DirectX 11 y tarjeta compatible Almacenamiento : 60 GB

: 60 GB Otros: conexión a banda ancha

Requisitos recomendados Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Sistema Operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) Procesador : Intel Core i7 a 3 GHz o superior

: Intel Core i7 a 3 GHz o superior Memoria : 8 GB de RAM

: 8 GB de RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX970 o AMD Radeon R7 480X o superior

: NVIDIA GeForce GTX970 o AMD Radeon R7 480X o superior Sonido : DirectX 11 y tarjeta compatible

: DirectX 11 y tarjeta compatible Almacenamiento : 60 GB

: 60 GB Otros: conexión a banda ancha

Equipo utilizado para el análisis

Sistema Operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) Procesador :

: Memoria : 16 GB de RAM

: 16 GB de RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX1060

: NVIDIA GeForce GTX1060 Sonido : DirectX 11 y tarjeta compatible

: DirectX 11 y tarjeta compatible Almacenamiento : +500 GB

: +500 GB Otros: Mando inalámbrico Razer Raiju Ultimate, conexión simétrica por fibra óptica a 400 Mbps

Historia principal

Antes de nada, avisar que si todavía no has jugado o si no has completado la historia completa hasta el final de Stormblood, te recomendamos te saltes este punto, ya que trataremos temas sensibles que contienen spoilers. A partir de aquí leerás bajo tu propia cuenta y riesgo.

Tal y como pudimos descubrir en el final de la anterior expansión, el Imperio fue formado y sigue dominado en las sombras por un asciano, el abuelo del emperador «marioneta» Varis zos Galvus, y cuyo único objetivo es sumir a el mundo en una nueva calamidad.

Para colmo, Zenos yae Galvus parece haber vuelto la vida al haber sido su cuerpo robado por Elidibus, otro de los ascianos, quien parece tener sus únicas miras en derrotarnos personalmente.

Sin embargo, no todos los garleanos parecen estar de acuerdo con estos ideales, y aunque afines a su tierra, se unirán a la recién formada Alianza de Eorzea, formada por las Grandes Compañías, Ishgard y Doma.

En relación con esta nueva alianza con el imperio, también pudimos ver el regreso de Gaius van Baelsar, nuestro enemigo en la historia principal de A Real Reborn, que vuelve con vida para unirse a nuestras filas y luchar contra el Imperio y auto-proclamándose como «Cazador de Sombras», debido a su venganza personal contra los ascianos.

Una ayuda que será más que bienvenida, no sólo por la gran envergadura del ejercito de nuestro enemigo, sino por el hecho de la extraña caída en sueño de todos los miembros de los Scions of the Seventh Dawn tras haber sido estos contactados por una extraña voz a través del Echo.

Finalmente, este este logra invocarnos en un lugar parecido a las corrientes de Aether donde nos comunicábamos con Hydaelyn, para avisarnos de que, independientemente de que logremos derrotar a los ascianos, sólo nos espera la ruina en este mundo, a no ser que se restablezca el orden entre Luz y Oscuridad.

Así pues, tras todos los avances logrados como Guerreros de la Luz, Final Fantasy XIV: Shadowbringers nos hará tomar el papel opuesto, transportándonos fuera del mundo de Hydaelyn hasta el Primer Mundo, donde deberemos actuar en nombre de la oscuridad para tratar de preservar la luz, y tomar el papel de Guerrero de la Oscuridad.

Dos nuevas razas y clases…

Como principales y más vistosas novedades, contaremos con la inclusión de dos nuevas razas, los Viera y los Hrothgar, que a su vez nos presentarán dos nuevas clases, el Gunbreaker y el Dancer.

Comenzando por los nuevos personajes, los Viera se presentan como una raza híbrida entre humanos y conejos de largas orejas, de forma muy parecida a los ya presentes Minqo’te y Au’ra. Más notables son los cambios físicos presentes en los Hrothgar, una raza de leones humanoides (vistos ya en los Char de Guild Wars 2), que guardarán una apariencia y semejanza mayor con su parte animal.

Además, junto con estos personajes se incluyen también nuevos aspectos y opciones estéticas para los modos de creación y retoque de personajes, y que estarán disponibles para todas las razas.

En cuanto a las nueva clases, el juego mantendrá la ausencia de limitaciones presente hasta ahora, pudiendo jugarlas con cualquier personaje y raza bajo la única restricción de nivel. Y es que estas profesiones no estarán disponibles desde la creación de personaje, sino que requerirán que hayamos completado la trama principal hasta Final Fantasy XIV: Shadowbringers, y que contemos con al menos un personaje en nivel 60.

Dancer

Presentados como una compañía de artistas, hechiceros y expertos en disciplinas marciales del oriente, los Dancer son la nueva incorporación a los personajes de daño o DPS. Utilizando dos chakrams indios y unos movimientos muy vistosos, estos personajes combinarán ataques cuerpo a cuerpo con movimientos a media distancia y la potenciación de sus aliados.

Encontraremos también bastantes semejanzas con las habilidades de apoyo proporcionadas por la ya existente clase de los Bard, contando por igual con habilidades para la mejora defensiva y ofensiva, y algunas mejoras para la curación; y en la larga sucesión de combos de otras clases como el Monk o el Ninja.

Lo más curioso de esta nueva clase es que no sólo contará con su propio indicador de límite propio basado en un contador de plumas que nos permitirá realizar diversos ataques especiales, sino que contaremos con un sistema único de posturas e instancias de baile, en los que tendremos que realizar una sucesión de pasos de baile aleatorios, utilizando unas habilidades que aparecerán automáticamente en nuestra interfaz para desencadenar un poderoso ataque final.

Gunbreaker

Con arma casi idéntica a las utilizadas por los soldados del Imperio (y Squall de Final Fantasy VIII), en este caso la función del Gunbreaker no será la de causar daño, sino la de «romper» los ataques enemigos. Así pues, se trata de una nueva clase defensora del rol de tanque.

Lo primero que hemos notado al jugarla es que cuenta con bastante más movilidad que el Warrior o el Paladin, con una habilidad de carga con hasta dos usos independientes de su tiempo de enfriamiento, y una única habilidad de ataque a distancia (algo que al menos en lo personal me duele tratándose de un sable-pistola).

Como novedad, el Gunbreaker incluirá una barra de recarga propia, en la que se mostrará si tiene activa su habilidad pasiva para generar atracción para los enemigos, y la recarga de hasta dos balas especiales. Estas balas se podrán conseguir mediante la utilización de un combo normal de habilidades, y nos permitirán utilizar otros ataques especiales más potentes.

Y cambios en la jugabilidad

También contaremos con el aumento del límite de nivel, ampliado ahora hasta el 80, y que trae consigo la inclusión de nuevas habilidad, acciones y rasgos para todas las clases, incluidas las enfocadas a la recolección y fabricación.

Sin embargo, el cambio más notable es el hecho de la eliminación del medidor de TP (Tactical Points) utilizados para las habilidades de los personajes de daño físico, así como la reducción del medidor de MP (Magical Points) a un valor único para todos los personajes.

Con esto se espera equilibrar algunos desajustes existentes entre las clases, pasando ahora a un modelo con una mayor importancia de los cooldowns (enfriamiento y recuperación de las habilidades) y el propio criterio de los jugadores para ahorrar mana.

Este último cambio deriva además en un reajuste de los roles, con grandes cambios para los magos y tanques, y un pequeño rework de los acciones y habilidades de todos los personajes. A continuación os dejamos un vídeo resumen con las nuevas animaciones (por desgracia sin descripcción) de los nuevos ataques.

Habiendo podido jugar antes y después de esta implementación, la verdad es que puedo asegurar que se trata de un cambio a bien, ayudando a romper la monotonía que podía resultar desempeñar ciertos papeles, y dándole una mayor versatilidad e importancia a las acciones de los jugadores.

Por último, el último gran cambio que me gustaría destacar es la llegada de Trust, un sistema de equipos con NPC para las mazmorras, un aspecto que como buen fan de la saga Guild Wars echaba muy en falta para este juego.

Así, y de momento sólo disponible para algunas de las nuevas mazmorras de Final Fantasy XIV: Shadowbringers, podremos formar equipo con los miembros de los Scions como Aliaie, Urianger, Thancred, Alphinaud y algún que otro personaje introducido en esta expansión.

El resto de contenidos disponibles con esta expansión nos brindarán también mejoras para las acciones de clan, nuevos objetos utilizables y para la decoración de casas, cambios en algunos juegos del casino Gold Saucer, y la corrección de algunos fallos conocidos durante las versiones anteriores.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers ya está disponible para su compra desde la web oficial de Square Enix, donde podremos encontrar dos versiones diferenciadas para usuarios de Windows y Mac, disponibles desde los 34,99 euros. Además, en este precio se incluyen las dos expansiones anteriores, faltando sólo por comprar la edición básica del juego para poder disfrutar del contenido completo del juego.

Cabe destacar sin embargo, que es Final Fantasy XIV cuenta con un sistema de compra algo peculiar. Y es que si compramos el juego de PC Mac, no podremos jugar desde un ordenador Windows, ya que estas versiones quedarán registradas como independientes, necesitando recomprar el juego para jugar en la segunda plataforma.

De igual manera ocurre si hemos comprado alguna de las entregas anteriores a través de Steam, que no serán compatibles con el juego distribuido en la tienda oficial, y que requerirá que compremos Final Fantasy XIV: Shadowbringers a través de la propia plataforma de Valve.